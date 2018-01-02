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 Происшествия, За рубежом
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 Вышел на свободу Кашапов, первый осужденный в РФ за критику аннексии Крыма, - правозащитник Чиков

Рафис Кашапов руководил Татарским общественным центром. В 2017 году организацию признали экстремистской.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Меридиан Севастополь", об освобождении Рафиса Кашапова написал в Twitter глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Вышел на свободу Кашапов, первый осужденный в РФ за критику аннексии Крыма, - правозащитник Чиков 01

По информации издания, председателя российского "Татарского общественного центра" Рафиса Кашапова называют первым человеком, которого в России осудили за критику аннексии украинского Крыма.

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В сентябре 2015 года Рафис Кашапов был признан виновным в призывах к сепаратизму и приговорен к трем годам колонии. Кашапов обжаловал свой приговор в Европейском суде по правам человека.

В мае 2017 года суд в российских Набережных Челнах признал Татарский общественный центр экстремистской организацией и постановил прекратить его деятельность на территории России.

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Татарский общественный центр является неправительственной организацией, которая проводит кампании по сохранению татарской национальной идентичности, языка и культуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3042618
 
 
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Завжди так було що політичним давали максимальні строки, а на урок дивились крізь пальці.
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Набережные Челны! Был при союзе друг татарин из этого города. Да, там живут татары, а в Крыму крымские татары. Но смотря, что в россии начали уже и татар преследовать.
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Голландия сегодня обнародует имена российских преступников, причастных к теракту с "Боингом" MH17, - "Эхо Москвы"================================
PS: 19,00 по кацапам. Эхо наеб"ло:
Фамилии подозреваемых в деле о крушении малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом в 2014 году будут обнародоваться по мере объявления им подозрений.
"Это абсолютная чушь и работа вражеской пропаганды. Все фамилии будут обнародоваться только по мере объявления им подозрений. Ни о каких 120 лицах речь не идет - это желание Москвы отвлечь внимание от сообщений о Смоленской трагедии"- заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
От себя: А как ждали, ай я-я-я!!! Будем ждать, с Новым Годом, друзья!!!
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Надо быть большим любителем деревенской жизни чтоб пытаться не уезжая из российской деревни растить там детей... Как правило заканчивая школу дети из деревни сразу же уезжают в город, где и строят свою жизнь Вийшов на свободу Кашапов, перший засуджений у РФ за критику анексії Криму, - правозахисник Чиков - Цензор.НЕТ 2377
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(так что история, откровенно говоря, вызывает большое недоверие)
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По уничтоженным российским деревням Путин лупит Гитлера со счетом 10000 на 5000, правильной дорогой идете.
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Один вопрос: на хрена в современном мире деревня???
СХ теперь не требует большого числа работников, оно не привязано больше к местам проживания людей. А проблем для государства - выше крыши. Обеспечь деревни, газом, электричеством, медициной, образованием, содержи коммуникации и дороги... Было бы у государства побольше денег, взять бы этих деревенских жителей - да переселить в город. А на месте их деревень распахать поля...
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Вы не романтик... Большевик какой-то. Можно вообще все 140 млн. ватников вывезти в Масквабад, а остальное всё распахать. Будет серьёзная экономия на коммуникациях и дорогах
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МРОТ в паРашке 7800р. Меньше платить нельзя, налоговая расстреляет коровник
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МРОТ это если полный рабочий день. а если нет работы ?
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Кстати в деревне где живут родители рядом огромный коровник, тысячи на 2 голов. Его обслуживает менее 50 человек. И собственно на том с работой и всё. Живут только старики. Получают пенсии, держат какое то хозяйство (у всех паи, зерно получают. У меня тоже пай, и у отца пай. 5 тонн зерна в год имеем). Все молодые по окончании школы переезжают в города. Скоро даже школу можно будет закрыть. Один хрен в деревне почти не осталось детей. И это - Кубань. Житница России.
Редкое исключений - мой друг детства. Живёт в деревне, женился, ребёнок недавно родился, скоро второй будет. Работает инженером по ремонту оборудования в том коровнике. Получает около 30 000 р имеет служебный уазик. 2 пая. Имеет возможность на том уазике сено тырить. огорода около 100 соток обрабатывает. растит отару барашков, бычков штук 5 откармливает, поросят держит. Вот ему и смысла нет в город рваться. Натуральный фермер.
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зря, был под Тольяти, в 2008, полная жепа.
бражники более менее живут, про самогон только слышали..........
я с водкой и вином приехал, на руках пытались носить, еле отбился)))
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Татари з Поволжжя відрізняються від рускіх в кращий бік. Я в цьому сам переконався.
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Жестокий разгон мирной демонстрации в Америке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВышел на свободу Кашапов, первый осужденный в РФ за критику аннексии Крыма, - правозащитник Чиков
 
 
 
 
 
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