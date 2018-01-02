 Порошенко анонсировал поставку в 2018-м летального оборонительного вооружения из США. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.
"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал Порошенко.
Когда будет нужно приземлится самолет..покажут пару прямоугольных коробочек на камеру..и фсё.Хуйло кричало -недопустим!! И что? Не допускайте. Только на ватаТВ..
дай згадаю назву.... "армадло", якось так?
Чому?
тобі, хіба, не переказували?
мала листівка надійти
я на это отвечал, раз не повлияют то и не важно дадут или не дадут
Діждуться.
Что Ане предать?
Для Фокса поклон?
Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал.
Языком метут, как метлой машут!
https://antikor.com.ua/articles/212921-my__ne_bogi_zam_avakova_prjamo_zajavil_vsej_strane_chto_politsija_nichego_ne_garantiruet_ljudjam_v_u
...
Лучше бы он молчал бы - реально уже раздражает!
За три года устроил такой бардак в стране, что ой-ой-ой...
Порохобол одним словом...
1. Одним из главных условий прекращения торговой блокады Донбасса является освобождение украинских пленных, заявил Семен Семенченко.
освободил?
2. второй этап "блокады", - вернуть в госсобственность предприятия Ахметова и других олигархов
вернул? (наоборот проепал)
https://youtu.be/5bGU-IxwY60
що вас "хахли" вздрюкнули простими сокирами
ги
В Україні також проведена модернізація ПЗРК «Игла» у комплексі, який отримав найменування "336-24". Тут основу модернізації комплексу склало вдосконалення головної частини в ЦКЛ "Арсенал". За розрахунками розробників ГСН, яка прийде на зміну інфрачервоної голівці самонаведення 9Е418, повинна забезпечити модернізованому ПЗРК підвищені тактико-технічні властивості в порівнянні з серійними зразками таких ПЗРК, як Stinger, "Игла-1» і «Игла», не кажучи вже про «Стрелу 2М». Так, наприклад, якщо у «Иглы», коефіцієнт ймовірності ураження цілі в складній помеховій обстановці складає 0,1, то для ПЗРК "336-24" він дорівнює 0,4 до 0,6. Дальність дії комплексу "336-24" складає 5200 м.
Роботи з ПЗРК можуть стати прикладом плідної кооперації значного числа українських оборонних підприємств. Розроблені в ЦКЛ "Арсенал» ГСН можуть вироблятися Науково-виробничим комплексом «Прогрес». Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», яке не один десяток років працює над створенням палива для ракетних двигунів, для ракет ПЗРК "336-24" розробило тверде паливо, що підвищує не тільки їх дальність, але і здатність до маневрування в польоті. Пускові установки портативних ракетних комплексів можуть бути об'єднані в блоки по 4-6-8 штук, і встановлюватися на бронетехніці. Враховуючи, що в цьому випадку обмеження по масі для окремої пускової установки вже не матиме такого критичного значення, як для переносного комплексу, дальність ракет може бути збільшена за рахунок установки потужнішого (важкого) двигуна.
Зенітний ракетний комплекс С-125-2Д
«ПЕЧОРА-2Д»
Зенітний гарматно-ракетний комплекс «Тунгуска» (SA-19 Grison)
Бойова машина «Тор» 9А330
Переносні зенітно-ракетні комплекси
Зенітний ракетний комплекс «ОСА-АК»
Зенітний ракетний комплекс «Квадрат»
Зенітний ракетний комплекс «Стрела-10»
Зенітний ракетний комплекс «Бук»
Зенітний ракетний комплекс С-200В "Вега"
Зенітна ракетна система «С-300ПС»
Зенітний ракетний комплекс «С-300ПТ»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОБІЛЬНИЙ РЕМОНТНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ МОДУЛЬ (УМРДМ)
Навчально-тренувальний центр ППО
Стаціонарний Центральний командний пункт військово-повітряних сил і протиповітряної оборониАвтоматизований мобільний командний пункт «МОДУЛЬ»
Вот бы была новость:
"Порошенко продал Рошен и за вырученные деньги оснастил армию современным вооружением"
А так за деньги украинских налогоплательщиков и за деньги американских налогоплательщиков планируется потратить 86 лярдов даже не на ВСУ и оружие, - а на ВСЕХ ментов, СБУшников, пограничников ну и армии чуток перепадет.