 Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в микроблоге в Твиттере.
"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с жен(скими) конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И. Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспе(чить)", - написал он.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.
Напомним, 29 декабря в Киеве исчезла юрист Ирина Ноздровська, которая расследовала дело о гибели своей сестры в результате ДТП. 1 января под Киевом в реке нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.
Что характерно, хуйловцы тоже писали про сакральную жертву, когда убили Немцова.
Порохатыши, вы хоть чем-то отличаетесь? Найдите 10 отличий. Да хоть 1.
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02.01.2018
Виновные в убийстве украинской правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской должны понести наказание согласно закону, иначе будут наказаны западными санкциями.Такое заявление сделал известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер на своей странице в Twitter.
"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", - написал он 1 января.
Виктор Азовцев
Бандитизм в Украине за последние 3-3,5 года не то что возрос а захлестнул страну,заказные Убийства,взрывы,грабежи, стали чуть ли не обыденным делом. В полиции же каждый год поют одно и то же, преступность сокращается на 30,40,50, процентов ежегодно и при этом ни одно резонансное убийство не раскрыто,ограбления и убийства инкассаторов так же, рейдерство процветает,появился снова рэкет как в 90х,игорный бизнес не смотря на закон просто расцвёл на каждом углу,снова вовсю работает песочная и янтарная мафия которую открыто крышуют и МВД и прокуроры и СБУшники.. Люди последнее время процентов на 50 вообще перестали обращаться в полицию зная бесполезность таких обращений.Аваков повидимому просто не знает что делать с этой ситуацией и пустил всё на самотёк отдав на откуп бандитам. Не хотелось бы подозревать его в "слепоте" но то что ситуация явно катастрофическая не видит похоже только он один и балаболки в его окружении.
Владимир Сидоров
А чего вы только грозите. Сегодня уже включайте в этот список всю политическую верхушку Украины и не ошибетесь. Это они авторы всего этого быдлама. Хотят из Украины сделать криминальное гетто. С помощью криминала
Володимир Корж ·
Borova, Kyyivs'Ka Oblast', Ukraine
Було б чудово щоб у цей список першим номером пішов аваков, потім луценко, порошенко. По собі знаю, коли мені погрожував дуже підлий сусід, я миттєво визвав поліцію і написав заяву. І що ви думаєте...прийшла через місяць стандартна відповідь про неможливість відкрити кримінальну справу. Навіть не визвали на бесіду. От такі у нас поліцаї.
Andrei Plekhanov ·
Место работы: Работа не по найму
И это правильно - начинаем с авакяна, киевского главмусора, югика-алкаша, шкуряка и гандошки херащенко - это те кто больше всех кричат, какие у на офигительные реформы
Это общество должно виновных найти и судить?
- Её заказал "дядя-судья"
-Ага-ага, а может Путин или Порошенко, а может инопланетяне...
...и дальше в том же ключе. Если видишь такое, то знай, что перед тобой дешёвый шоколадный балабол и пустобрех.
Ти йди долизуй тарілки в шоколадних, після св'ята там ше дофіга немитого залишилось...
климкин не похмелился и давай про активистов рассказывать...
а если бы не "активистка" была, че типа мочить можно? в день по стране 2-5 убийств, если для кого-то это секрет
Если это не так - где действия высокооплачиваемых МВД, прокураторы и АП?
Власть живёт в какой стране?
Бля, так ви ж суки влада чи х*й собачий?
Хто має порядок наводити в державі?
За*бали ви виродки шоколадні!
После этого убийца-отец пригрозил правозащитнице, что она "пожалеет".
27 декабря - Ирину нашли мертвой в реке.
Совпадение?
А хотя бы раскрыть его и судить виновных они способны, ПЕДРО-отсос?
Да все с того же....)))
Он в Иране за яйца шо творится)Хамени пакует Камазы на Ростов)
https://censor.net.ua/news/3042578/tragediya_v_shepetovke_voditel_mersedesa_na_ogromnoyi_skorosti_sbil_mamu_s_kolyaskoyi_i_skrylsya_jenschina