 Остаток средств на счете Госказначейства сократился

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте ведомства.
По информации Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 января 2017 года, остаток средств на едином счете Госказначейства сократился в 2,8 раза.
Как сообщалось, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2017 года составлял 54,104 млрд грн, что на 5,540 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя на 1 ноября. Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.
"Освоили"! Вспоминаю прошлый год, когда при морозе в декабре делали тротуары. Так для того, чтобы сделать выемку под бордюрный камень, эту землю грели газовыми горелками!
Ясный хрен, что остаток на счетах госказначества сократился - в конце года все пытаются освоить бюджетные средства (особенно бюджетники), позакрывать акты, поскольку все неосвоенное в этом году пропадает (надо по новой бюджетировать на следующий год), причем неосвоение средств "зачтется" и бюджетировать разрешат уже меньше денег, да еще и начальство взует за неосвоение.... Поэтому последний месяц года всегда самый затратный для бюджета
крыши в школах раскрывают и делают в декабре!
Я лишь описал, почему средства госказначейства расходуются не равномерно. Кража бюджетных денег это уже другой вопрос
Сколько денег было напечатано?
И потом что ж вы хотите, если страной руководит премьер без мозгов и образования. А некто гонтарева, которая практически убила нашу нац валюту, не в тюрьме, а где- то на гаваях