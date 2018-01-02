EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  1740  7
Все про:ДТП (4597) приговор (578) прокуратура (2867) суд (20215) военнослужащие (3384)

 Военнослужащего, совершившего смертельное ДТП на Львовщине, приговорили к 4 годам тюрьмы, - прокуратура

На Львовщине военнослужащего, сбившего насмерть велосипедиста, приговорили к четырем годам лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Львовского гарнизона, такой приговор 29 декабря принял Самборский горрайонный суд Львовской области.

Читайте также: Трагедия в Шепетовке: водитель "Мерседеса" на огромной скорости сбил маму с коляской и скрылся. Женщина погибла на месте, ребенка доставили в реанимацию, - СМИ. ФОТО

Доказано, что 5 марта 2015 года водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не учтя дорожной обстановки и выехав на полосу встречного движения, на скорости совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП последний получил тяжелое телесное повреждение несовместимое с жизнью.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступлении не признал и отказался давать показания.

Суд учел все обстоятельства и назначил военнослужащему наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Смотрите также: "Так гахнуло, что девочка от меня убежала": на Крещатике автомобиль "Audi" от удара опрокинулся на крышу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3042619
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда со светофора подписку снимут
 показать весь комментарий
 
 
А Зайцевій за вбивство людей скільки дали?
 показать весь комментарий
 
 
Столько же. Закон суров, но одинаков для всех.
 показать весь комментарий
 
4 года за убийство... Нормально? Ещё и выйдет раньше по УДО...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащего, совершившего смертельное ДТП на Львовщине, приговорили к 4 годам тюрьмы, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх