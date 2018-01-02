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 Политика Украины
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Все про:Киев (15126) ГФС (2335) электронное декларирование (560) НАПК (548)

 Начальник налоговой Днепровского района Киева указала в декларации недостоверные данные, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства в отношении начальника Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Главного управления ГФС в Киеве Наталии Кияшко по результатам полной проверки поданных ею деклараций за 2015 и 2016 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт НАПК.

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"Кияшко неверно отобразила информацию об общей площади земельных участков, не отобразила информацию о квартире, принадлежащей ей на праве совместной частичной собственности, и информацию о пользовании членом семьи объектом недвижимого имущества, принадлежащим субъекту декларирования на праве совместной частичной собственности", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что субъект декларирования таким образом не соблюла требования закона "О предотвращении коррупции", однако задекларированные недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму менее 100 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, поэтому не содержат признаков правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

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Предписание в отношении Н.Кияшко внесено начальнику столичного управления ГФС Людмилы Демченко. "Согласно предписанию, НАПК требует принять меры относительно устранения декларантом нарушений требований закона Украины "О предотвращении коррупции", провести служебное расследование с целью установления причин и условий, способствовавших нарушению, и рассмотреть вопрос о привлечении субъекта декларирования к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3042572
 
 
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они и будут брехать, так как проходит безнаказанно.
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Средний ежемесячный доход начальника районной ГФС от 100000 долларов. Только слепые и такие же взяточники не могут этого видеть.
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Ворон - ворону.......... Ні однга падла (із тисяч) не сидить.....Добивають безнаказано бізнес!
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ну и что. Всегда можно договориться с людьми "пороха"
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Хіба вона одна, та це для всіх характерно.
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да неужели - и ей аж пальчиком погрозили - а бабуле что хлеб украла бо жрать хоцца - 5 лет да?
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Мораль сей басни - воруй, но не превышай Начальник налоговой Днепровского района Киева указала в декларации недостоверные данные, - НАПК - Цензор.НЕТ 4481
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Гляди......Чим більше краде, тим багатші слідчі і прокурори (бриліантові..) І ВСІМ ЇМ ДОБРЕ! пРОСТО СКОРО ВЖЕ НІКОГО ОББИРАТЬ БУДЕ........дОБИЛИ БІЗНЕС ПАРАЗИТИ!
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Такса проверок в Киеве $20 тысяч с предприятия. 30% себе, остальные на верх. И доп $5 тысяч для себя, а то 30% мало. Вот так и живут бедные податківці, под недремлющим оком НАБУ и прочих.
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эх, как бы было хорошо, если бы такса действительно такой копеечной была...или размер налога вменяемый.
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невиноватая я
я не знала
не обученные мы на гсослужбе !
как собирать налоги знаем, а как отчитыватся за них не знаем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачальник налоговой Днепровского района Киева указала в декларации недостоверные данные, - НАПК
 
 
 
 
 
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