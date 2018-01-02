 Порошенко анонсировал поставку в 2018-м летального оборонительного вооружения из США. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

Читайте также: США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал Порошенко.