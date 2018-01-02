 За год 625 украинцев попросили убежища в Польше, - представитель посольства Крыса

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила в комментарии телеканалу "112".
"По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом — в два раза. Просили 1306 человек о международной защите в 2016 году, это среди граждан Украины. Вообще 21% граждан Украины попросил статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - заявила она.
По словам дипломата, заявления Варшавы о десятках тысяч беженцев из Украины являются оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием следовать миграционной политике.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, возможно, приняла сотни десятков беженцев из Украины.
Интересно...
когда мы пэдру обнулим?
1. За 2017 год 625 украинцев попросили убежища в Польше
2. за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3042570
3. В течение 2016-2017 годов всего лишь 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.Источник: https://censor.net.ua/n3042373
4. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать, что его страна принимает тысячи украинских беженцев Источник: https://censor.net.ua/n3042570
Якщо пройтись по телефонному довідникові, то сміятись можна довго.
приходит мужик в лавку озирается и говорит продавцу:
- дайте мне, пожалуйста, воооон ту фарфоровую крысу.
- это не крыса! это бюст владимира владимировича путина
- а***еть! дайте две... !
Этот "борщ " все ставят на рождественский стол .
Це якась нісенітниця.
Дарагой, я ни граждан Украины панимаешь, я ни беженца просил, а проста в Гирманию паехать панимаешь и миня ни 21 % просил, а все 100% просил
Поляки, только не давайте убежище тем украинцам которые не могут разговаривать украинской. Это не украинцы, а просто граждани Украины в связи с советской оккупацией Украины и нечего общего с цивилизованными людьми.
Иначе придет и к вам русский мир. Оно вам надо?