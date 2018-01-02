 Отец Россошанского говорил матери Ирины, что она скоро похоронит вторую дочь, - адвокат Худяков об угрозах в адрес Ноздровской

Об этом он сообщил в интервью "Громадському радио", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Участники акции с призывом найти убийц Ноздровской выдвинули 4 требования, - правозащитница Томак

"Что касается дочери (Ирины Ноздровской - ред.) был вообще совершен акт насилия - ее избили друзья Россошанского Дмитрия, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше - год назад ее избили. А сегодня угрозы, насколько мне было известно, и от отца Россошанского - он говорил матери, что она скоро будет хоронить вторую дочку. И угрозы были... (это зафиксировано на видео и, думаю, что есть в общем доступе, по крайней мере, я видел это Youtube) есть угрозы от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области, который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам", - рассказал адвокат.

Как зовут человека, который угрожал Ноздровской на судебном заседания 27 декабря Худяков не знает. В зале суда он сидел на стороне защиты Дмитрия Россошанского. Однако, по его мнению, эти угрозы были скорее эмоциональными и не направленными на какую-то конкретное действие.

"Я с Россошанским работаю уже два года и, я бы сказал, что это могло быть больше эмоционально, чем действенно. Как сказал Андрей Федур в Фейсбуке, не того уровня люди, чтобы органзовуваты, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанский - очень шикарная ширма...".

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.