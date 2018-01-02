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 Политика Украины
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 Порошенко анонсировал поставку в 2018-м летального оборонительного вооружения из США. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал в 2018 году получение Украиной оборонительного вооружения из США.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

Читайте также: США хотят убедиться, что ВСУ служат интересам народа Украины, - глава Пентагона Маттис

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - написал Порошенко.

Порошенко анонсировал поставку в 2018-м летального оборонительного вооружения из США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042627
 
 
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Я не пользуюсь методичками. Насколько я понимаю, Стугна может атаковать и закрытые позиции.
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Ну и сказал бы ГОП, когда придёт это оружие. Зачем анонсировать то, что зависит не от тебя?!
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Кто сказал, что ОНО не здесь?))
Когда будет нужно приземлится самолет..покажут пару прямоугольных коробочек на камеру..и фсё.Хуйло кричало -недопустим!! И что? Не допускайте. Только на ватаТВ..
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Одні вже колись надіялись на "чудо-зброю"......................... Порошенко анонсировал поставку в 2018-м летального оборонительного вооружения из США - Цензор.НЕТ 6654
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поки вона не захгухла на красній площі на очах у мільйонів?
дай згадаю назву.... "армадло", якось так?
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Вас не влаштовує, що Україна отримє зброю ?
Чому?
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для чого подавати, як анонс. те, що вже давно анонсували інші?(ті, хто цю зброю дає)
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він навіть зобов'язаний це робити- підтвердити заяви та наміри іншої країни.
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Их выкручивает..что первую же атаку под Донецком сметут в пыль, вместе с ура-патриотизмом.
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Та бо Ксенія падло воно. Бо знає, що догралося - вся зброя рано чи пізно влупашить по ньому. Мітко і легко.
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А когда он воровать и лгать прекратит,он не анонсировал ???
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коли хардєн припинить гівно з вигрібних ям під'їдати
тобі, хіба, не переказували?
мала листівка надійти
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В Росиии 18 ТИСЯЧ танков и десятки тисячь другой техники....Сколько нам дадут джавелинов? Аж смешно.Ни на что ети джавелини не повлияют.Разве что наши солдати научатся с них стрелять.
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polop Нет у них столько более мение современных танков.
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а как же вопли про дайте нам джавелины, пеця гад не заслужил.
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Насправді, США вже передають Україні летальну, але оборонну зброю! Це гвинтівки М-4 та гранатомети PSRL і жодного остраху, що ця зброя потрапить до кацапів в них нема, адже це вдосконалена версія радянс РПГ-7. Рішення про надання летальної зброї вже прийнято адміністрацією США ще влітку, але Джавеліни ми ніколи не отримаємо за режиму Парашенка. Адже ця зброя, за жодних обставин не повинна потрапити в руки торгових партнерів липецького торгаша Парашенка. Напевно Барига таки не заслужив...
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>Ни на что ети джавелини не повлияют.
я на это отвечал, раз не повлияют то и не важно дадут или не дадут
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та невже? є альтернатива? чи може баланс сил на нашу користь? напр під Дебальцевим вони ще й як були потрібні! крім того педрило ж казало, що Джаваліни потрібні...а коли не дали, так одразу стали непотрібні
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ну, так ти кажеш, що вони нінащо не вплинуть...
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добра звістка дипломатія працює 1порошенко працю на результат
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Дмитро, спробуй ще пляшку пива випити - має відпустити
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алкоголь невживав вже як мінімум рік тільки на новий рік бакал шампусіка
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Сначала объявил, потом анонсировал, потом констатировал................ И так по кругу пиарится на том, к чему отношения не имеет.
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Українська зброя: С-125-2Д "Печора". Це те чого кацапи - воїни великі ніяк не дочекаються?

Діждуться.

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Производства г.Киров. Снят с вооружения в паРашке в 1990-х, в Камбодже в 2007-м.
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...що вони зроблять, "Діждуться"? Це якою мовою? Порошенко анонсував поставку в 2018 році летального оборонного озброєння зі США - Цензор.НЕТ 8898
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Сначала дадут, а потом и говорить, это тоже требует тишины и огласка не нужна.
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Цитата из фильма, последняя фраза - точно про порошенко:

Что Ане предать?
Для Фокса поклон?
Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал.
Языком метут, как метлой машут!
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...«Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают лодку, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?»
https://antikor.com.ua/articles/212921-my__ne_bogi_zam_avakova_prjamo_zajavil_vsej_strane_chto_politsija_nichego_ne_garantiruet_ljudjam_v_u

...
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Зрадовня уже обмазуется гамном? Щя посмотрим.
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Радек, мне кажется у тебя раньше был польский флажок, как и подобает настоящему Радку Сикорскому.
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Когда такое было? В основном у него украинский флаг.
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Да толку от денег и оружия если нет главного - желания наступать.
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каждий мніт ся стратегом відя бой із далека
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не вижу твоего желания наступать, или ты на передовой щас.
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Даже и хорошие новости из уст Пэтрыка уже воспринимаются как издевательство...
Лучше бы он молчал бы - реально уже раздражает!
За три года устроил такой бардак в стране, что ой-ой-ой...
Порохобол одним словом...
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вот держи пбола:

1. Одним из главных условий прекращения торговой блокады Донбасса является освобождение украинских пленных, заявил Семен Семенченко.

освободил?

2. второй этап "блокады", - вернуть в госсобственность предприятия Ахметова и других олигархов

вернул? (наоборот проепал)
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Ещё бы стингеров подкинули в Украину США, хотя бы сотню, если рашка начнёт атаку то только с авиаударов, они вывели свою ударную авиацию с Сирии и у них есть боевой налёт и бомбометания. Танковые атаки это стиль второй мировой.
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Стингеры не помогут. Если без шуток то THAAD , но нам его сюда не дадут . Ну с-300 пс . Буки .Тунгуски эффективнее будут . Стингер это Игла а не ПРО
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Якщо в танках буряти сидять - тоді дай мені 5 хвилин, щоб перекурити. Бо і хвилини бурятам не вистарчить щоб згоріти к єбеням в тому танку.
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Это украинский ОТРК "Гром-2" и он уже есть в металле!Порошенко анонсував поставку в 2018 році летального оборонного озброєння зі США - Цензор.НЕТ 2632
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Не просто в металі. ВІн пройшов випробування двигунів і шасі і повністю готовий до повнофункціональних державних випробувань. patrioty.org.ua/other/zmi-pokazaly-pershi-foto-vyprobuvan-ukrainskoho-raketnoho-kompleksu-hrim-209912.html
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А Петя случайно не догадывается что Украине надо проситься в НАТО? Липецкий свин все делает,что бы мы не были в евроантлантическом блоке,просит оружие,которое он и его друзья могли бы спокойно купить за деньги,украденные у народа.
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Лучше верёвку с мылом тебе у..ок пусть заодно пришлют
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Безумно рад за лексеевича,но смущает одно,не пранкеры в Новогоднюю ночь это пообещали,это не сарказм,а боль души,все таки глава нашей страны,а эти ушлепки постоянно над ним издеваются,а тут еще и от именни Столтенберга

https://youtu.be/5bGU-IxwY60
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Порошенко анонсував поставку в 2018 році летального оборонного озброєння зі США - Цензор.НЕТ 693 Опять туфту лепишь, брехло подзаборное?
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Так где брехня моя немытое,ты так ни разу и не ответил,признав этим,что ты трепло гагаузкое сам
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А коли ж нарешті хоча б якийсь патронний завод збудуєш, Пепа? Війна 4 роки йде, а збільшилась тільки кількість тортів.
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Кузьмич,у тебя гемморой треснул от петеного рашена.
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Vadym Tsyrkalyuk, ага, оно на передовой, в ольгинских окопах!
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Если Порошенко,Аваков, Антоха Худой, Бультерьер Кива и два Зоряна окажутся весящими на йолке, знайте что это самоубийство. Массовое и беспощадное.
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Парашенкализы тупые ничтожества,вымирающий клас обезьян.
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отак своєму куратору і доповідай, гебнявий
що вас "хахли" вздрюкнули простими сокирами
ги
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Костяну Гризодубо вони б сподобалися
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Zushaua, нет как раз стингеры помогут как раз против рашен вертолётов хотя бы в Украине совковый ми-24 это максимум , а в рашке уже ми-35 ночной охотник, ка-52 чёрная акула, они будут уничтожать украинские танки и артилерию летая на очень низких высотах и ночью, конечно США не дадут Украине вертолёты апач нужны и экипажи, а вот стингерами научились владеть даже моджахеды которые на ослах по горам перевозили, там ничего сложного.
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Не критичная позиция для ВСУ . Стингер это есть Игла. Иглы вроде есть на хранении. Весь этот хлам распиарен до ужаса типа ночных охотников и призраков. В Ираке сбили ,,Апач" из стрелкового оружия, а для противодействия вертолётам другие вертолёты не нужны. Для этого есть Игла, Стрела , Тунгуска или старые Шилки.Ещё даст Бог будут Джавелины . Это универсальное оружие подходит и для борьбы с вертолётами летящими на малой высоте. Кстати на Донбассе боевики или в Ираке моджахеды применяли обычные рпг-7 против вертолётов .То же и в Чечне .Если вы имели в виду средства ПВО в которых действительно нуждаются ВСУ пр-ва США то это либо Пэтриот последней версии либо THAAD.Но их нам не дадут . Американцы только недавно согласились ПРОДАТЬ за 10 млрд.долл. Пэтриот в Польшу . А THAAD ещё не продавали вообще никому . За границей США используют его для защиты своих баз в ОАЭ, Японии и Республике Корея
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"Стрела-2ММ» здатна ефективно вести вогонь по літаках і вертольотах на зустрічному курсі, оптична ГСН забезпечує комплексний захист від помилкових інфрачервоних (ІЧ) цілей і природних перешкод, підвищена боєздатність в умовах постановки організованих перешкод. ОГС УА-424 забезпечує для ПЗРК «Игла-1М» ефективний захист від перешкод, створюваних ІЧ-пристроями, підвищену ймовірність ураження цілі, а головне - значне збільшення дальності стрільби по цілі на зустрічному курсі.
Порошенко анонсував поставку в 2018 році летального оборонного озброєння зі США - Цензор.НЕТ 7874В Україні також проведена модернізація ПЗРК «Игла» у комплексі, який отримав найменування "336-24". Тут основу модернізації комплексу склало вдосконалення головної частини в ЦКЛ "Арсенал". За розрахунками розробників ГСН, яка прийде на зміну інфрачервоної голівці самонаведення 9Е418, повинна забезпечити модернізованому ПЗРК підвищені тактико-технічні властивості в порівнянні з серійними зразками таких ПЗРК, як Stinger, "Игла-1» і «Игла», не кажучи вже про «Стрелу 2М». Так, наприклад, якщо у «Иглы», коефіцієнт ймовірності ураження цілі в складній помеховій обстановці складає 0,1, то для ПЗРК "336-24" він дорівнює 0,4 до 0,6. Дальність дії комплексу "336-24" складає 5200 м.
Роботи з ПЗРК можуть стати прикладом плідної кооперації значного числа українських оборонних підприємств. Розроблені в ЦКЛ "Арсенал» ГСН можуть вироблятися Науково-виробничим комплексом «Прогрес». Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», яке не один десяток років працює над створенням палива для ракетних двигунів, для ракет ПЗРК "336-24" розробило тверде паливо, що підвищує не тільки їх дальність, але і здатність до маневрування в польоті. Пускові установки портативних ракетних комплексів можуть бути об'єднані в блоки по 4-6-8 штук, і встановлюватися на бронетехніці. Враховуючи, що в цьому випадку обмеження по масі для окремої пускової установки вже не матиме такого критичного значення, як для переносного комплексу, дальність ракет може бути збільшена за рахунок установки потужнішого (важкого) двигуна.
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І шо то москва буде горіти таким ясним полум'ям? Гей хай живуть. Лише не забувають скільки життів наших молодих людей, ГНИДИ, забрали. Ми кацапів будемо любити. До смерті.
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Ну и что? Ну, выложил в Твиттер продукты своей жизнедеятельности. Собака лает, караван идет.
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Зрада буде коли ця зброя піде, як завжди, в НГ та спецпідрозділи МВС , а не в ЗСУ !!)))
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Дешевка, которая уже не знает к чему еще примазаться.
Вот бы была новость:
"Порошенко продал Рошен и за вырученные деньги оснастил армию современным вооружением"
А так за деньги украинских налогоплательщиков и за деньги американских налогоплательщиков планируется потратить 86 лярдов даже не на ВСУ и оружие, - а на ВСЕХ ментов, СБУшников, пограничников ну и армии чуток перепадет.
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Правда Життя рошенків:Люцифери узурпували Амвар-перевели у офшорний Ларчик тай Ведуть Сікорчами українців у Ursію,до Креста Алі Гундяя,ПРОмовляючи- Гьіг с вами,а хто проти них-Серят свідомо, ВКЛючають whisper- спам і на Раді Форумчан застукуют Ксенофобно!От за це їм-доженуть і ще дадуть!
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Що,зрадофоби-знову Зрада зрадная?:"Петюшечку бідненького в трусіках на будці розпинають!!!За дівчисько розтерзане -рило дротом скручують!!!!А воно бідненьке очики до неба підводить,"вся влада від бога"верещить!!!!Як же ж воно зелень офшорную тепер їстиме,золотко наше однотуреє!!!"А може винних- до Трибуналу!Не-а?
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у нас є два визначних пі""даболи. Два кума . У одного жінка - Баба-Яга. Відгадайте , дітки , хто це?
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zushaua, ну нельзя недооценивать противника посмотрите ттх ка-52 ,'ка-50 там броня ему зу23-2 не страшна например а комплекс с200, с 300 (это лучшее что было в совке) на малых высотах у него глюки, тунгуска да хорошо но тунгуска бывает клинит, с125 должны были его уже списать. Что хорошего и нового в Украине так это радары, пассивные, а вот с ракетами не очень хорошо учитывая взрывы на складах да и старые они. А шилка их мало. Кроме того в рашке навые комплексы по созданию помех, глушилки.
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А разве я их недооцениваю? Я просто считаю что есть позиции где мы отстаём .Но это позиции Пэтриотов а не Стингеров . Также я считаю что Апач лучше этих ка-52 и ми-28 но и его сбивали . Возможно будут создавать какой то новый отечественный комплекс ПВО аналог Пэтриота или с-300 .Даже название есть в и-нете ,,Дніпро" .Кстати не знаю начался ли перевод с-125 на колесную основу .Стационарные давно пора или устанавливать на тягачи или списывать, тк он в стационарном варианте просто мишень для авиации противника .То же и с с-200 .Можно ли их устанавливать на железнодорожные платформы ? Весь комплекс поместится на ж.д составе ? Но его кажется предпочли снять с вооружения
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zushaua, пэтриот очень дорого там речь уже о миллиардах $ чтобы создать дивизион, бригаду. Это только если в НАТО только тогда есть шанс чтобы разместили.
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Увидели что Украина отбивается, вот и дают оружие. И то правильно. Зачем трупу пистолет
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Ему только и остается пережевывать давно озвученное США, а слабО процитировать иноземных политиков в части собственного безделья в борьбе с коррупцией? Эх, петя-петушок, оказался ты на поверку обычным неприкасаемым гребнем.
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Ему только и остается пережевывать давно озвученное США, а слабО процитировать иноземных политиков в части собственного безделья в борьбе с коррупцией? Эх, петя-петушок, оказался ты на поверку обычным неприкасаемым гребнем.
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Что бы не делал или говорил барыга народ плюет в его сторону. Уж столько брехни он начал, что уже всех тошнит от его рожи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко анонсировал поставку в 2018-м летального оборонительного вооружения из США. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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