 Главари боевиков заинтересованы в обострении вооруженного противостояния на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.

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"Украинская сторона СЦКК связывает продолжение обстрелов позиций подразделений ВС Украины во время установленного "новогодне-рождественского" режима прекращения огня, в том числе из оружия, которое запрещено минскими договоренностями, с неспособностью руководителей НЗФ ОРДО/ОРЛО придерживаться взятых на себя каких-либо обязательств и их заинтересованностью в дальнейшем обострении вооруженного противостояния", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, уже 1 января около 13:30 боевики начали обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе Павлополя из гранатометов и стрелкового оружия, также были выпущены две мины калибра 120 мм. Позже, около 20:40, эти же позиции попали под обстрел минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в этот же день в районе Водяного и Луганского боевики применили стрелковое оружие, гранатометы и минометы.

Украинская сторона СЦКК также отметила, что ВСУ, несмотря на провокации, придерживаются минских соглашений и "режима тишины" по всей линии разграничения.

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Напомним, первые сутки 2018 года не принесла мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжили осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, из вооружения запрещенного минскими договоренностями.