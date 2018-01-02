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Все про:беженцы (930) Польша (4001) посольство Украины (119)

 За год 625 украинцев попросили убежища в Польше, - представитель посольства Крыса

В 2017-м обратились к Польше с просьбой предоставить политическое убежище 625 украинцев, а годом ранее таких обращений было в два раза больше.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила в комментарии телеканалу "112".

"По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом — в два раза. Просили 1306 человек о международной защите в 2016 году, это среди граждан Украины. Вообще 21% граждан Украины попросил статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - заявила она.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За два года 88 украинцев получили статус беженца в Польше

По словам дипломата, заявления Варшавы о десятках тысяч беженцев из Украины являются оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием следовать миграционной политике.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, возможно, приняла сотни десятков беженцев из Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3042628
 
 
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Додона умножили на ноль!
когда мы пэдру обнулим?
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ніколи справжній УКРАЇНЕЦЬ не буде просити статус біженця на чужині....а поляки ще не розуміють, якому ватному бидлу вони дають притулок
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А в Иране яйца намного дешевле, а беркута летают

За рік 625 українців попросили притулку в Польщі, - представниця посольства Криса - Цензор.НЕТ 7968
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Интересная картинка получается:
1. За 2017 год 625 украинцев попросили убежища в Польше

2. за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3042570

3. В течение 2016-2017 годов всего лишь 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.Источник: https://censor.net.ua/n3042373
4. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать, что его страна принимает тысячи украинских беженцев Источник: https://censor.net.ua/n3042570
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А ещё за год Польша выдала украинцам 1800000 приглашений на работу. Один миллион восемьсот тысяч. Это ответ на вопрос, почему акции протеста в стране пока не столь многолюдны, как хотелось бы. Наиболее активная часть общества уехала. Свалила.
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Хіба то біда...
Якщо пройтись по телефонному довідникові, то сміятись можна довго.
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А вместо одного миллиона восемьсот тысяч активных могла бы принять такое же количество не активных и платить им пособие.Тогда можно бы было и Брюсселю сказать
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***фамилия представителя посольства Польши навеяла...

приходит мужик в лавку озирается и говорит продавцу:
- дайте мне, пожалуйста, воооон ту фарфоровую крысу.
- это не крыса! это бюст владимира владимировича путина
- а***еть! дайте две... !

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Бредятина, нет смысла украинцам просить убежища в стране где супом называют тертые помидоры с солью ))), это брехня..
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це лугандони і крисчани їдуть руцькій мір строіть За рік 625 українців попросили притулку в Польщі, - представниця посольства Криса - Цензор.НЕТ 7049
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мав нагоду зустрітись з такими пяндилами в готелі під Катовіцами - польським Донбасом.....мож там і м іста побратими є
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Катовіце, до речі, мають такий самий гнітючий вигляд, як лугандон
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Довбень ти, зразу видно що не пробував польської кухні.
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А что у них называется борщом - фиолетовая солоноватая прозрачная водичка, которая продается в магазинах в пакетах как сок!
Этот "борщ " все ставят на рождественский стол .
Це якась нісенітниця.
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Вообще 21% граждан Украины попросил статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - заявила она.Источник: https://censor.net.ua/n3042628

Дарагой, я ни граждан Украины панимаешь, я ни беженца просил, а проста в Гирманию паехать панимаешь и миня ни 21 % просил, а все 100% просил За рік 625 українців попросили притулку в Польщі, - представниця посольства Криса - Цензор.НЕТ 4953
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то ли какой-то граждан попросили беженца, то ли 21% населения Украины, фиг поймешь)
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Полак колега деньги дали или украл тепер пан сучый сын
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За год 625 украинцев попросили убежища в Польше, - представитель посольства Крыса

Поляки, только не давайте убежище тем украинцам которые не могут разговаривать украинской. Это не украинцы, а просто граждани Украины в связи с советской оккупацией Украины и нечего общего с цивилизованными людьми.
Иначе придет и к вам русский мир. Оно вам надо?
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Ситуация в Украине стала нетерпимой для населения. Нищета в Украине и эта вечная война на Донбассе заставляет миллионы людей выезжать из страны на заработки, ПМЖ, куда нибудь и как угодно. Украина стала проклятой страной! Спросите у любого украинца, что он хотел больше всего, то он ответит, что уехать с этой страны. Такой паршивой ситуации и власти в Украине ещё не было.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа год 625 украинцев попросили убежища в Польше, - представитель посольства Крыса
 
 
 
 
 
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