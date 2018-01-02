 Трагедия в Шепетовке: водитель "Мерседеса" на огромной скорости сбил маму с коляской и скрылся. Женщина погибла на месте, ребенка доставили в реанимацию, - СМИ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города Шепетовка.

По сообщению сектора коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля "Мерседес" сбил маму с дочкой и скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

21-летняя женщина погибла на месте происшествия, а двухлетняя девочка на момент прибытия скорой была жива. Медики доставили ребенка в реанимационное отделение Шепетовской центральной районной больницы. Сейчас полиция ищет водителя.

Смотрите также: KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Автомобиль летел с такой скоростью, что налетел на памятный знак 400-летия Шепетовки. Погибшая женщина в это время везла свою дочь в коляске по тротуару.

По предварительной информации, мужчина сейчас находится у дочери. Ее отправляют в Хмельницкий, чтобы убедиться нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина.