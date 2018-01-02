 За год в Украине будут созданы около 35 тысяч мест в детсадах, – Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Читайте также: Решением Кабмина создана Государственная служба качества образования

"Увеличение количества мест будет происходить благодаря 8 различным подходам. Первое - это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание дополнительных 7 тыс 430 мест", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что еще 4 135 мест будет создано за счет открытия учебно-воспитательных комплексов. Также на 2018 год запланировано открытие 15 частных дошкольных учебных заведений, где смогут учиться 718 детей. Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учебных заведений, что позволит создать дополнительные 6 тыс. 226 мест.

"На 55 заведений, которые использовались не по назначению, ждет восстановление, в них смогут учиться 5 тыс. 500 дошкольников. Чуть больше 2 тыс. мест будет создано за счет открытия ДЗО в приспособленных помещениях, кроме этого будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут учиться более 8 тыс. детей. Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы", – добавили в Минобразования.

Читайте также: За 15 лет в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек, - Рева

Отмечается, что соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года. Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечала, что до 2020 года в Украине будут созданы более 96 тысяч дополнительных мест в детских садах. Сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2017 года очередь в детсады составляла 52,2 тыс. детей.