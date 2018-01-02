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Все про:обстрел (6414) Донбасс (15074) СЦКК (344)

 Главари боевиков заинтересованы в обострении вооруженного противостояния на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

Нарушение "новогодне-рождественского" перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе связано с заинтересованностью главарей ОРДЛО в дальнейшем обострении ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-центр штаба АТО, об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. 

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"Украинская сторона СЦКК связывает продолжение обстрелов позиций подразделений ВС Украины во время установленного "новогодне-рождественского" режима прекращения огня, в том числе из оружия, которое запрещено минскими договоренностями, с неспособностью руководителей НЗФ ОРДО/ОРЛО придерживаться взятых на себя каких-либо обязательств и их заинтересованностью в дальнейшем обострении вооруженного противостояния", - говорится в сообщении. 

По информации СЦКК, уже 1 января около 13:30 боевики начали обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе Павлополя из гранатометов и стрелкового оружия, также были выпущены две мины калибра 120 мм. Позже, около 20:40, эти же позиции попали под обстрел минометов калибра 82 мм. 

Кроме того, в этот же день в районе Водяного и Луганского боевики применили стрелковое оружие, гранатометы и минометы. 

Украинская сторона СЦКК также отметила, что ВСУ, несмотря на провокации, придерживаются минских соглашений и "режима тишины" по всей линии разграничения. 

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Напомним, первые сутки 2018 года не принесла мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжили осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, из вооружения запрещенного минскими договоренностями.

Источник: https://censor.net.ua/n3042569
 
 
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У Новому році на кожному кроці
Хай висить кацап з багнетом у боці.
Нехай на ялинках в густому гіллі,
Орлами на шапках блищать москалі.
Нехай поміж ними, за ноги, за руки,
Кадирівці висять і виють як суки.
Рашисти -ординці, буряти -уроди,
Примати - «казакі» і олєнєводи,
Хуйловські барани, гундяйські «овєчкі»,
«Зєльониє вежлівиє чєловечкі»,
Із Криму зрадлива Москальська сволота,
Лайно ЛуганДона - продажна гидота,
Азарови, добкіни і «мотороли»,
Шакали, що нищать будинки і школи,
Ахмєтови, лукаші , мірошничєнкі,
Єфремови, кернеси, колєснічєнкі,
Плотницькі, , захарченки, «гіві», кобзони,
Та інші діряві кремлівські гандони, -
Повинні висіти, смердіти і гнити.
А ті, що живі, верещати, скигліти,
Ревіти від жаху, трястись в лихоманці…
А ми, українці,- прокинемось вранці,
Помолимось, сядем до столу по-братськи
За мир і за волю! За землю козацку!
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Чому досі не ліквідовані керівники терористичних банд, які на щось там намагаються впливати на окупованих територіях? Де результати роботи СБУ?
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Не был ли этот Новый Год последним для всех на Земле?..
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для кого-то последний, для кого-то первый...
а для всех...не хотелось бы чтобы последний
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"Главари боевиков заинтересованы в обострении вооруженного противостояния на Донбассе" - будто бы наши главари не заинтересованы в обострении вооруженного противостояния на Донбассе.
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Опять российских военных называют боевиками. Когда эта ложь кончится?
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Если копнуть глубже и назвать причины такой заинтересованности у верхушки Лугандонии, то можно сильно удивиться совпадению целей у "верховных" по обе стороны конфликта.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавари боевиков заинтересованы в обострении вооруженного противостояния на Донбассе, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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