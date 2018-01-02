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 Происшествия, Общество
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 Отец Россошанского говорил матери Ирины, что она скоро похоронит вторую дочь, - адвокат Худяков об угрозах в адрес Ноздровской

Бывший адвокат Ирины Ноздровской - Анатолий Худяков, который теперь будет представлять интересы семьи погибшей, рассказал об угрозах в адрес правозашитницы.

Об этом он сообщил в интервью "Громадському радио", информирует Цензор.НЕТ.

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"Что касается дочери (Ирины Ноздровской - ред.) был вообще совершен акт насилия - ее избили друзья Россошанского Дмитрия, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше - год назад ее избили. А сегодня угрозы, насколько мне было известно, и от отца Россошанского - он говорил матери, что она скоро будет хоронить вторую дочку. И угрозы были... (это зафиксировано на видео и, думаю, что есть в общем доступе, по крайней мере, я видел это Youtube) есть угрозы от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области, который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам", - рассказал адвокат.

Как зовут человека, который угрожал Ноздровской на судебном заседания 27 декабря Худяков не знает. В зале суда он сидел на стороне защиты Дмитрия Россошанского. Однако, по его мнению, эти угрозы были скорее эмоциональными и не направленными на какую-то конкретное действие.

"Я с Россошанским работаю уже два года и, я бы сказал, что это могло быть больше эмоционально, чем действенно. Как сказал Андрей Федур в Фейсбуке, не того уровня люди, чтобы органзовуваты, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанский - очень шикарная ширма...".

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3042621
 
 
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точно точно
сказочник хренов
всем млять терпеть не менне 100 или 200 лет потому что вам здесь не тут и это хохо тебе не хер!!

А на самом деле если винду будет переставлять такой же рукожоп что делает у нас реформы то у него и с виндой нехера не выйдет даже через 100 лет!! так что проблема не во времени а в результатах реформ а результаты модно посмотреть сразу а раз нет результатов то сори ЭТО РУКОЖОП!!
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Rodion Olishchuk‏ @RodionOlishchuk 5 ч назад

Дуже жаль молодої жінки. Але... Чи не здається вам дивним, що правозахисницю вбивають після невдачі з саакомайданом? Таке враження, що вбивство Ірини Ноздровської було запасним планом, на випадок провалу "Плану "А"
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Так по мне лучше бы сразу убили ПЕЦЮ вот самый класный план А!! ПЕЦЕБОТИНА!!
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Для господина Ткаченко!
Не100 не200 , но колбасить нас будет ещё достаточно долго...
Ни Вона с Михой ни Беня с Сеней (список весь приводить не буду) ситуацию кардинально не поменяют...
Иначе - Зимбабва или внешнее управление...
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с такими как вы ТЕРПИЛАМИ именно 100 и именно 200 а то и больше! ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ! такие как вы даже идти не хотят!! ПРОСТО ТУПО НЕ ХОТЯТ! СТОЯТ И ЖДУТ КТО ЗА НИХ СДЕЛАЕТ ИХ РАБОТУ!! Вот небесная сотня погибла чтобы снять Якуневича и отстранить от власти олигархов! В итоге такие как вы пошли и выбрали президентом ОЛИГАРХА!! Смозгами все впорядке?!! Скоко лет надо чтобы поменялись мозги?!!
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такого горбатого как он только могила исправит,имхо
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Для г-на Ткаченко!
Не фанат Порошка, но думаю, что и Чорноволу было бы отнюдь не легче...
Пс. Терпилой меня объявлять не надо, мы с вами не знакомы..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтец Россошанского говорил матери Ирины, что она скоро похоронит вторую дочь, - адвокат Худяков об угрозах в адрес Ноздровской
 
 
 
 
 
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