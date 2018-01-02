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 Политика Украины
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Все про:Германия (2886) Климкин (1471) Габриэль (63)

 Министр иностранных дел Германии Габриэль во время рабочей поездки в Украину посетит Донбасс, - МИД Украины

В МИД Украины 3 января 2018 года состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Если отношения между США и РФ будут такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются, - глава немецкого МИД Габриэль

Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, успешно реализуемую совместную инициативу министров иностранных дел Украины и ФРГ о Годе языков.

"Во время переговоров планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений", - информируют в МИД .

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Безвиз и освобождение заложников: Климкин назвал главные достижения дипломатии в 2017 году. ВИДЕО

Визит планируется двухдневный — 3 и 4 января. Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения.




Источник: https://censor.net.ua/n3042620
 
 
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Слышал о том, что мотив ищут также исходя из личности жертвы или ради зрады этого не надо делать?
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Чего ты лезешь всегда гебешный,иди оппозиционеров луке сдавай,задолбал уже
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А в Украине не ищут мотив исходя из личности жертвы? О чём ты тогда пишешь?
Может зраду ломаю и предлагаю думать, потому тебя от этого так раздувает?
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В Украине достаточно специалистов и без гебешных провокаторов обойдутся,займись своим болотом
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Вот за последний час...Очень красиво , когда в Одессе напротив моих окон, на балконах двух квартир 16 этажек появились флаги Украины,причем один светится неоновыми огнями,а на пятом светится жовто-блакитна гирлянда ,это на Королева, кто знает,Слава Украине !!! 02.01.2018 21:50Открыть на форуме Мне нравится 25

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Хай його там наші хлопці бережуть - бо ще не дай БОГ кацапи його там застрелють.
А потім німці будуть казати які українці негідні. Das was? Ich verstehe nichts.
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Вывод такой что им (ментам и порохоботам) на нас нас-рать, у них в головах только баксы
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Касьянов:
Постійними дискусіями щодо статусу АТО політики заговорюють реальні проблеми
У політиків немає сміливості зізнатися, що вони не спроможні вести війну навіть після того, як визнали її. Тому вони ведуть дискусії щодо статусу бойових дій.

Таку думку висловив волонтер Юрій Касьянов в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» (щобудня о 13:00-15:00 та 17:00-19:00 на телеканалі ZIK).
«Політики, називаючи війну -АТО, сперечаючись про статус полонених і тому подібне, заговорюють реальні проблеми країни в умовах війни. Адже такі розмови заводять ситуацію в якийсь паралельний світ, далекий від реальності та справжніх потреб країни», - вважає Касьянов.
На думку волонтера, такими діями політики намагаються виправдати своє перебування при владі, щоб приховати бездіяльність та неефективність. Тому у політиків немає сміливості зізнатися, що вони не спроможні вести війну навіть після того, як визнали її.
«Наприклад, коли ми у 2015 році втратили Дебальцеве, то були змушені облаштовувати нові рубежі. Ми шукали ліс на бліндажі і поїхали в лісництво. Так, на залізничній станції в Рубіжному ми побачили вантажний потяг Міністерства оборони, який йшов, завантажений лісом, на ту сторону», - розповів Касьянов. Читайте більше тут:
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Этот господин наподсосе у кремля, к сожалению.
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После переговоров пусть Климкин даст команду проверить все помещения в МИДе, куда Габриэль заходил. Технологии сейчас просто удивительные. И "Монблан", подаренный Зигмаром после подписания докаментов, уничтожит сразу.
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Когда полиция не работает, то начальник может и по пятаку отрымать, а чо, справедливо.
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Носом эту еврошлюху потыкать в российское оружие и в развалины, может, дойдёт до него что-то.
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Не поймёт. Ему платят так же, как и Шредеру из Газпрома.
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Прив'язати його на пару нічок у Луганському: нехай "мінськ" відчує у портках....
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Там будет гуманитарная катастрофа из-за наводнения. Местность будет затоплена жидким... Причём сепарам не привыкать это хлебать, так что им-то по фиг...
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Сразу видно по отзывам кто мокша на сайте, я на Цензоре сразу после блокировки Рупор.нет... лет 10 , меня админы "видят" я пишу из своего дома в Одессе !!! а кто вы , ботоферма олигархов и мордовские чурки ?
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И у меня те же ай пи. Не менял все годы. Поэтому не лги про меня.
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Вобщем происходят "чудеса" изменили платформу Цензора, чтоб не видеть своих друзей,которые почему-то пропали...хасаном стал какой-то придурок,многие пропали как личности,их ники выхватили чужаки,Бутусов пишет умные мысли в Фейсбук, его текстов нет на Цензоре...куда мы пришли,люди ?
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Хасана ольгинский бот взломал. Нужно аккуратно общаться
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Він пожартував. Мабуть.
Як можна вас не впізнати... Міністр закордонних справ Німеччини Габріель під час робочої поїздки в Україну відвідає Донбас, - МЗС України - Цензор.НЕТ 573
Прямо дивно.
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Дякую, але схоже це не жарти. Деякі форумчани дуже сильно змінилися. Вони зайняли інший бік переконань. Це їх право, але я не змінив переконання. Тому я на іншому боці.
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Опять возобновление тактики ольгинских ботов, некоторое время не используемой, - поливать форумчан. Полгода примерно этого не использовали массированно.
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Единственное в чем ты правв -про пол года,даже больше,гадишь тут года два Міністр закордонних справ Німеччини Габріель під час робочої поїздки в Україну відвідає Донбас, - МЗС України - Цензор.НЕТ 8160
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Немецкие политики очень тесно связаны с мордором и хазпромом . Их поездки совсем не случайны. Они постараются их использовать для мягкого завуалированного давления на Украинскую сторону . Они будут постоянно пытаться принудить Украину к принятию условий х.йла и капитуляции , угрожая при этом тем что отменят санкции если украинская сторона не подчинится их давлению . Им за это заплачено .Они отрабатывают мордовское бабло. Это к сожалению отвечает их ОБЩИМ интересам .Всех -х.йла , хазпрома , рабовладельцев из ,,золотой тысячи" и их партнёров -друзей из Германии
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на "передок" його, хай на собі відчує "обійми ерефіян"
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Екскурсію йому на мінне поле, а потім і про Мінськ поговорити можна.
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боже, сколько глупостей написали про немецкого министра на зарплате у газпрома... и ведь не стебутся! аж жуть берет...
люди, по-вашему, если ЧИНОВНИК в правительстве ФРГ будет замешан в КОРРУПЦИИ, то ему позволят работать, как ни в чем не бывало? ребята, ФРГ - не раша. и даже не Украина... понимаю, что Габриель многим не нравится, но держите себя в руках. а то вы завтра тоже самое про посла США напишите...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр иностранных дел Германии Габриэль во время рабочей поездки в Украину посетит Донбасс, - МИД Украины
 
 
 
 
 
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