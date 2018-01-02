 Вышел на свободу Кашапов, первый осужденный в РФ за критику аннексии Крыма, - правозащитник Чиков

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Меридиан Севастополь", об освобождении Рафиса Кашапова написал в Twitter глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
По информации издания, председателя российского "Татарского общественного центра" Рафиса Кашапова называют первым человеком, которого в России осудили за критику аннексии украинского Крыма.
В сентябре 2015 года Рафис Кашапов был признан виновным в призывах к сепаратизму и приговорен к трем годам колонии. Кашапов обжаловал свой приговор в Европейском суде по правам человека.
В мае 2017 года суд в российских Набережных Челнах признал Татарский общественный центр экстремистской организацией и постановил прекратить его деятельность на территории России.
Татарский общественный центр является неправительственной организацией, которая проводит кампании по сохранению татарской национальной идентичности, языка и культуры.
PS: 19,00 по кацапам. Эхо наеб"ло:
Фамилии подозреваемых в деле о крушении малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом в 2014 году будут обнародоваться по мере объявления им подозрений.
"Это абсолютная чушь и работа вражеской пропаганды. Все фамилии будут обнародоваться только по мере объявления им подозрений. Ни о каких 120 лицах речь не идет - это желание Москвы отвлечь внимание от сообщений о Смоленской трагедии"- заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
От себя: А как ждали, ай я-я-я!!! Будем ждать, с Новым Годом, друзья!!!
СХ теперь не требует большого числа работников, оно не привязано больше к местам проживания людей. А проблем для государства - выше крыши. Обеспечь деревни, газом, электричеством, медициной, образованием, содержи коммуникации и дороги... Было бы у государства побольше денег, взять бы этих деревенских жителей - да переселить в город. А на месте их деревень распахать поля...
Редкое исключений - мой друг детства. Живёт в деревне, женился, ребёнок недавно родился, скоро второй будет. Работает инженером по ремонту оборудования в том коровнике. Получает около 30 000 р имеет служебный уазик. 2 пая. Имеет возможность на том уазике сено тырить. огорода около 100 соток обрабатывает. растит отару барашков, бычков штук 5 откармливает, поросят держит. Вот ему и смысла нет в город рваться. Натуральный фермер.
бражники более менее живут, про самогон только слышали..........
я с водкой и вином приехал, на руках пытались носить, еле отбился)))
Від кацапов
Жестокий разгон мирной демонстрации в Америке.