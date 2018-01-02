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 Политика Украины, Общество
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 За год в Украине будут созданы около 35 тысяч мест в детсадах, – Минобразования

В 2018 году в Украине планируется создать 34,9 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

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"Увеличение количества мест будет происходить благодаря 8 различным подходам. Первое - это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 тыс 430 мест", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что еще 4 135 мест будет создано за счет открытия учебно-воспитательных комплексов. Также на 2018 год запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей. Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительные 6 тыс. 226 мест.

"На 55 заведений, которые использовались не по назначению, ждет восстановление, в них смогут учиться 5 тыс. 500 дошкольников. Чуть больше 2 тыс. мест будет создано за счет открытия ДЗО в приспособленных помещениях, кроме этого будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тыс. детей. Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы", – добавили в Минобразования.

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Отмечается, что соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года. Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечала, что до 2020 года в Украине будут созданы более 96 тысяч дополнительных мест в детских садах. Сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2017 года очередь в детсады составляла 52,2 тыс. детей. 

Источник: https://censor.net.ua/n3042576
 
 
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Как можно планировать создание частных детских садиков?
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Вже пізно, не буде для кого. Хто ще не виїхав, той вже планує. Привіт реформам.
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а ти коли плануєш виїхати туди, де низькі тарифи ?

За рік в Україні створять близько 35 тисяч місць у дитсадках, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6264
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о.. про дітей згадали, коли їх все менше і менше стає.. вже й на дітях пилити бюджет починають
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Збільшать групи по 40-50 дітей і назвуть це рехвормою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа год в Украине будут созданы около 35 тысяч мест в детсадах, – Минобразования
 
 
 
 
 
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