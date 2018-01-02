EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  2312  78
Материалы по теме:
Все про:убийство (4630) Ноздровская (1)

 В деле об убийстве Ноздровской допрошены более 50 человек, - Жукович

Следствие по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской допросило уже порядка 50 человек, а результатов вскрытия еще ждет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире канала 112 Украина.

"У нас еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть", – сказал он.

"Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления", – подчеркнул Жукович.

Представитель полиции Киевщины не захотел отвечать на вопросы, что сказал экс-жених погибшей Виталий Сергеев и что стало причиной его вызова на допрос.

Читайте также: Бывший жених Ноздровской отказался давать показания. Его допрашивали как свидетеля

"Все имена не будем рассказывать, и что они говорили – тоже", – сказал он и добавил, что это может повредить следствию.

На вопрос, почему изъяли авто Сергеева, Жукович объяснил: "Будем проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. Будем обращаться в суд, чтобы получить временный доступ к вещам, и проводить экспертизы"

Относительно версий убийства он сказал: "Это может быть связано с ее профессиональной деятельности или с тем, что ей угрожали. Все версии отрабатываем и проверяем".

Юрист и криминалист Анна Маляр сказала в комментарии каналу, что Ирина Ноздровская обращалась в полицию из-за угроз ее жизни.

Напомним, 1 января журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3042577
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Задержанный мусорами В.Сергеев (жених убитой родственниками вышгородского "судьи") правозащитницы Ноздровской ОТКАЗАЛСЯ давать показания! Мусора хотят превратить убийство в "бытовуху" (неразделенная любовь) и сделать "виновным" Сергеева, "отмазав" настоящих убийц!

В деле об убийстве Ноздровской допрошены более 50 человек, - Жукович - Цензор.НЕТ 1293
 показать весь комментарий
 
 
Он может быть невиновным, но кое что явно знает.
 показать весь комментарий
 
Має бути відсторонено від роботи керівництво обласної київської прокуратури, з яким жорстко конфліктувала правозахисниця і цей конфлікт мав стати причиною для замовного вбивства! Те що прокурори тісно пов'язані з криміналом ні для кого не є новиною. Скорше за все керівництво обласної прокуратури скористалось своїми кримінальними зв'язками!
 показать весь комментарий
 
 
Какие тут результаты вскрытия? Понятно как белый день,что убийство заказное и заказано отцом ублюдка,который убил в ДТП сестру Ноздровской и до сих пор не понес наказания.Что это за "правосудие" у нас по Пэдрячьему?
 показать весь комментарий
 
 
его сделали подозреваемым, хотя то что её нашли голой в реке 100% не похоже на любовыне разборки...
 показать весь комментарий
 
 
Статус подозреваемого не дали, но да - его подозревают.
 показать весь комментарий
 
мабуть, він знає, де Ірина сховала записи погроз від вбивць (чи то в електронному, чи в аудіо-варіанті з автовідповідача), які мусорня намагатиметься знищити, тому був обшук квартири.
 показать весь комментарий
 
 
Як варіант це можливо. Але він як знайомий вбивці знав про його наміри, тому миттєво відреагував на її пошуки ( це як версія). Можливі інші мотиви його пошуку потерпілої.
 показать весь комментарий
 
наверняка, но не скажет этого местным мусорам ни за какие коврижки...
 показать весь комментарий
 
 
Как показывает практика работы нынешнего МВД, даже если что то знаешь-лучше молчать, т.к. менты скорее сдадут тебя убийцам, чем примут услышанное к сведению.
 показать весь комментарий
 
Затримання поліцією знайомого загиблої говорить про те що у поліції немає жодних версій вбивства, а можливі замовні версії вбивства де замовниками можуть бути прокурори Київської обласної прокуратури чи Голова суду, проти якого боролась активістка - поліція розглядати не хоче! Маємо повну фальсифікацію розслідування! Потрібно залучати міжнародних фахівців до цього розслідування, бо подальша фальсифікація розслідування цього вбивства приведе до нової революції! Влада має знайти та покарати виконавців та замовників цього вбивства, як би високо вони не знаходились в ієрархії правоохоронних органів!
 показать весь комментарий
 
 
Версии есть ,но они труднодоказуемые и полиция как всегда решает идти по наименее сложному пути. Такая у нас полиция - не хотят работать,хотят только зарплаты получать и взятки. Твари.
 показать весь комментарий
 
 
"Влада має знайти та покарати виконавців та замовників цього вбивства, як би високо вони не знаходились в ієрархії правоохоронних органів!"... У справі про вбивство Ноздровської допитано понад 50 осіб, - Жукович - Цензор.НЕТ 7469 гы-гыы-гыы..... У справі про вбивство Ноздровської допитано понад 50 осіб, - Жукович - Цензор.НЕТ 7469 влада.... собi на хвiст солi насипе... У справі про вбивство Ноздровської допитано понад 50 осіб, - Жукович - Цензор.НЕТ 7469 ага....
 показать весь комментарий
 
50 допрошенных? Это серьезный показатель работы рефформированного НКВД
 показать весь комментарий
 
 
Ну так однокласники, соседи по горшку в садику. Сколько не переименовывай, но советская система то никуда не делась - качество проделанной работы это к-во томов дела.
 показать весь комментарий
 
 
а среди допрошенных есть хоть один угрожавший? .. вопрос риторический...
 показать весь комментарий
 
 
из того, что я слышал - на подобный вопрос ответить как-то у Ценова не очень получилось...
 показать весь комментарий
 
 
Может просто нет пока информации. Но она все равно появится.
 показать весь комментарий
 
 
не, я в том плане - что не опрашивали они ни их, ни судью, никого из гавнюков(((
 показать весь комментарий
 
 
Так єто удача, ведь сразу все укажет на них.
 показать весь комментарий
 
Вроде как папаша говнюка и его родной брат,,судья,,спешно покинули территорию Украины,предположительно в сторону рососии. Такая инфа пошла гулять.Как по мне похожа на правду.
 показать весь комментарий
 
 
если это действительно произойдет, то Али будет прав (в плане самообвинения), и реально станет приговором всей "реформированной системе...
 показать весь комментарий
 
 
Штанишки жаль не показывают того мордатого мусорка. Сухие они или уже таки да.
 показать весь комментарий
 
Озаботились . После того , как убили человека ...
 показать весь комментарий
 
 
В деяких справах на приклад про вбивство Шеремета вже допитано по кілька тисяч свідків і що?
 показать весь комментарий
 
 
Нічого . Мусорні треба дати "атчьот" ... Як казав Черновецький " Ми і мая маладая каманда што-та дєлаем..."
 показать весь комментарий
 
 
может соевых реформаторов (подчеркиваю потужных реформаторов) внесут в списки Магнитского и обложат санкциями
 показать весь комментарий
 
 
Не могу понять почему до сих пор не задержан и не взят под стражу, без возможности внесения залога, председатель Вышгородского районного суда?
 показать весь комментарий
 
 
потому что у него есть гарант, а у правозащитницы нет.
 показать весь комментарий
 
 
А есть законные основания. Вот Сергеев, который знает его племянника (совершившего убийство) мог бы дать на него показания. Тогда можно говорить и об взятии под стражу. А так Сергеев молчит.
 показать весь комментарий
 
а Сергеев что,идиот,чтоб закончить свою жизнь в канаве? Достаточно и одной смерти "не молчавшей". Теперь вот - ребенок-сирота остался.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и первая возможная причина молчания появилась. Но то, что он кое что знает понятно. А без свидетелей распутать дело сложно.
 показать весь комментарий
 
 
зная,что его никто не защитит,что мусора - все,как один,продажные,- он правильно и делает,что молчит.
 показать весь комментарий
 
 
Для себя да, но не для потерпевших. Тогда и рассчитывать на быстрое раскрытие дела не стоит.
 показать весь комментарий
 
а раскрытия и так не будет. Назначат терпилу,чтоб глаза замылить.. Можно подумать,это впервые.. А так хоть один человек живой останется.
 показать весь комментарий
 
Так терпиллой его и назначат, сделают виновным у упекут с глаз долой лет на 15-ть. Ему либо пан, либо пропал.
 показать весь комментарий
 
заарештований за що? за те, що він має племінника, от зрадоботи дають )
 показать весь комментарий
 
50 людей вспіли допитати , а от з експертизою як завжди , буде така як треба.
 показать весь комментарий
 
 
Особливо,якщо потрібно зробити "правильну" експертизу.
 показать весь комментарий
 
 
брехня - зробити розтин, не довго і не складно. Просто всім похєр, було. А от тепер, до вечора будуть результати з мокрими печатками.
Хоча, якщо там замішаний суддя, то треба запросити експертів з іншої області...
 показать весь комментарий
 
 
Ти був експертом? Мені приходилось бути, хоч в зовсім іншій галузі. Завжди треба час.
 показать весь комментарий
 
Так і допитували ж мабуть тих,що ТРЕБА...Які бачили там-то й там,того-то й того,тоді-то й тоді.І машину бігом забрали,а чи не для того,щоб підкинути щось з ДНК вбитої,і протектор потім зробити біля місця знайдення вбитої і т.д.,а якщо було алібі з обмеженою кількістю свідків,то запевнятимуть,що покривають вбивцю.
Ви будете здивовані, якщо все так і буде?
 показать весь комментарий
 
начать надо было с судмедэкспертизы судмедэксперта.
 показать весь комментарий
 
 
Как только следствие начинает восхищаться количеством допрошенных, количеством привлеченных ресурсов или количеством томов этого дела, значит вероятность привлечения виновного к ответственности близка к нулю.
 показать весь комментарий
 
 
ДЕЛО НОЗДРОВСКОЙ: БРИТАНСКИЙ ФИНАНСИСТ БРАУДЕР ПРИГРОЗИЛ УБИЙЦАМ "СПИСКОМ МАГНИТСКОГО"
FacebookTwitterTelegram
02.01.2018
Виновные в убийстве украинской правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской должны понести наказание согласно закону, иначе будут наказаны западными санкциями.Такое заявление сделал известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер на своей странице в Twitter.
"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", - написал он 1 января.

Виктор Азовцев
Бандитизм в Украине за последние 3-3,5 года не то что возрос а захлестнул страну,заказные Убийства,взрывы,грабежи, стали чуть ли не обыденным делом. В полиции же каждый год поют одно и то же, преступность сокращается на 30,40,50, процентов ежегодно и при этом ни одно резонансное убийство не раскрыто,ограбления и убийства инкассаторов так же, рейдерство процветает,появился снова рэкет как в 90х,игорный бизнес не смотря на закон просто расцвёл на каждом углу,снова вовсю работает песочная и янтарная мафия которую открыто крышуют и МВД и прокуроры и СБУшники.. Люди последнее время процентов на 50 вообще перестали обращаться в полицию зная бесполезность таких обращений.Аваков повидимому просто не знает что делать с этой ситуацией и пустил всё на самотёк отдав на откуп бандитам. Не хотелось бы подозревать его в "слепоте" но то что ситуация явно катастрофическая не видит похоже только он один и балаболки в его окружении.

Владимир Сидоров
А чего вы только грозите. Сегодня уже включайте в этот список всю политическую верхушку Украины и не ошибетесь. Это они авторы всего этого быдлама. Хотят из Украины сделать криминальное гетто. С помощью криминала

Володимир Корж ·
Borova, Kyyivs'Ka Oblast', Ukraine
Було б чудово щоб у цей список першим номером пішов аваков, потім луценко, порошенко. По собі знаю, коли мені погрожував дуже підлий сусід, я миттєво визвав поліцію і написав заяву. І що ви думаєте...прийшла через місяць стандартна відповідь про неможливість відкрити кримінальну справу. Навіть не визвали на бесіду. От такі у нас поліцаї.

Andrei Plekhanov ·
Место работы: Работа не по найму
И это правильно - начинаем с авакяна, киевского главмусора, югика-алкаша, шкуряка и гандошки херащенко - это те кто больше всех кричат, какие у на офигительные реформы
 показать весь комментарий
 
 
Контрреволюція перемогла!!! В тюрьмах добровольці, а активістів просто вбивають... Зато жоден ригоублюдок чи мєнт не сидить. Петро -- риг!!!
 показать весь комментарий
 
 
Українська Хельсинська Спілка: Кількість засуджених за військові злочини у 2015: - українських військових - 2500. - террористів ДНР/ЛНР - 210. (англійською) https://helsinki.org.ua/en/articles/will-transitional-justice-reconcile-us/ …
 показать весь комментарий
 
Ну раз за сутки стоко допрошенных, то явно хотят скрыть истинную суть дела.
 показать весь комментарий
 
 
Ценов- прямо копия тех ментов, которых пытались люстрировать безуспешно. Тучный, холёный, лоснящийся . Это новая полиция?
 показать весь комментарий
 
 
А куда делся жирный хряк ( который тарелку вылизывает) ?
Как то подозрительно затих.
 показать весь комментарий
 
 
Очікує формування нової методички,в якій буде петля в обхід реальних вбивць та уникнення факту погроз від певних осіб.
 показать весь комментарий
 
 
Разом з міністром бухають. І мабуть десь на Гаваях чи ще десь, де море, тепло і нас нема...
 показать весь комментарий
 
 
Це все, що треба знати про шоколадне правосуддя.
 показать весь комментарий
 
 
Да,ПАПу подставили холопы,ему только этого не хватало,в свете последних событий. В деле об убийстве Ноздровской допрошены более 50 человек, - Жукович - Цензор.НЕТ 6293
 показать весь комментарий
 
 
А дом этого председателя суда не сожгут? Может к нему охрану надо приставить?
 показать весь комментарий
 
 
навіщо, щоб охорону разом з будинком спалили?
 показать весь комментарий
 
Я скажу так.....очередной висяк ТЧК. при нашей власти более не дано! У справі про вбивство Ноздровської допитано понад 50 осіб, - Жукович - Цензор.НЕТ 812 У справі про вбивство Ноздровської допитано понад 50 осіб, - Жукович - Цензор.НЕТ 3722
 показать весь комментарий
 
 
не скажи, на жениха могут повесить и закроют...
 показать весь комментарий
 
 
Таких справ - тисячі. Таких погроз - також тисячі. Але саме вона отримала розголос. Не лише через вбивство.
Чому? Поки не знаю. Але дупою чую, що тут багато нечистого, і не лише по правоохоронцям...
А чому вони не пікетують суд, адже саме суди затягують розгляд справ, а???
І ще , прокинувся саак з цього приводу , збирає людей і чекає на черговий транш від Курченко !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле об убийстве Ноздровской допрошены более 50 человек, - Жукович
 
 
 
 
 
 вверх