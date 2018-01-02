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 Экономика
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Все про:Госказначейство (105) экономика (3400)

 Остаток средств на счете Госказначейства сократился

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2018 года составил 5,099 млрд грн, что в 10,6 раз меньше, чем на 1 декабря 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 января 2017 года, остаток средств на едином счете Госказначейства сократился в 2,8 раза.

Как сообщалось, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2017 года составлял 54,104 млрд грн, что на 5,540 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя на 1 ноября. Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Источник: https://censor.net.ua/n3042568
 
 
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Праздники прошли не даром. Распил бюджетного бабла в конце года идет особо активно. А вы думали почему это так доллар "вдруг" взлетел?!!
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Ну що за дурня.Вкінці року зросли витрати, тому що йде освоєння залишкових коштів, щоб не пропали. А нащим зрадофілам:украли -і все.
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А ГДЕ я написал, что УКРАЛИ?
"Освоили"! Вспоминаю прошлый год, когда при морозе в декабре делали тротуары. Так для того, чтобы сделать выемку под бордюрный камень, эту землю грели газовыми горелками!
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знову зарплату за січень як і того року в середині лютого видавати почнуть.. бо коштів мало і підвищення тра 10 разів перерахувати
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ті про резервній фонд твоей срані - Рашки?
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цкнзор працює на парашку... навіть бабки порахували...
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Деньги-зло.... Меньше денег, меньше зла...
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100% так и есть по остаткам на счету госказны на 29.12.2017.
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не качайте будку,а то путин нападет!!!! Залишок коштів на рахунку Держказначейства скоротився - Цензор.НЕТ 4136
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Статью писал "мистер очевидность"
Ясный хрен, что остаток на счетах госказначества сократился - в конце года все пытаются освоить бюджетные средства (особенно бюджетники), позакрывать акты, поскольку все неосвоенное в этом году пропадает (надо по новой бюджетировать на следующий год), причем неосвоение средств "зачтется" и бюджетировать разрешат уже меньше денег, да еще и начальство взует за неосвоение.... Поэтому последний месяц года всегда самый затратный для бюджета
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По логике деньги должны осваивать равномерно с самого начала года, но на практике бывает, что финплан организациям утверждают чуть ли не в сентябре, а потом тендеры, договора, работы и оп-ля конец года....
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именно так!
крыши в школах раскрывают и делают в декабре!
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Попали прямо в точку: в школе моего ребенка как раз делают крышу - работы в самом разгаре - сняли старую кровлю Залишок коштів на рахунку Держказначейства скоротився - Цензор.НЕТ 4100 Поставят ли новую, если бюджетный год закончился- ХЗ
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Оправдываешь барыг?
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?! Предлагаете бюджетникам денег не давать?
Я лишь описал, почему средства госказначейства расходуются не равномерно. Кража бюджетных денег это уже другой вопрос
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Як набридло читати "бариги украли, бариги винуваті, все пропало" .А "бариги" востановили армію ( чи війна вже для горе- експертів не актуальна?), створюють нові зразки озброєнь, не пустили "русский мир" в мій дім, ремонтують дороги, утеплюють школи та садочки, виплачують день у день бюджетникам зарплату, створюють нові робочі місця,( щоб тільки було бажання працювати- робота є), зі скрипом, але проводять реформи. Чи все у нас добре? Звичайно,ні І пенсії маленькі, і лікування дороге,і комунальні великі, але чарівника нема. А молодим і здоровим не нити треба, а працювати .Берімо приклад з поляків: їм в свій час ще важче було, але вистояли. А ми, що гірші?
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Зарплату за грудень бюджетникам видали 28 грудня - замість 5- 7 січня ! +пенсії січневі по 8 число перерахували в кінці грудня! боти шукають привід "вкусити" уряд за будь -яку новину! Дивно що не критикують за плюсову температуру попітря у січні!
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Чем выше скорость распила, тем больше сумма отката. 4й закон Ньютона,фигли.
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Это логично: что бы быстрее распилить, пилить нужно большими кусками Залишок коштів на рахунку Держказначейства скоротився - Цензор.НЕТ 9784
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Нобелевскую!Нобелевскую Ньютону за великое открытие в распильности и откатности!)))
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просто два раза за месяц подогрели пенсионеров
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и НДС-а откатали экспортерам немеряно...
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По закону сохранения материального, если где то уменьшилось, то где то настолько же прибавилось. И самое прикольное, что я знаю где
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Поросята молодцы грабят народ во все концы
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ВСЕ К КИЕВСКОЙ МЕНТОВКЕ...Саакашвили зовет людей на митинг
Залишок коштів на рахунку Держказначейства скоротився - Цензор.НЕТ 2726
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Порошенко и "топ-политикум" Майдан отстояли что ли ? Шо то вы уже совсем заврались , порохофилы .
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Зрадоботи не читачі, вони писаки...
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одни перемоги. да что ж такое? и позрадоботствоваь не над чем Залишок коштів на рахунку Держказначейства скоротився - Цензор.НЕТ 6428
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Больше гривны хорошей и разной на рынок... С новым долларом!!!
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Я вам покажу, що таке управління державою .

Залишок коштів на рахунку Держказначейства скоротився - Цензор.НЕТ 43
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А почему бы не замерять в одно и то же время, чтобы не было размытых трактовок?
Сколько денег было напечатано?
И потом что ж вы хотите, если страной руководит премьер без мозгов и образования. А некто гонтарева, которая практически убила нашу нац валюту, не в тюрьме, а где- то на гаваях
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"Слуги народа" 13-ю зарплату получили? Неплохо им служится, скажу я вам.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОстаток средств на счете Госказначейства сократился
 
 
 
 
 
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