 Биометрический контроль при въезде в Украину прошли почти две тысячи россиян, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.
"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - заявил он.
Напомним, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе Украины заработала система фиксации биометрических данных иностранцев из группы риска и лиц без гражданства. Систему установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну.
Хотя по правде, нужно полное закрытие границы с Мордором.
Пеця без сои теперь по миру пойдет!!!
«Савпадєніє? Нє думаю»
Летять немов метелики на полум'я ))
Мамєт Рінатов бачу вже тут, тричі невідомий теж, Semen з Польщі навідався щоб подивитися по Зіку на грузина....
десь поділися макаронніци і якась МІССершміт-Дуглас...
Так можно разориться...
*В голове раскирдаш,
«Непонять» на все сто.
Если Крым еще наш,
Почему нет АТО?
Разум точно погас,
Как в безумной толпе,
Террористы, Донбасс…
Так зачем КПП?
Ты бузить не моги.
Едет крыша совсем.
Россияне - враги?
Почему ж ТАМ Рошен?
Догмы вместо мозгов.
Вроде, путин-капут.
Я понять не готов,
Как Сбербанк еще ТУТ?...
(полностью читать стих: Плохой патриот У )
- Моня, они сдали отпечатки своих копыт?
- Таки да.
- А намордники ми не надевали?
- Таки нет.
- Жаль, очень жаль.
Ни хрена себе - сколько их сюда прётся!
Кстати что насчёт граждан Белоруссии ???? Россиянским агентам - что сложно по их паспорту въехать ? Их тоже отпечатки берут ?
Ідуть за новими запасами сала...