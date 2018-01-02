 Биометрический контроль при въезде в Украину прошли почти две тысячи россиян, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.

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"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - заявил он.

Напомним, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе Украины заработала система фиксации биометрических данных иностранцев из группы риска и лиц без гражданства. Систему установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну.

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