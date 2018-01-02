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 Политика Украины, Общество
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Все про:убийство (4630) Ноздровская (1)

 Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской является вызовом для государства и тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в микроблоге в Твиттере.

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с жен(скими) конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И. Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспе(чить)", - написал он.

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Напомним, 29 декабря в Киеве исчезла юрист Ирина Ноздровська, которая расследовала дело о гибели своей сестры в результате ДТП. 1 января под Киевом в реке нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Источник: https://censor.net.ua/n3042579
 
 
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сколько уже было за 4 года этих тестов? все провалились.
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Министр МИД имееет прямое отношение к убийствам и в праве делать заявления на эту тему...Днище!!!!
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ну ему же надо что-то заявлять. вот он и заявляет.
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Еще одна сакральная жертва. С Шереметом не прокатило, теперь уже жертва из простого народа
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Пхаха...
Что характерно, хуйловцы тоже писали про сакральную жертву, когда убили Немцова.

Порохатыши, вы хоть чем-то отличаетесь? Найдите 10 отличий. Да хоть 1.
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Кто знал о ней еще месяц назад? Расскрутка началась неделю назад, она говорила, что ее хотят убить, и буквально на следующий день она пропала. Даже, если кто-то из знакомых и родственников этого наркомана хотел ее убить, он бы этого не делал сейчас, так как это жесткое паливо. Не нужно быть очень умным, что бы понимать, что то тут нечисто
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Он лично убил, по-любому. Для Пети это настолько мелкая фигура, что он вообще не знал о ее существовании.
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Да уж. Петя велик. Государственный деятель... Куда ему до всякой мелочи...
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Зачем лично?Достаточно того,что он развалил суды,полицию,прокуратуру,СБУ,все,что только можно,создал питательную среду в Украине для преступлений.Теперь даже и ты можешь убить,и тебя искать не будут.А если и будут,то не найдут,потому что набрали всех своих неучей на высокие зарплаты.
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То есть преступлений до 2014 года не было. А потом пришел Петя и все разрушил, да?
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Я знал, дело было резонансное. Именно буча в сетях заставила сдвинутся то дело.
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Власть срослась с бандитами,а Бандиты стали Властью. Вот и весь Ответ. Жизнь Пашинского тому,как Картина Маслом.
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Уже не вперше такі "тести".Суспільство баранів не здатне пройти гідно такий тест.Їм подобається,що їх підгодовують,щоб потім зістригти всю шерсть та не проти,що їх підготовлюють до забою.
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Ану назови мне хоть одно резонансное убийство или покушение, имевшее место за последние 3 года. Если найдется такое, то, может быть мы поверим в то, что власть работает. А заодно вспомни, например, кто у на Луценко и как он стал генпрокурором. А тогда будешь нам тут рассказывать, что Порошенко белый и пушистый.
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Пардон, раскрытое убийство или покушение.
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чергова дурка, молоду жінку жалко, злочинція(ів) потрібно знайти, але, що інші громадяни не мають тесту на захист в Україні.
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это тест не для общества а для вас соевых ублюдков хотя вы вже все тесты провалили...
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Тест это Пашинский. После того, как Химикус вернул Пашинскому по приговору украинского суда деньги за использованный патрон о чем вообще можно говорить? Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин - Цензор.НЕТ 5944
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надо украинцам вооружаться для самозащиты,т.к. государство не собирается защищать своих граждан ни от внешней агрессии ни от внутренней,а безнаказанно убивает нас . p.s. и за использованные патроны будет тоже требовать компенсацию от нападавших или от их родственников.
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ДЕЛО НОЗДРОВСКОЙ: БРИТАНСКИЙ ФИНАНСИСТ БРАУДЕР ПРИГРОЗИЛ УБИЙЦАМ "СПИСКОМ МАГНИТСКОГО"
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02.01.2018
Виновные в убийстве украинской правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской должны понести наказание согласно закону, иначе будут наказаны западными санкциями.Такое заявление сделал известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер на своей странице в Twitter.
"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", - написал он 1 января.

Виктор Азовцев
Бандитизм в Украине за последние 3-3,5 года не то что возрос а захлестнул страну,заказные Убийства,взрывы,грабежи, стали чуть ли не обыденным делом. В полиции же каждый год поют одно и то же, преступность сокращается на 30,40,50, процентов ежегодно и при этом ни одно резонансное убийство не раскрыто,ограбления и убийства инкассаторов так же, рейдерство процветает,появился снова рэкет как в 90х,игорный бизнес не смотря на закон просто расцвёл на каждом углу,снова вовсю работает песочная и янтарная мафия которую открыто крышуют и МВД и прокуроры и СБУшники.. Люди последнее время процентов на 50 вообще перестали обращаться в полицию зная бесполезность таких обращений.Аваков повидимому просто не знает что делать с этой ситуацией и пустил всё на самотёк отдав на откуп бандитам. Не хотелось бы подозревать его в "слепоте" но то что ситуация явно катастрофическая не видит похоже только он один и балаболки в его окружении.

Владимир Сидоров
А чего вы только грозите. Сегодня уже включайте в этот список всю политическую верхушку Украины и не ошибетесь. Это они авторы всего этого быдлама. Хотят из Украины сделать криминальное гетто. С помощью криминала

Володимир Корж ·
Borova, Kyyivs'Ka Oblast', Ukraine
Було б чудово щоб у цей список першим номером пішов аваков, потім луценко, порошенко. По собі знаю, коли мені погрожував дуже підлий сусід, я миттєво визвав поліцію і написав заяву. І що ви думаєте...прийшла через місяць стандартна відповідь про неможливість відкрити кримінальну справу. Навіть не визвали на бесіду. От такі у нас поліцаї.

Andrei Plekhanov ·
Место работы: Работа не по найму
И это правильно - начинаем с авакяна, киевского главмусора, югика-алкаша, шкуряка и гандошки херащенко - это те кто больше всех кричат, какие у на офигительные реформы
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Магнитского убила власть кацапии. Не прошло и дня, а Браудер уже решил, что высшее руководство Украины убило Ноздровскую? А может, товарищ Браудер пойдет на...й?
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Этот Браудер просто мошенник и вор.
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Закон Магнитского направлен не против обтекаемой власти, а против конкретных коррупционеров кацапстана. С некоторых пор речь идет о том, чтобы расширить действие закона на коррупционеров и других стран, а не только кацапии. Что же мешает США расширить действие закона также на конкретных лиц в Украине? А ничего.
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Какого нахрен общества, мразь картавая?
Это общество должно виновных найти и судить?
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Сестер Ноздровских должны были Охранять Порошенко Аваков Луценко и глава КГБ СССр Юрий Андропови начальник РАБссии Вова Педофилный КГБист...защитивший Анну Политковскую и прочих девок не КРЕМЛЯ....
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Такой себе приём дешёвой демагогии. Называется "доведение до абсурда". Типа:
- Её заказал "дядя-судья"
-Ага-ага, а может Путин или Порошенко, а может инопланетяне...

...и дальше в том же ключе. Если видишь такое, то знай, что перед тобой дешёвый шоколадный балабол и пустобрех.
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Геращенко, я тебе впізнав!
Ти йди долизуй тарілки в шоколадних, після св'ята там ше дофіга немитого залишилось...
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провластная сволота пытается запугать Украинский народ
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Это тест общества на терпимость к этой БЫРЫЖНОПРЕСТУПНОЙ власти...сколько может терпеть народ этот БЕС Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин - Цензор.НЕТ 1160 Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин - Цензор.НЕТ 8528 ПРЕДЕЛ..
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А шо это Климкинд с будуна еще и заикаться начал?
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Даже как то оскорблять человека не хочется.Ну что с убогого возьмеш? Я всегда думал что подобные вещи это тест для властьимущих на адекватность. Но вы там все видимо с альфа-центавры.
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бытовуха...полиция задерживает родтвенника ...
климкин не похмелился и давай про активистов рассказывать...
а если бы не "активистка" была, че типа мочить можно? в день по стране 2-5 убийств, если для кого-то это секрет
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Быдло,,,ищите защиту в КРЕМЛЕ....вова БЫДЛО любит....
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Спасибо за реформу МВД и судебную. Убийство Ирины показывает, что с каждым кто защищает свои права и хочет справедливрсти может это произойти
Если это не так - где действия высокооплачиваемых МВД, прокураторы и АП?
Власть живёт в какой стране?
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По всему миру, от Италии до дальних офшоров.
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Нам на превеликий жаль ніякі мітинги і навіть факельні походи вже не допоможуть тому що Україну вже давно захопили бандити починаючи від головоріза Кучми і закінчуючи засновником банди регіонів Порошенком. У всіх кабінетах суддів слідчих прокурорів сидять звичайні бандити які своїх ніколи не здадуть яскраві приклади Демішкан Крисін пасинок Фірташа синок Шуфрича беркутня якій дали втекти і дальше по цьому чорному списку. Вихід з цієї катастрофічної ситуації на жаль один - це суд Лінча "але цього робити не можна бо хуйло нападе"!!!
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Отставить истерику. До революции в Китае и РИ ещё хуже было.
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Почему для общества? А для правоохранительной системы это не тест? Что не державный дияч, то дебил!!! Уроды!
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Тест для общества?
Бля, так ви ж суки влада чи х*й собачий?
Хто має порядок наводити в державі?
За*бали ви виродки шоколадні!
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Правозащитницу Галю Старовойтову не убивали и Аньку Политковскую тоже...продали Путлеру за 10 копеек...
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БРЕХУНЫ,ВОРЫ,ПРЕСТУПНИКИ...за свои слова отвечаю! Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин - Цензор.НЕТ 912
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Дональд Трамп убил Ноздровскую...
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Сказку про Станицу КУЩЕВСКАЯ на РАБссии смотрели в ЮТЬЮБЕ???Малахов ничего не сказал...БЫДЛУ... Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин - Цензор.НЕТ 6027
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Ну, если британский финансист дурак, это его проблемы.
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Ты знаешь почему. Тимошенко будут двигать на пост президента любыми путями
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https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/yak-ubili-nozdrovsku-stali-vidomi-podrobitsi-tragedii-pid-kievom.htm
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23 декабря был суд над убийцей её сестры. Ноздриковская добилась, чтобы убийца-сын не вышел на свободу.
После этого убийца-отец пригрозил правозащитнице, что она "пожалеет".
27 декабря - Ирину нашли мертвой в реке.
Совпадение?
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Такие угрозы - на каждом суде. Что-то я не вижу десятков тысяч трупов свидетелей и адвокатов.
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вона ще допомогала іншим потерпілим довести провину злодіїв , займалася не тільки справою своєї сестри
Вбивство Ноздровської - тест для суспільства на здатність захищати жінок-активісток, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7608
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Это каким нужно быть аленем что бы убить жертву расскрученую всеми телеканалами? Панство)) а вам не кажется что роги расстут не стой стороны? Кто то ну очень хотел социального взрыва...
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Этот социальный лупанет каждого - нет ЗАКОНА , полный пипец !
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Ты или сам из власти, или не знаешь, насколько они там все отбитые. Вон Крысина выпустили и что? Кто выпустил убийцу, откуда рога растут, расскажи.
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це схоже на ВРАДІЇВКУ2. І дуже погано виглядає.... немічність силовиків і нікчемність суддів. А ще як варіант : провокативне вбивство щоб підняти хвилю невдоволення і знести брехливу владу... при цьому шкурні інтереси РФ в приорітеті... Не виключено... Авакову і Луценку треба землю рити щоб якнайшвидше знайти убивць. В самогубство - не вірю
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Це не схоже на Врадіївку. Дводенні коментарі побутової справи. Наступного тижня і не згадають.
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Кондитер и Аваков должоны были защитиь Ноздровскую от бандита..спать у неё под ЗАБОРОМ дне и ночью....я так понял...БЫДЛОсы??? Убийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин - Цензор.НЕТ 553
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На митинге сегодня куча быдла от Саакашвили, включая нереальную ТП богуцкую. Больно смотреть как родители погибшей, убитые горем, стоят рчдом с этим шакальем, которые любую проблему хотят использовать в своих целях
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Быдло и шакалье требует расследовать убийство!Возмутительно!Больно смотреть! Не мешайте строить будку!
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нє псіхуй шоколадний жополіз.. ще рік твоє свято Вбивство Ноздровської - тест для суспільства на здатність захищати жінок-активісток, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1998
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На это они априори не способны.
А хотя бы раскрыть его и судить виновных они способны, ПЕДРО-отсос?
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Социальный взрыв?с чего?
Да все с того же....)))
Он в Иране за яйца шо творится)Хамени пакует Камазы на Ростов)
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ДЕД Моросс Идиноросс защитит Юкрейну от Метаморфосс...
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О... То це суспільство винне, що дегенерати в погонах і мантіях плювали на закон і порядність... А нашо тоді вся ця грьобана надбудова на чолі з гарантом?
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И возможность попиариться для политиков.
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Тест для политиков. Способность посадить убийцу Гонгадзе
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А чего только женщин активисток? Беспредел органов не прекращался и всякие пи#ары по прежнему всячески покрываются и избегают ответственности или её (эту ответственность) ушлые адвокаты сводят на ноль. Потому у нас и Лексус в Харькове, и это что в Женеве прячется и вот эта свежая трагедия. Это ужасно всё!

https://censor.net.ua/news/3042578/tragediya_v_shepetovke_voditel_mersedesa_na_ogromnoyi_skorosti_sbil_mamu_s_kolyaskoyi_i_skrylsya_jenschina
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство Ноздровской – тест для общества на способность защищать женщин-активисток, - Климкин
 
 
 
 
 
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