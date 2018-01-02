 Ограничения по количеству и стоимости посылок из-за рубежа вступят в силу со следующего года, - закон

Документом установлено, сообщает Цензор.НЕТ, что норма об ограничениях количества и стоимости посылок из-за рубежа начнет действовать с 1 января 2019 года. Об этом говорится в "Переходных положениях" закона. То есть со следующего года можно будет получить из-за рубежа только три посылки в месяц, каждая стоимостью до 150 евро. Превысив лимит с таких поступлений, придется платить пошлину.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" 18 декабря 2017 года.