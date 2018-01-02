 МИД Украины требует от Кремля информацию о задержании в Москве участника АТО Негоды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сказал он.

Ранее СМИ стало изветсно о задержании в Москве участника АТО киевлянина О. Негоды, который в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре.