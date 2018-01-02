 Один украинский воин погиб, подорвавшись на взрывном устройстве возле Новотошковского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на традиционном брифиге.

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"В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения не совместимые с жизнью", - отметил он во вторни, 2 январяк.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о пяти обстрелах.