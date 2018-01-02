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Все про:НАБУ (2071) взятка (3456) задержание (4740) САП (661)

 НАБУ подтвердила задержание Фурдычко, который вымогал $500 тысяч. Cуд арестовал его на 60 суток с правом залога в 3 млн гривен

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили задержание на взятке в 300 тысяч долларов дивректора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте НАБУ.

"30 декабря 2017 детективы  под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов  директора одной из научно-исследовательских учреждений и их сообщника", - говорится в сообщении.

При этом фамилию и имя задержанного в НАБУ не уточняют. 

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По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов США для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и предприятием.

31 декабря 2017 задержанному сообщено о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

1 января 2018 следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований детективы НАБУ внесли в конце декабря 2017 года, а преступление раскрыто и задокументировано по результатам контроля за совершением преступления, проведенного по решению прокурора САП и других следственных действий.

В то же время в НАБУ напоминают, что в соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее о том, что задержан на взятке в $300 тысяч директор Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Орест Фурдычко сообщил сотрудник НАБУ Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/n3042575
 
 
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Внесёт залог 3 млн и выйден свободу Итог реформ от барыги...кушайте не подавитесь
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100 баксів 2млн 800 грн., а застава 3млн. Мля. чи то судді уроди, чи то все спеціально робиться, щоб кожен урод-взяточник не сів...
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Чтобы не сел - вы последний, кто этого не знал.
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Этот скот уже лет 20 как бабло гребет на госдолжностях, не Порох ему "путевку в жизнь" давал.
К тому, что его только сейчас, первый раз за эти годы за жопу взяли, барыга имеет отношение или само вышло?
Хватит жить под девизом "если член коротковат, Порошенко виноват".
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Порох сам в политической системе и на госдолжностях уже 20 лет . Рафик неувиноват ?
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ты действительно думаешь, что после смены президента эти фурдаки сразу исчезнут?
Ты на столько наивен?
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Они исчезнут (или залезут под плинтус) только после смены системы . Порошок систему менять не будет , бо он сам порождение и послушный винтик системы . Ему выгодна теперешняя ситуация . Необходимо менять саму систему , а не голосовать в адинтур , бо Пуцен нападьот .
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Тогда так и пиши о том, что надо менять систему. С таким утверждением я согласен на все 100%. А если выгнать Пороха только для того, чтобы уселась Тимоха, то это меня не устраивает. Это "счастье" мы уже видели. Ничего хорошего. Та же жопа, но с другого ракурса.
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Дык я так и пишу . В любви к Юле замечен здесь не был . Хотя , каюсь , был грех . Голосовал за её блок (как он тогда назывался) в далёком 2002 году . НАБУ підтвердило затримання Фурдичка, який вимагав $ 500 тисяч. Cуд заарештував його на 60 діб із правом застави в 3 млн гривень - Цензор.НЕТ 8603 Кто не был молод , тот не был глуп ...
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+ 100 раз. Іще хай заберуть з собою жопоблок, уповному складі, Юлю і Сааку...
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Только не этих, Юлю і Сааку, они поднимут Украину, зуб даю...
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Берите Луку, он вас быстро опустит до каменного века, ага...
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У вас своя ситуация . Мы вас на один круг обогнали сейчас . Но этого пока ещё слишком мало ...
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Всего 3 ??????? Вообще пипец... За курицу и залог не дают...а тут...
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если под словом "фурдычит" подразумевается "живет в свое удовольствие", то так все и будет. это же не первая взятка, да и не последняя. хватит "фурдычить" до гроба, еще и детям останется.
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Щоб займати таку посаду треба бути членом БПП чи НФ, або мати крутого родича звідтиж... Тому ніхрена не сяде -- домашній арешт, чи під поруку урода-депутата, а потім роки судових засідань...
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3-я часть взятки в общак и свободен. все по понятиям, что за возмущения?
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А чого в общак ? Якщо ж хабарник не буде порушувати норми покладених на нього обов'язків,то заставу ПОВЕРНУТЬ ЙОМУ !!!
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при чем тут взнос в общак и залог? ничего ему уже не вернут, живущим по-новому тоже за что-то икру на бутеры покупать надо
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В Китае уже отрубили, расстреляли бы взяточника!
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нет. Насколько знаю, в Китае расстрел только за взятку более миллиона долларов США.
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Коцабы шутят о своём ГАИ-ГИБДД ."Остановил ГАИшник мужика и говорит:
- Расскажешь анекдот про милицию - отпущу.
- Ну-у, как можно рассказывать анекдоты о нашей доблестной милиции
- Ладно, расскажешь анекдот о ГАИ - отпущу.
- Ну-у, как можно рассказывать анекдоты о нашем доблестном ГАИ.
- Ну хоть какой-нибудь анекдот расскажи!
- Ладно. Придумали в Китае, как с рождаемостью бороться. Заводят всех в большой
храм, кладут на спину и на потолке показывают порнуху. Как только все доходят до
кондиции, заходят с косами и косят. Те, что побольше идут милиции на дубинки, а
что поменьше - ГАИшникам на свистки. После покоса материал отправляют в Японию, где его упаковывают и отправляют во Францию, французские женщины используют его до полного размягчения, после чего товар едет в Россию, где каждый экземпляр
одевается в серую форму и устанавливается на перекрестке."
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Свідок 1488 реформ‏ @Snejiko_83 1 ч.1 час назад

Еще

Почитал комменты под твитами Браудера и Миллера о Ире Ноздровской, люди шокированы, называют нашу страну мафиознойнас считают россией. Добился ПеПа? Сука, будь проведена люстрация, этого не было бы. А ты, сука, гармонично вписавшийся хряк на место януковича.
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Все просто. Браудер и Миллер куплены Путькой.
Клевещут на нашего пузатого про-европейца и реформатора.
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Пеця орден у него заберет, которым наградил?
Или еще один даст?
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Конечно даст, теперь то уже есть РЕАЛЬНЫЕ заслуги..........
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Дочекаємось вироку суду - тоді й обговоримо.. Про Мельника чули?
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LN NATO‏ @Zuck_u 2 ч.2 часа назад
Справа Ноздровської - Відомий британський фінансист, Вільям Браудер, ініціатор списку Магнітського, погрожує винним у вбивстві Ірини, ще одним таким списком

НАБУ подтвердила задержание Фурдычко, который вымогал $500 тысяч. Cуд арестовал его на 60 суток с правом залога в 3 млн гривен - Цензор.НЕТ 612
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подождем результатов. Если там окажется банальная бытовуха, то о каких списках может идти речь.
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За ці роки я зрозумів, що основна реформа, яка має бути проведена - це суддівська. Без неї не буде інших реформ
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Во главе суда , в Украине, следует Саакашвили поставить...За неделю, ни одного колядника, в судебной системе, не останется... НАБУ подтвердила задержание Фурдычко, который вымогал $500 тысяч. Cуд арестовал его на 60 суток с правом залога в 3 млн гривен - Цензор.НЕТ 7291
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Cын этого фурдычки - украинский певец Андрей Князь . Только что-то певец этот пропал куда-то с эфиров уже давно .
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Євген Шевченко
30 грудня 2017 р. о 23:43 ·

Впродовж сьогоднішнього затримання детективами НАБУ директора інституту агроекології НААН України Фурдичко Ореста Івановича при отриманні хабара у розмірі 300т.$.
Пан Фурдичко є зразком типового корупціонера наших часів - як і більшість з них він мав довгий тернистий шлях хабарництва. Починав лісничим на Львівщині.
1990 по 1997 рік - він вже генеральний директор Державного лісогосподарського об'єднання «Львівліс». Продаючи державний ліс і награбувавши таким чином мільйони доларів вирішив піти у велику політику.
У 1997-1998 роках голова Львівської обласної ради.
З березня 1998 по квітень 2002 - народний депутат України 3-го скликання. Обіймав посаду першого заступника голови комітету з питань екологічної політики.
2004-2005 роки - перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України у зв'язках з Верховною Радою України.
У 2005-2017 роках - директор Інституту агроекології Національної академії аграрних наук України.
У 2018-2028 роках - відбував покарання у колонії суворого режиму за вимагання та отримання хабара в особливо великих розмірах - саме таким має бути останній рядок в його біографії.
Приділивши трохи часу на вивчення біографії Фурдичко я дізнався, що людина, яка усе своє життя працювала на державних посадах і жила, як то кажуть на одну зарплату, має у своїй власності декілька маєтків (один у Києві, два у Київській області та три у Львівській), квартиру у Львові, п'ять квартир в м. Києві. Автопарк складається з чотирьох авто: BMW X5, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail та Nissan Teana. https://declarations.com.ua/…/nacp_1b72f6d7-99b8-4dc0-873d-…
Окрім того має квартиру в Одесі в елітній новобудові Аркадії за адресою: Гагарінське плато, 5/1, а також декілька земельних ділянок, гаражі, офісну нерухомість. І це при тому, що його офіційна зарплатня на посаді директора інституту коливається в межах 10-12т.грн на місяць! Я так розумію, що пані #Корчак та її #НАЗК цю декларацію не перевіряла:/
Але окреме здивування в мене викликав той факт, що пан Фурдичко писав книги про свої досягення, намалював власний родинний «княжий герб» та навіть відзняв фільм під назвою "Орест Фурдичко - моє життя" - мабуть вдома ще має картину Цезаря "а-ля Пшонка")) Пропоную вашій увазі нарізку з того фільма - там навіть спікер Верховної Ради #Парубій є:
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Вот же негодяи НАБУ!!!!Всех крепких хозяйственников-друзяк Президента пересажают!
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Ось я і кажу, це просто пісец! Треба терміново вводити аудіторів для НАБУ!

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Югика, не тронь...Ему ещё не раз в Амстердам , слетать прийдётся...Не один Беня в Украине обитает... НАБУ підтвердило затримання Фурдичка, який вимагав $ 500 тисяч. Cуд заарештував його на 60 діб із правом застави в 3 млн гривень - Цензор.НЕТ 3854
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$1=30 грн. 3 млн грн =$100.000. Получается, его отпустили за 20% взятки. Нормально.
Я тоже так хочу. Брать взятки гораздо выгоднее, чем работать.
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Известный хабарный рекорд в Украине- 5 млн. зелёных...В банковской системе. Чем дело закончилось-неизвестно...А здесь, не так уж много... НАБУ підтвердило затримання Фурдичка, який вимагав $ 500 тисяч. Cуд заарештував його на 60 діб із правом застави в 3 млн гривень - Цензор.НЕТ 5509
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Не арест, а именно,- задержание... так, ненадолго...
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Поражаюсь я Пораженко. На какой помойке он находит "радників", которые ему советуют награждать орденами и медалями чиновников, которых вскоре после награждения уличают то в коррупции, то в гос. измене, как И.Безъязыкова. И продолжают "радить" дальше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ подтвердила задержание Фурдычко, который вымогал $500 тысяч. Cуд арестовал его на 60 суток с правом залога в 3 млн гривен
 
 
 
 
 
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