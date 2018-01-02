 В деле об убийстве Ноздровской допрошены более 50 человек, - Жукович

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире канала 112 Украина.



"У нас еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть", – сказал он.



"Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления", – подчеркнул Жукович.



Представитель полиции Киевщины не захотел отвечать на вопросы, что сказал экс-жених погибшей Виталий Сергеев и что стало причиной его вызова на допрос.

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"Все имена не будем рассказывать, и что они говорили – тоже", – сказал он и добавил, что это может повредить следствию.

На вопрос, почему изъяли авто Сергеева, Жукович объяснил: "Будем проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. Будем обращаться в суд, чтобы получить временный доступ к вещам, и проводить экспертизы"



Относительно версий убийства он сказал: "Это может быть связано с ее профессиональной деятельности или с тем, что ей угрожали. Все версии отрабатываем и проверяем".



Юрист и криминалист Анна Маляр сказала в комментарии каналу, что Ирина Ноздровская обращалась в полицию из-за угроз ее жизни.

Напомним, 1 января журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.