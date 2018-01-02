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 Один украинский воин погиб, подорвавшись на взрывном устройстве возле Новотошковского

Украинский военнослужащий подорвался на взрывном устройстве в районе Новотошковского Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на традиционном брифиге.

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"В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения не совместимые с жизнью", - отметил он во вторни, 2 январяк.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о пяти обстрелах.

Источник: https://censor.net.ua/n3042583
 
 
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Царство Небесне захиснику України.. Співчуття родині.. Нагадую,зі всіма гучними промовами петрика- ніколи не чув і не бачив слів співчуття родинам полеглих на передовій воїнам ЗСУ від нього.. Жодного разу..
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А митинг возле посольства параши будет с целью прекращения агрессии. А быдло саакашвили пойдет туда митинговать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, подорвавшись на взрывном устройстве возле Новотошковского
 
 
 
 
 
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