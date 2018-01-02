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 Политика Украины, Экономика
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 Земельный мораторий мешает развитию бизнеса, - Косюк

Мажоритарный акционер ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк считает, что Земельный мораторий мешает развитию бизнеса.

В комментарии изданию Bloomberg Юрий Косюк заявил, что пока цены на зерно будут оставаться низкими и земельный мораторий в силе,"Мироновский хлебопродукт" вряд ли будет расширять земельный банк.

"С текущим уровнем цен на зерно, стоимостью аренды земли, и головной болью, связанной с продлением договоров аренды, стало очень дорого расширять площади, которые мы обрабатываем", - добавил Косюк.

"Мироновский хлебопродукт" за 9 месяцев 2017 получил чистую прибыль в размере $ 257 млн ​​благодаря значительному росту цен на курятину и дотациям, полученным из государственного бюджета. Ранее "Экономическая правда" сообщала, что за 9 месяцев 2017года  холдинг Косюка получил 1,25 млрд грн дотаций из государственного бюджета.

Юрий Косюк является мажоритарным акционером "Мироновского хлебопродукта", которій производит большую часть куриного мяса в Украине. В 2014 году Косюк работал заместителем Главы Администрации Президента Украины.

30 декабря 2017 года Президент подписал закон, которым продолжается мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения. За продление моратория проголосовало 236 депутатов, против - 48.

Источник: https://censor.net.ua/n3042573
 
 
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Поражают наши нахальные уникумы!Во всём мире"деньги любят тишину"а этот грабит миллиардами и туда же-повякать на публику...
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Нет законных способов покупки,есть только не законные и при другой власти Косюки выплатят ВСЕ долги и землицу вернут. Вот что его печет. Землю нельзя продавать. Можно продавать право пользоваться на определеное время и КАЖДОМУ украинцу заплатить ренту(как владельцу). В этом случае всегда имеется возможность прищучить любого Косюка. Если сейчас делают что хотят то что будет если таким Косюкам земля принадлежать будет? За то что дорогой пешком пройти платить будете!
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вот такие косюки верховодят уже в одессе и заправляют там шлагбаумами. Они ждут своего часа.
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Да лана, Косюк - нехрен жаловаться, тебе и так регулярно дотации из госбюджета отстегивают... Земельний мораторій заважає розвитку бізнесу, - Косюк - Цензор.НЕТ 5835
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"Земельный мораторий мешает развитию бизнеса, - Косюк" - В Израиле 90% земли в собственности государства, в Голландии 100% земли в собственности государства и там это не мешает развитию бизнеса.
Косюк, иди сюда вместе со своим бизнесом.
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Косюк - латифундист, вбивця українського села. Це - ворог всього живого на цій багатостраждальній землі. Навіть свій маєток у декілька гектарів він звів на місті, де археологи розвідали древнє поселення трипільців. А його іграшки - яхти, автівки , літаки, маєтки за кордоном, коштують, як вся наша армія.
Бидло! Підривай свою серливу дупу і виповзай на люди з твердою, але мирною заявою: "Я помиливсь. Відставка. Дострокові президентські"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗемельный мораторий мешает развитию бизнеса, - Косюк
 
 
 
 
 
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