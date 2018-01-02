 Вышел на свободу Кашапов, первый осужденный в РФ за критику аннексии Крыма, - правозащитник Чиков

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Меридиан Севастополь", об освобождении Рафиса Кашапова написал в Twitter глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По информации издания, председателя российского "Татарского общественного центра" Рафиса Кашапова называют первым человеком, которого в России осудили за критику аннексии украинского Крыма.

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В сентябре 2015 года Рафис Кашапов был признан виновным в призывах к сепаратизму и приговорен к трем годам колонии. Кашапов обжаловал свой приговор в Европейском суде по правам человека.

В мае 2017 года суд в российских Набережных Челнах признал Татарский общественный центр экстремистской организацией и постановил прекратить его деятельность на территории России.

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Татарский общественный центр является неправительственной организацией, которая проводит кампании по сохранению татарской национальной идентичности, языка и культуры.