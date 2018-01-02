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Все про:беженцы (928) Польша (4000)

 Премьер Польши Моравецкий: "Мы уже приняли несколько десятков, а возможно, и сотни десятков беженцев из Украины"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать, что его страна принимает тысячи украинских беженцев и этим помогает снизить напряжение на востоке ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в интервью телеканалу TVP 1 января, рассказывая о приоритетах своего правительства на 2018 год.

"На восточных границах Евросоюза мы вносим значительный вклад в снижение напряжения, потому что мы уже приняли как минимум несколько десятков, а, возможно, и сотни десятков беженцев из Украины", - сказал Моравецкий.

По его словам, решение властей Польши отказать в приеме беженцев из африканских стран и Ближнего Востока не было ошибкой, потому что это - "суверенное право Польши".

"Мы последовательно придерживается позиции, которую партия "Право и справедливость" сформулировала к выборам 2015 года. Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение", - сказал он.

Напомним, Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война.

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Вскоре пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська заявила, что Польша приняла "много беженцев" из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге ЕС, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.

Посольство Украины в Польше в ответ обнародовало заявление о "реальном количество украинских беженцев", в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3042570
 
 
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РАБЫ не бывают РЕФОРМАТОРАМИ,единственный РАБ,который это сделал был Путлер КГБэшный агент дохлого СССРА,реформировавший РАБссию))))))))))))))
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Когда слышу аргументы польской власти относительно обвинений Брюсселя о том, что те не хотят принимать беженцев из Азии и Африки, то невольно улыбаюсь. Поляки говорят, мол они из Украины беженцев принимают. Смешно. Три с половиной человека приняли и это типа аргумент. С одной стороны правильно делают, что противятся принять оборванцев-аллахуакбаров, но аргументы не те выбирают.
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СССр начал оккупацию ПОЛЬШИ задолго до ПАКТА МОЛОТОВ-РИББЕНТРОП в 1939 г.,НКВД опередило ГЕСТАПО Гитлера на 3 суток.
подробнее об этом можно узнать в фильме "ПОЛЬСКАЯ СИБИРИАДА",где использованы реальные ДОКУМЕНТЫ тех лет....КАЦАКРЫСЫ,звезданите НАСТАМНЕТ и ИХТАМНЕБЫЛО....ПАСКУДЫ ПОЗОРНЫЕ...
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Три с половиной человека которых они приняли это не беженцы изза вооруженного конфликта, как из Африки и Азии.
ЕС принимает беженцев из Африки и Азии потому что у них международный вооруженный конфликт, а из Украины не принимает потому что официально у нас внутриукраинскиц конфликт между проправительственными силами и повстанцами .Поэтому беженцы это те повстанцы или им сочуствующие , которых преследует режим.
Потому правильно считать - 0 приняли.
Что то еще разжевать ?
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Не люблю поляків.
Пшекам імперські амбіції крутять у дупі не менш ніж кацапам.
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Не, продолжай жевать ягель. У тебя хорошо получается.
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Ну, "заробитчане" - это те, которые поработают и вернутся. А те, которые не вернутся - очевидно, беженцы. Если скажешь, что статуса беженца у них нет - приведу в пример тех, кто живёт в Украине без статуса ВПЛ, хотя таковым является.

Ты забываешь что они граждане Украины и имеют право жить в Украине где им хочется и не спрашивая ни у кого разрешения, а то что они не обращаются за помощью, значит она им не нужна.
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европейский политикум пропитан росийским баблищем.

Коррупция, говорите?
И да, интересно узнать у моравецкого, кто напал на Польшу? Польские беженцы в Германии и Британии спрашивают, когда они смогут вернуться домой.
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Японія спростила візовий режим з Україною.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Польши Моравецкий: "Мы уже приняли несколько десятков, а возможно, и сотни десятков беженцев из Украины"
 
 
 
 
 
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