 Ограничения по количеству и стоимости посылок из-за рубежа вступят в силу со следующего года, - закон

Документом установлено, сообщает Цензор.НЕТ, что норма об ограничениях количества и стоимости посылок из-за рубежа начнет действовать с 1 января 2019 года. Об этом говорится в "Переходных положениях" закона. То есть со следующего года можно будет получить из-за рубежа только три посылки в месяц, каждая стоимостью до 150 евро. Превысив лимит с таких поступлений, придется платить пошлину.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" 18 декабря 2017 года.
Холопам не позволено торговать китайщиной!
Клоуны, как вы задрали в своем неуемном желании у простого украинца что-то украсть, забрать или запретить!
Уже пора хоть что-то дать, за все наше терпение вас!
Бедные, обманутые супермаркеты мобильных уже потерали потные ручки, готовясь считать прибыли!
Видно портфель был занесен не достаточно объемный!
И деньги - пусть холопы работают за еду у барина!
Главное не вспоминать про офшоры и заводы в Кацапстане, они никому не мешают, а даже мы ими гордимся!!
А кто наглец захочет сам купить, у того нужно проверить все карманы!
Ведь 100% у Барина ворует, сукин сын!
А это опять же, как и налоги, с моего кармана.
Или ввести утилизационный сбор, для производителей упаковочного материала?
А можно прекратить списывать штрафы, начисленные всевозможным облэнерго и горэнерго.
Но все не то.
А вот обложить налогами посылки из иностранных интернет-магазинов, это всегда пожалуйста.
ты только подумал а грося уже4 октября 2017Правительство одобрило законопроект о налоге на выведенный капитал, который должны ввести в 2018 году вместо налога на прибыль предприятий. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил проработать этапность внедрения.
Даже больше, чем посылка с Али-Экспресс!
Тебе срочно премьер-министром Гройсманом нужно стать, тот до такой клоунады не додумался!!
КАК МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ТО НА ЧТО ТЫ НЕ ВЛИЯЕШЬ !!!!
ты не можешь сказать в каком месяце придет посылка !
может идти 14 дней а может 40 !
за что ответственность ? может еще за лотерею введет ответственность?