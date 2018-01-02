 Один украинский воин погиб, подорвавшись на взрывном устройстве возле Новотошковского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на традиционном брифиге.
"В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения не совместимые с жизнью", - отметил он во вторни, 2 январяк.
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о пяти обстрелах.
А знаєте, війна колись закінчиться
І з часом відбудуються міста !
Але ніколи більше не повернуться
Всі ті, кого забрали небеса !
Це все так боляче, що серце розривається,
Де правда і в чиїх руках життя?
Чому війна лише простих людей торкається?
А для політиків, здається, просто гра…
І знов до неба я з молитвою звертаюся,
Благаю - Боже, спокою пошли !
Щоб моя рідна серцю Україна
Не знала більше пострілів війни !!!