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 Трагедия в Шепетовке: водитель "Мерседеса" на огромной скорости сбил маму с коляской и скрылся. Женщина погибла на месте, ребенка доставили в реанимацию, - СМИ. ФОТО

1 января в Шепетовке по улице Судилковской около 17:00 произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт города Шепетовка.

По сообщению сектора коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля "Мерседес" сбил маму с дочкой и скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

Трагедия в Шепетовке: водитель Мерседеса на огромной скорости сбил маму с коляской и скрылся. Женщина погибла на месте, ребенка доставили в реанимацию, - СМИ 01

21-летняя женщина погибла на месте происшествия, а двухлетняя девочка на момент прибытия скорой была жива. Медики доставили ребенка в реанимационное отделение Шепетовской центральной районной больницы. Сейчас полиция ищет водителя.

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По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Автомобиль летел с такой скоростью, что налетел на памятный знак 400-летия Шепетовки. Погибшая женщина в это время везла свою дочь в коляске по тротуару.

По предварительной информации, мужчина сейчас находится у дочери. Ее отправляют в Хмельницкий, чтобы убедиться нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина.

Источник: https://censor.net.ua/n3042578
 
 
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а может надо детей нормально воспитывать, а не уповать на сталинские
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каких детей у которых мерсы ? воспитывать кто им их дал уже поздно,стиль их жизни их сделал " безнаказанными сливками общества " , дети их другими не будут
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сталин ЗДОХ в 53 , в обществе БОЛЬНОМ не работают нормально ЗАКОНЫ (суды, полиц. прокуратура ) , а значит ОБЩЕСТВО должно само ВЫЛЕЧИТЬ того кто ПОПИРАЕТ законы !!! это АКСИОМА !!! увидишь СКОРо это сам и ОНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поставит все на свои МЕСТА -- ПРАВЕЛЬНО !!!
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То Василий:
Двумя руками поддерживаю!
У мужика размазали жену по асфальту на его глазах а он НЕ УБИЛ подонка???
Иногда я завидую обычаям Кавказа...
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мало ,что на ФРОНТЕ убиваю наших солдат , так в МИРНОЙ жизни от УБИЙЦЕВ спасу НЕТ !!!
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Шофера вже знайшли, це третє ДТП на дорогах Хмельниччини, в ніч на 1 січня на трасі збили хлопця 14 років і ще пожилу жінку, вона в реанімації. Так їздять, що страшно, а то ще й свята "допомагають". Щирі співчуття кожній сім'ї.
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В цієї влади грошей вистачає на все окрім камер на дорогах.
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Почему муж НЕ РАЗОРВАЛ ПОДОНКА прямо у трупа жены???????
СССССУКА, любой суд оправдал бы, учтя состояние аффекта!!!!
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Jamaika
В Шепетовке, Хмельницкая об. вчера, некто Равский, сбил насмерть женщину с коляской и ребенком.
http://shepetivka.com.ua/novyny/kryminal/4154-zhakhlyva-dtp-stalas-nepodalik-tsumu.html
Машина на еврономерах. Про то, что этот - типок криминальный авторитет - уже много дней летал по городу, при попустительстве местных властей и про то, что недели 4 назад избил подростков на ЖД вокзале, а приехавшие менты только руку ему пожали и уехали - можно не упоминать. А оставить только то, что машина на еврономерах - и оппа! картинка готова! Евробляхеры убивают украинцив!
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Сейчас по 112 каналу говорят что Равский убежал с места аварии)) Никто никуда не убегал, его еле вытащили из разбитой тачки и конечно же авторитета трусливо отпустили. А потом он сдался, поняв что дела херовые, видело его слишком много народу - и его оформили как поимку)) Весь город ржет с ментов и их сказок.
Как уже достали защитники своей жабы, которые вывалили дурные деньги за оформление машины и теперь в каждом коменте гадят.
02.01.2018 11:09
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Дякую, там є відео з місця аварії, його занесло, а жінка не була на тротуарі а переходила другорядну дорогу.
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если овоща просто ненавидели..то эта соевая банда вызывает просто какое-то омерзение
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От тварюка ,коли їх почне народ судити ,якщо влада не спроможня .
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Снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 30км/ч
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100%, а лучше до 5 км/ч, что бы пешеходы обгоняли.
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.....у меня все как то не вяжется в голове МАЙДАН , рев. ГИДНОСТИ , НЕБЕСЕАЯ СОТНЯ и то , что творится СЕЙЧАС ((((( вчера УБИЛИ ПРАВОЗАЩИТНИЦУ , боролась одна за СПРАВЕДЛИВОСТЬ , сегодня тоже убийство , ЗАЙЦЕВА , штепа на свободе , сепарасты ОТКРОВЕННО глумятся над РЕЛИКВИЯМИ МАЙДАНА и их отпускают !!!! что ТВОРИТСЯ в УКРАИНЕ ????? может просто МЫ гнием и это ВСЕ понимают и МОЛЧАТ , чтоб потом по НОВОМУ распахать это поле ???? где НАСТОЯЩИЙ ВОЖДЬ ????
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пока народ "созревает"...а мы за эти 4 года и так прошли почти сколько что до этого 20 лет шли...) нужен не вождь-уже проходили-а народная взаимопомощь и единение,а не "пресловутое-моя хата скраю..."тогда и будут перемены...
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пока пан Президент "форматуе" суди-в таких випадках тильки суд Линча зупинить -коли пяне падло сивши за кермо знатиме-що воно труп у будь-якому випадку... Трагедія в Шепетівці: водій "Мерседеса" на величезній швидкості збив маму з коляскою і зник. Жінка загинула на місці, дитину доставили в реанімацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6690
бо в нас вже дви вийни-на Донбаси та на дорогах...
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Почему молчит МВД ? На лыжах катаются ? Никто ни за что не отвечает ! Мундиры,фуражки,цацки разные понавешали на себя, а по сути - бездари .
Какой поп - такой и приход.
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Нужно радары совмещать с зарядами взрывчатки на дороге. Разогнался больше 50 км/ч - в кювет (в автоматичнском режиме). Двойная осевая должна быть высотой 30 см., и чтобы светофор на красный свет выпускал шипы поперёк дороги. Полицию вооружить РПГ.
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после видео фиксации никто гонять не будет 100 км в час. 100 евро это даром для такой скорости, 90 км. вообще бесплатно, линейка нарушений не правильная
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Судьи, прокуроры, евробляхи, люди на дубликатах чужих номеров (за них штрафы будут тебе приходить), плевать они хотели на автоматическую фиксацию.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажТрагедия в Шепетовке: водитель "Мерседеса" на огромной скорости сбил маму с коляской и скрылся. Женщина погибла на месте, ребенка доставили в реанимацию, - СМИ. ФОТО
 
 
 
 
 
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