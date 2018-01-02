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 Экономика, Общество
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Все про:Налоговый кодекс (1254) Порошенко (14051)

 Ограничения по количеству и стоимости посылок из-за рубежа вступят в силу со следующего года, - закон

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

Документом установлено, сообщает Цензор.НЕТ, что норма об ограничениях количества и стоимости посылок из-за рубежа начнет действовать с 1 января 2019 года. Об этом говорится в "Переходных положениях" закона. То есть со следующего года можно будет получить из-за рубежа только три посылки в месяц, каждая стоимостью до 150 евро. Превысив лимит с таких поступлений, придется платить пошлину.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко одобрил норму о лимите на "три посылки в месяц" из-за рубежа, - СМИ

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" 18 декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3042626
 
 
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Какой президент, такие и законы, ну вы поняли.
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А если я получаю 15 по 1$ они не задолбуться бумаг оформлять чтобы пополнить бюджет на 2 грн ?
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А кого это чешет? Тут же не за бюджет волнуются, а отрабатывают бабло от Цитруса, Мойо и т.п., у которых в прошлый раз не вышло пролоббировать, так теперь втихую протащили. Я вообще буду призывать всех делать максимальное количество заказов по 1-2 бакса, чтобы вся система загнулась. Может сообразят, что ограничение по количеству это чушь.
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главноторгующий
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а кто же эти люди которые с китая тащат товар и перепродают. ещё дам подсказку - перепродажа, например, переходника для gopro это перепродажа ворованного (незаконная копия оригинального).
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Перепродавать ворованное может только Барин и втридорога или его вассалы, но должны купить у Барина индульгенцию!

Холопам не позволено торговать китайщиной!
Клоуны, как вы задрали в своем неуемном желании у простого украинца что-то украсть, забрать или запретить!
Уже пора хоть что-то дать, за все наше терпение вас!


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не вір, не бійся, не проси....... візьми сам , нехай спробують забрати
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Будут передавать вещи через знакомых. Очередной закон, который не будет работать.
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закон не будет работать если будут передавать вещи через знакомых, а коррупция пока будут давать взятки, и так далее.
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а порохопідари писатимуть, поки їм платитимуть
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я ещё в прошлом году читал про 19 год, это связано что-то там с бюджетом или налоговым периодом, что-то за пол года до надо такое проводить...
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О, как сетевых торговцев Айфонами прокатили!
Бедные, обманутые супермаркеты мобильных уже потерали потные ручки, готовясь считать прибыли!
Видно портфель был занесен не достаточно объемный!
Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 9200
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вообще надо прогрессивную шкалу - 10 посылок по 10 евро, три по 150 или одну за 800...
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Да, лучше вообще почту запретить! Вот это будет мегапрогрессивно!
И деньги - пусть холопы работают за еду у барина!
Главное не вспоминать про офшоры и заводы в Кацапстане, они никому не мешают, а даже мы ими гордимся!!
Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 9028
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Треба виходити на Поштову площу та вимагати скасування цього закону.
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Что-то для офшора решили прикупить? Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 2447
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для зубожілих с 8000 зп 450 евро в месяц мало!
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Продавать втридорога китайское дерьмо может только Барин и никто другой!
А кто наглец захочет сам купить, у того нужно проверить все карманы!
Ведь 100% у Барина ворует, сукин сын! Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 5691
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китайское не такое уж и дерьмо сейчас
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Ну да, по поводу Барина, замечаний не поступило ))))))))))
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Вадим - я получаю в месяц штук 5-7 посылок, всякая мелочёвка, от кабелей и наушников и до нужных мне заготовок для выкидного ключа к машине ( у нас таких нет). Средняя стоимость посылки 3-5 долларов, больше десяти очень редко. Покупаю для себя. Объясните мне - что я для государства делаю такого плохого, что должен ему платить? И насколько дороже обойдётся администрирование этих налогов, чем сумма, которую чиновники с меня снимут?
А это опять же, как и налоги, с моего кармана.
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нова пошта з таким законом розориться... Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 9291
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Обложить налогом выведение капитала за рубеж. не?
Или ввести утилизационный сбор, для производителей упаковочного материала?
А можно прекратить списывать штрафы, начисленные всевозможным облэнерго и горэнерго.
Но все не то.
А вот обложить налогами посылки из иностранных интернет-магазинов, это всегда пожалуйста.
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>Обложить налогом выведение капитала за рубеж. не?
ты только подумал а грося уже4 октября 2017Правительство одобрило законопроект о налоге на выведенный капитал, который должны ввести в 2018 году вместо налога на прибыль предприятий. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил проработать этапность внедрения.
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Ну проработать - на это 20 лет, не меньше нужно!
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ты такой резкий как ситро. там надо какгбы все просчитать чтобы что-то вроде кассового разрыва небыло, за год надеюсь внедрят.
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Да, кассовый разрыв в поставках в офшоры, действительно, опасность для всей страны!
Даже больше, чем посылка с Али-Экспресс!
Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 8152
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налог на прибыль отменят сразу, а поступления от вывода капитала ещё не соберут, а бюджет выполнять надо, че не понятно.
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О та клоун! Не брали, не брали налоги с офшоров, а тут начнут брать, так все сразу разорятся! О логика у тебя!
Тебе срочно премьер-министром Гройсманом нужно стать, тот до такой клоунады не додумался!! Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 212
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один начнут брать а другой перестанут, что уменьшит поступления в бюджет сразу, а взамен поступления будут поступать не сразу.
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Просто Петя переживает, что всякие нечистоплотные бизнесмены наторгуют тут с посылок и выведут деньги куда-то в Панаму. Чтоб налоги в Украине платить. Не то что один чисто плотный бизнесмен...
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клоуныбля !!!!
КАК МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ТО НА ЧТО ТЫ НЕ ВЛИЯЕШЬ !!!!

ты не можешь сказать в каком месяце придет посылка !
может идти 14 дней а может 40 !
за что ответственность ? может еще за лотерею введет ответственность?
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На чужое добро рот не открывай, и не лотерея, а лоходром от Авакова. Мусородом
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закажи три и пока не придут не заказывай новые. но ты же торопыга, европа за три года.
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довбойоб, тебе господар з роботи вижене за те що ти підказуєш як його обофшорити))))
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- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, - ответил Ходжа Насреддин. - Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство - это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет - или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие
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Норма начнет действовать с 1 января 2019 года. Но комменты о зраде пишутся авансом за год вперед. Иначе это не цензор.
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Точно, пока что ни о чём, за год ещё двадцать раз всё поменяется
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Вообще, чепуха это. Это если я куплю 4 батончика халвы турецкой, за 4-й надо будет проплачивать выходит.
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Если бы президент Украины был на стороне народа он бы наложил на него вето... Обмеження  щодо кількості і вартості посилок з-за кордону набудуть чинності з наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 1805 оцтой полный.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОграничения по количеству и стоимости посылок из-за рубежа вступят в силу со следующего года, - закон
 
 
 
 
 
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