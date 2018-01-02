 Трагедия в Шепетовке: водитель "Мерседеса" на огромной скорости сбил маму с коляской и скрылся. Женщина погибла на месте, ребенка доставили в реанимацию, - СМИ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города Шепетовка.
По сообщению сектора коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля "Мерседес" сбил маму с дочкой и скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.
21-летняя женщина погибла на месте происшествия, а двухлетняя девочка на момент прибытия скорой была жива. Медики доставили ребенка в реанимационное отделение Шепетовской центральной районной больницы. Сейчас полиция ищет водителя.
По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Автомобиль летел с такой скоростью, что налетел на памятный знак 400-летия Шепетовки. Погибшая женщина в это время везла свою дочь в коляске по тротуару.
По предварительной информации, мужчина сейчас находится у дочери. Ее отправляют в Хмельницкий, чтобы убедиться нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина.
Двумя руками поддерживаю!
У мужика размазали жену по асфальту на его глазах а он НЕ УБИЛ подонка???
Иногда я завидую обычаям Кавказа...
СССССУКА, любой суд оправдал бы, учтя состояние аффекта!!!!
В Шепетовке, Хмельницкая об. вчера, некто Равский, сбил насмерть женщину с коляской и ребенком.
http://shepetivka.com.ua/novyny/kryminal/4154-zhakhlyva-dtp-stalas-nepodalik-tsumu.html
Машина на еврономерах. Про то, что этот - типок криминальный авторитет - уже много дней летал по городу, при попустительстве местных властей и про то, что недели 4 назад избил подростков на ЖД вокзале, а приехавшие менты только руку ему пожали и уехали - можно не упоминать. А оставить только то, что машина на еврономерах - и оппа! картинка готова! Евробляхеры убивают украинцив!
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Сейчас по 112 каналу говорят что Равский убежал с места аварии)) Никто никуда не убегал, его еле вытащили из разбитой тачки и конечно же авторитета трусливо отпустили. А потом он сдался, поняв что дела херовые, видело его слишком много народу - и его оформили как поимку)) Весь город ржет с ментов и их сказок.
Как уже достали защитники своей жабы, которые вывалили дурные деньги за оформление машины и теперь в каждом коменте гадят.
02.01.2018 11:09
бо в нас вже дви вийни-на Донбаси та на дорогах...
Какой поп - такой и приход.