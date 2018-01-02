 НАБУ подтвердила задержание Фурдычко, который вымогал $500 тысяч. Cуд арестовал его на 60 суток с правом залога в 3 млн гривен

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте НАБУ.

"30 декабря 2017 детективы под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов директора одной из научно-исследовательских учреждений и их сообщника", - говорится в сообщении.

При этом фамилию и имя задержанного в НАБУ не уточняют.

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По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и предприятием.

31 декабря 2017 задержанному сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

1 января 2018 следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований детективы НАБУ внесли в конце декабря 2017 года, а преступление раскрыто и задокументировано по результатам контроля за совершением преступления, проведенного по решению прокурора САП и других следственных действий.

В то же время в НАБУ напоминают, что в соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее о том, что задержан на взятке в $300 тысяч директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Орест Фурдычко сообщил сотрудник НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.