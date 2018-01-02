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 Расследующая крушение "Боинга" MH17 международная следственная группа продолжит работу в Украине, - Енин

Ряд следственных действий будет проходить на территории Украины. Они направлены на поиск дополнительных доказательств вины в катастрофе "Боинга" MH17.

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" заместитель генпрокурора Евгений Енин, пишет Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день практически завершены следственные действия на территории Украины. Тем не менее, по просьбе наших нидерландских коллег мы планируем принять дополнительные меры, направленные на то, чтобы найти доказательства, которые необходимы для надлежащего обеспечения обвинения по этому делу в суде Нидерландов", - сказал он.

Енин также сообщил, что через десять дней в Генпрокуратуре Украины состоится встреча с делегацией из Генпрокуратуры Нидерландов, во время которой стороны обсудят планы Международной следственной группы по делу "Боинга" MH17 на ближайшую перспективу.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3042622
 
 
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Кишка тонка у Голландии, проглотят и забудут. А как только россия начнет подыхать, вот тогда они и обнародуют подозреваемых. Толерантностью это зовется у них.
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Додона умножили на ноль!
когда мы пэдру обнулим? Міжнародна слідча группа, яка розслідує катастрофу "Боїнга" MH17, продовжить роботу в Україні, - Єнін - Цензор.НЕТ 4642
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Тобто анонсована на сьогодні публікація списку винних в цьому злочині - відміняється???
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Так уже сообщали что это была проверка на рекацию со стороны российских СМИ
("Голландия сегодня, 2 января обнародует имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбасом. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Эхо Москвы". Источник:https://censor.net.ua/n3042555)
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Ну і що дала ця перевірка?.................. Ось вона - "реакція":"...В обьединённой следственной группе (JIT), расследующей крушение авиалайнера Boeing MH17 на Донбассе, опровергли информацию МИДа и СМИ Украины о планах Нидерландов обнародовать список подозреваемых в причастности к катастрофе.
Голландский эксперт Марсель ван ден Берг позвонил представителю JIT Виму де Брюну и получил ответ, что «сообщения в прессе о списке из 120 подозреваемых по делу MH17 не соответствуют действительности», и что «JIT никогда не опубликует список до тех пор, пока дело не дойдёт до суда».
Как сообщали ранее киевские СМИ, источник в МИД Украины сообщил им, что имена 120-ти причастных к крушению малайзийского «Боинга» MH17 якобы должны были быть обнародованы сегодня, 2 января......."
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Читайте выше - "Цензор" дал ссылку на "Эхо Москвы". Т.е утку запустили оттуда.
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А в "Эхо Москвы" зіслались на "Московского Комсомолца" який в свою чергу зіслався на "...анонимный источник в МИД Украины".......................... Расследующая крушение "Боинга" MH17 международная следственная группа продолжит работу в Украине, - Енин - Цензор.НЕТ 7329
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А це щось змінює, андруша ?
Винуватці давно відомі, навіть позови є особисто до путіна і попередні висновки експертів.
Вам би радіти, що голандці не квапляться, а то ж усьо...
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Скажіть чесно, ви все ще сподіваєтесь, що винною визнають Україну.
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Єто дело слишком затянулось, а тем временем пуйло дал поручение начать работы по введению "крипторубля", чтобы рашка ушла из под международных санцкций так как криптоплатёж трудно отследить.
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от первой хим. реакции после Большого Взрыва все можно отследить...
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Имья, сьестра, имья! Уже целый день жду...
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Голандеры тихо ссуться от Рашки - бояться террактов в своей стране. Если и озвучат список подозреваемых то шопотом и неофициально. Надо было Украину делать ответственной за совместное расследование - украинцы держали бы весь мир в курсе этого расследования и держали бы плешивого за его обвисшие кокеры!
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Это расследование по времени - как вялотекущая шизофрения. Такое впечатление, что оно так никогда толком и не завершится, как в свое время убийство президента Кеннеди и еще немало подобных громких международных дел.
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Будет Путину могила, будет Путину капут за сбитый им боинг! Міжнародна слідча группа, яка розслідує катастрофу "Боїнга" MH17, продовжить роботу в Україні, - Єнін - Цензор.НЕТ 6735
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Все- таки рассчитываю погулять на похоронах путлера.
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Вот это уже, что-то ближе,если БУК М1-2,там поражающие элементы БЧ ракеты,паралепипед, то это Россия. А в ЗРК БУК-М1 на вооружении ВС Украины,поражающие элементы БЧ ракеты, двухтавр,спутать не возможно.
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В начале, я предполагал, что этот боинг, по ошибке конечно, сбили сепаратисты. Надо не забывать, что в то время, ВВС Украины в целях своей безопасности, летало под хвостами международных лайнеров. А сейчас, что то стали меня терзать смутные сомнения. Это расследование, тянется подозрительно долго. По моему, они всё давно раскрыли. Такое ощущение, что прикрывают Украинскую сторону.
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Откуда инфа, что наши самолетами международными лайнерами прикрывались?
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Как откуда? Даэтоже сам испанскиййавиадиспетчер пожаловалис.
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А бук-БУК - и ныне там. Все плодоносит. Ведь дерево, как и баобаб - почти вечное...
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Все верно, давно пора расследовать, кто допустил полеты в зоне боев над Буком, о котором было известно достаточно задолго перед катастрофой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследующая крушение "Боинга" MH17 международная следственная группа продолжит работу в Украине, - Енин
 
 
 
 
 
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