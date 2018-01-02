 За год 625 украинцев попросили убежища в Польше, - представитель посольства Крыса

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила в комментарии телеканалу "112".

"По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом — в два раза. Просили 1306 человек о международной защите в 2016 году, это среди граждан Украины. Вообще 21% граждан Украины попросил статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - заявила она.

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По словам дипломата, заявления Варшавы о десятках тысяч беженцев из Украины являются оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием следовать миграционной политике.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, возможно, приняла сотни десятков беженцев из Украины.