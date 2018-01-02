 Начальник налоговой Днепровского района Киева указала в декларации недостоверные данные, - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт НАПК.

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"Кияшко неверно отобразила информацию об общей площади земельных участков, не отобразила информацию о квартире, принадлежащей ей на праве совместной частичной собственности, и информацию о пользовании членом семьи объектом недвижимого имущества, принадлежащим субъекту декларирования на праве совместной частичной собственности", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что субъект декларирования таким образом не соблюла требования закона "О предотвращении коррупции", однако задекларированные недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму менее 100 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, поэтому не содержат признаков правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

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Предписание в отношении Н.Кияшко внесено начальнику столичного управления ГФС Людмилы Демченко. "Согласно предписанию, НАПК требует принять меры относительно устранения декларантом нарушений требований закона Украины "О предотвращении коррупции", провести служебное расследование с целью установления причин и условий, способствовавших нарушению, и рассмотреть вопрос о привлечении субъекта декларирования к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.