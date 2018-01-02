 В деле об убийстве Ноздровской допрошены более 50 человек, - Жукович

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире канала 112 Украина.
"У нас еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть", – сказал он.
"Мы проводим ряд следственных действий. Уже около 50 человек допросили. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник управления", – подчеркнул Жукович.
Представитель полиции Киевщины не захотел отвечать на вопросы, что сказал экс-жених погибшей Виталий Сергеев и что стало причиной его вызова на допрос.
"Все имена не будем рассказывать, и что они говорили – тоже", – сказал он и добавил, что это может повредить следствию.
На вопрос, почему изъяли авто Сергеева, Жукович объяснил: "Будем проводить ряд следственных действий с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. Будем обращаться в суд, чтобы получить временный доступ к вещам, и проводить экспертизы"
Относительно версий убийства он сказал: "Это может быть связано с ее профессиональной деятельности или с тем, что ей угрожали. Все версии отрабатываем и проверяем".
Юрист и криминалист Анна Маляр сказала в комментарии каналу, что Ирина Ноздровская обращалась в полицию из-за угроз ее жизни.
Напомним, 1 января журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
http://gordonua.com/news/politics/v-kieve-prohodit-akciya-iz-za-ubiystva-yurista-nozdrovskoy-translyaciya-224920.html
Хоча, якщо там замішаний суддя, то треба запросити експертів з іншої області...
Ви будете здивовані, якщо все так і буде?
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02.01.2018
Виновные в убийстве украинской правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской должны понести наказание согласно закону, иначе будут наказаны западными санкциями.Такое заявление сделал известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер на своей странице в Twitter.
"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", - написал он 1 января.
Виктор Азовцев
Бандитизм в Украине за последние 3-3,5 года не то что возрос а захлестнул страну,заказные Убийства,взрывы,грабежи, стали чуть ли не обыденным делом. В полиции же каждый год поют одно и то же, преступность сокращается на 30,40,50, процентов ежегодно и при этом ни одно резонансное убийство не раскрыто,ограбления и убийства инкассаторов так же, рейдерство процветает,появился снова рэкет как в 90х,игорный бизнес не смотря на закон просто расцвёл на каждом углу,снова вовсю работает песочная и янтарная мафия которую открыто крышуют и МВД и прокуроры и СБУшники.. Люди последнее время процентов на 50 вообще перестали обращаться в полицию зная бесполезность таких обращений.Аваков повидимому просто не знает что делать с этой ситуацией и пустил всё на самотёк отдав на откуп бандитам. Не хотелось бы подозревать его в "слепоте" но то что ситуация явно катастрофическая не видит похоже только он один и балаболки в его окружении.
Владимир Сидоров
А чего вы только грозите. Сегодня уже включайте в этот список всю политическую верхушку Украины и не ошибетесь. Это они авторы всего этого быдлама. Хотят из Украины сделать криминальное гетто. С помощью криминала
Володимир Корж ·
Borova, Kyyivs'Ka Oblast', Ukraine
Було б чудово щоб у цей список першим номером пішов аваков, потім луценко, порошенко. По собі знаю, коли мені погрожував дуже підлий сусід, я миттєво визвав поліцію і написав заяву. І що ви думаєте...прийшла через місяць стандартна відповідь про неможливість відкрити кримінальну справу. Навіть не визвали на бесіду. От такі у нас поліцаї.
Andrei Plekhanov ·
Место работы: Работа не по найму
И это правильно - начинаем с авакяна, киевского главмусора, югика-алкаша, шкуряка и гандошки херащенко - это те кто больше всех кричат, какие у на офигительные реформы
Как то подозрительно затих.
Чому? Поки не знаю. Але дупою чую, що тут багато нечистого, і не лише по правоохоронцям...
А чому вони не пікетують суд, адже саме суди затягують розгляд справ, а???
І ще , прокинувся саак з цього приводу , збирає людей і чекає на черговий транш від Курченко !