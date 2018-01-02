 Военнослужащего, совершившего смертельное ДТП на Львовщине, приговорили к 4 годам тюрьмы, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Львовского гарнизона, такой приговор 29 декабря принял Самборский горрайонный суд Львовской области.
Доказано, что 5 марта 2015 года водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не учтя дорожной обстановки и выехав на полосу встречного движения, на скорости совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП последний получил тяжелое телесное повреждение несовместимое с жизнью.
Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступлении не признал и отказался давать показания.
Суд учел все обстоятельства и назначил военнослужащему наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.