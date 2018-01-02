 Министр иностранных дел Германии Габриэль во время рабочей поездки в Украину посетит Донбасс, - МИД Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.
"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.
Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, успешно реализуемую совместную инициативу министров иностранных дел Украины и ФРГ о Годе языков.
"Во время переговоров планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений", - информируют в МИД .
Визит планируется двухдневный — 3 и 4 января. Павел Климкин и Зигмар Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения.
Может зраду ломаю и предлагаю думать, потому тебя от этого так раздувает?
А потім німці будуть казати які українці негідні. Das was? Ich verstehe nichts.
Постійними дискусіями щодо статусу АТО політики заговорюють реальні проблеми
У політиків немає сміливості зізнатися, що вони не спроможні вести війну навіть після того, як визнали її. Тому вони ведуть дискусії щодо статусу бойових дій.
Таку думку висловив волонтер Юрій Касьянов в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» (щобудня о 13:00-15:00 та 17:00-19:00 на телеканалі ZIK).
«Політики, називаючи війну -АТО, сперечаючись про статус полонених і тому подібне, заговорюють реальні проблеми країни в умовах війни. Адже такі розмови заводять ситуацію в якийсь паралельний світ, далекий від реальності та справжніх потреб країни», - вважає Касьянов.
На думку волонтера, такими діями політики намагаються виправдати своє перебування при владі, щоб приховати бездіяльність та неефективність. Тому у політиків немає сміливості зізнатися, що вони не спроможні вести війну навіть після того, як визнали її.
«Наприклад, коли ми у 2015 році втратили Дебальцеве, то були змушені облаштовувати нові рубежі. Ми шукали ліс на бліндажі і поїхали в лісництво. Так, на залізничній станції в Рубіжному ми побачили вантажний потяг Міністерства оборони, який йшов, завантажений лісом, на ту сторону», - розповів Касьянов. Читайте більше тут:
Як можна вас не впізнати...
Прямо дивно.
люди, по-вашему, если ЧИНОВНИК в правительстве ФРГ будет замешан в КОРРУПЦИИ, то ему позволят работать, как ни в чем не бывало? ребята, ФРГ - не раша. и даже не Украина... понимаю, что Габриель многим не нравится, но держите себя в руках. а то вы завтра тоже самое про посла США напишите...