 Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в микроблоге в Твиттере.

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с жен(скими) конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И. Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспе(чить)", - написал он.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.

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Напомним, 29 декабря в Киеве исчезла юрист Ирина Ноздровська, которая расследовала дело о гибели своей сестры в результате ДТП. 1 января под Киевом в реке нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.