 Министр иностранных дел Германии Габриэль во время рабочей поездки в Украину посетит Донбасс, - МИД Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

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Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, успешно реализуемую совместную инициативу министров иностранных дел Украины и ФРГ о Годе языков.

"Во время переговоров планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений", - информируют в МИД .

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Визит планируется двухдневный — 3 и 4 января. Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения.







