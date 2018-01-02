 НАБУ подтвердила задержание Фурдычко, который вымогал $500 тысяч. Cуд арестовал его на 60 суток с правом залога в 3 млн гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте НАБУ.
"30 декабря 2017 детективы под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов директора одной из научно-исследовательских учреждений и их сообщника", - говорится в сообщении.
При этом фамилию и имя задержанного в НАБУ не уточняют.
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По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.
Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и предприятием.
31 декабря 2017 задержанному сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.
1 января 2018 следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований детективы НАБУ внесли в конце декабря 2017 года, а преступление раскрыто и задокументировано по результатам контроля за совершением преступления, проведенного по решению прокурора САП и других следственных действий.
В то же время в НАБУ напоминают, что в соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, ранее о том, что задержан на взятке в $300 тысяч директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Орест Фурдычко сообщил сотрудник НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.
К тому, что его только сейчас, первый раз за эти годы за жопу взяли, барыга имеет отношение или само вышло?
Хватит жить под девизом "если член коротковат, Порошенко виноват".
Ты на столько наивен?
отрубили, расстреляли бы взяточника!
- Расскажешь анекдот про милицию - отпущу.
- Ну-у, как можно рассказывать анекдоты о нашей доблестной милиции
- Ладно, расскажешь анекдот о ГАИ - отпущу.
- Ну-у, как можно рассказывать анекдоты о нашем доблестном ГАИ.
- Ну хоть какой-нибудь анекдот расскажи!
- Ладно. Придумали в Китае, как с рождаемостью бороться. Заводят всех в большой
храм, кладут на спину и на потолке показывают порнуху. Как только все доходят до
кондиции, заходят с косами и косят. Те, что побольше идут милиции на дубинки, а
что поменьше - ГАИшникам на свистки. После покоса материал отправляют в Японию, где его упаковывают и отправляют во Францию, французские женщины используют его до полного размягчения, после чего товар едет в Россию, где каждый экземпляр
одевается в серую форму и устанавливается на перекрестке."
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Почитал комменты под твитами Браудера и Миллера о Ире Ноздровской, люди шокированы, называют нашу страну мафиознойнас считают россией. Добился ПеПа? Сука, будь проведена люстрация, этого не было бы. А ты, сука, гармонично вписавшийся хряк на место януковича.
Клевещут на нашего пузатого про-европейца и реформатора.
Или еще один даст?
Справа Ноздровської - Відомий британський фінансист, Вільям Браудер, ініціатор списку Магнітського, погрожує винним у вбивстві Ірини, ще одним таким списком
30 грудня 2017 р. о 23:43 ·
Впродовж сьогоднішнього затримання детективами НАБУ директора інституту агроекології НААН України Фурдичко Ореста Івановича при отриманні хабара у розмірі 300т.$.
Пан Фурдичко є зразком типового корупціонера наших часів - як і більшість з них він мав довгий тернистий шлях хабарництва. Починав лісничим на Львівщині.
1990 по 1997 рік - він вже генеральний директор Державного лісогосподарського об'єднання «Львівліс». Продаючи державний ліс і награбувавши таким чином мільйони доларів вирішив піти у велику політику.
У 1997-1998 роках голова Львівської обласної ради.
З березня 1998 по квітень 2002 - народний депутат України 3-го скликання. Обіймав посаду першого заступника голови комітету з питань екологічної політики.
2004-2005 роки - перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України у зв'язках з Верховною Радою України.
У 2005-2017 роках - директор Інституту агроекології Національної академії аграрних наук України.
У 2018-2028 роках - відбував покарання у колонії суворого режиму за вимагання та отримання хабара в особливо великих розмірах - саме таким має бути останній рядок в його біографії.
Приділивши трохи часу на вивчення біографії Фурдичко я дізнався, що людина, яка усе своє життя працювала на державних посадах і жила, як то кажуть на одну зарплату, має у своїй власності декілька маєтків (один у Києві, два у Київській області та три у Львівській), квартиру у Львові, п'ять квартир в м. Києві. Автопарк складається з чотирьох авто: BMW X5, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail та Nissan Teana. https://declarations.com.ua/…/nacp_1b72f6d7-99b8-4dc0-873d-…
Окрім того має квартиру в Одесі в елітній новобудові Аркадії за адресою: Гагарінське плато, 5/1, а також декілька земельних ділянок, гаражі, офісну нерухомість. І це при тому, що його офіційна зарплатня на посаді директора інституту коливається в межах 10-12т.грн на місяць! Я так розумію, що пані #Корчак та її #НАЗК цю декларацію не перевіряла:/
Але окреме здивування в мене викликав той факт, що пан Фурдичко писав книги про свої досягення, намалював власний родинний «княжий герб» та навіть відзняв фільм під назвою "Орест Фурдичко - моє життя" - мабуть вдома ще має картину Цезаря "а-ля Пшонка")) Пропоную вашій увазі нарізку з того фільма - там навіть спікер Верховної Ради #Парубій є:
Я тоже так хочу. Брать взятки гораздо выгоднее, чем работать.