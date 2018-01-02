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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2567) граница (2919) Слободян (256) биометрический_контроль (5)

 Биометрический контроль при въезде в Украину прошли почти две тысячи россиян, - Слободян

За первые сутки действия биометрического контроля на въезде в Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, в том числе, около 1 тыс. 900 человек граждан Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.

Читайте также: Введение Украиной биометрики вызвало настоящее цунами и очередной припадок в российских СМИ, - Ирина Геращенко

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - заявил он.

Напомним, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе Украины заработала система фиксации биометрических данных иностранцев из группы риска и лиц без гражданства. Систему установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну.

Читайте также: Система биометрического контроля на границе заработала с 1 января. Особое внимание - к россиянам. ФОТО+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3042563
 
 
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Нужен не биометрический контроль,а визовый режим.
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Нужно и то, и другое. Это разные вещи, которые независимы друг от друга, не мешают друг другу, а только дополняют.

Хотя по правде, нужно полное закрытие границы с Мордором.
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В Украине с первого января 2018 года вступают в силу новые требования к изделиям из какао и шоколада, согласно европейским стандартам в области безопасности и качества продуктов питания.С текстом приказа Минагрополитики №157 можно ознакомиться по этой ссылке.Европейские требования распространяются на все виды шоколадных изделий. Так, в темном шоколаде обязательно должно быть не менее 35% какао-продуктов в пересчете на сухое вещество. В молочном - более 25% и не менее 14% молочных продуктов.Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и более 14% - молочных продуктов. Таким же образом четко прописаны требования и к шоколадным конфетам и другим продуктам с использованием шоколада.В случае несоответствия продукта данным требованиям он не сможет называться «шоколадом» или «шоколадным», а будет называться «сладкий батончик» или «глазурованная конфета»
Пеця без сои теперь по миру пойдет!!!
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П. Слободян я пропоную озвучувати дані скільки кацапів НЕ пройшли біометричного контролю.
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ну мертвячук как летал к пэте в гости так и летает. вся куча ФСБ-шников, таскающаяся за ним, тоже не проходит никакого биометрического контроля. остальные кацапы, которым не нужно светиться, через "стену" перелезут без особого труда.
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Перебування при владі - не завжди гарантувало безпеку та життя царям на расії.. Як закінчив свій земний шлях Павло1 - пам'ятаєте? Можливе й повторення..
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Мої припущення обгрунтовані статистикою відвідування форуму. деяка купка з'являється лише на вихідні і свята.
«Савпадєніє? Нє думаю»
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Люцик, прислів'я про сало без хліба - чув? А тепер - підійди до дзеркала , і ти його побачиш...
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Сало - це у тебе по Фрейду, мабуть на чужині за ним нудьгував...
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Чомусь, я вважав тебе трішки розумнішим.. Помилявся.. Ну то таке..
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бо, який самолайк - як сам себе не оближеш, так ніхто не оближе
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Люцик, за мене не хвилюйся, я не за лайками сюди заходжу А от ти добре розважаєш дописувачів форуму спробами підняти собі трохи рейтинг, хоча підняти його неможливо.....Keep entertaining us! Біометричний контроль при в'їзді в Україну пройшли майже дві тисячі росіян, - Слободян - Цензор.НЕТ 8093
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Дякую. Навзаєм.. Заходжу сюди інколи.. В цьому році - зайшов вперше..
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Вітаю будь-який спосіб.. Головне - результат..
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Мабуть до родичів на свята приїхали.
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Приїхали святкувати день народження Бандери. Биометрический контроль при въезде в Украину прошли почти две тысячи россиян, - Слободян - Цензор.НЕТ 1103
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Так у Львові їх повно.
Летять немов метелики на полум'я ))
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Метелики? Оригінально... Хоча я б їх по іншому назвав.
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Луцико-бобик,ты всех обитателей своей вальцмановской ветки сюда притащил,паршивец?
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А витірани ще не всі повернулися з засРашки?
Мамєт Рінатов бачу вже тут, тричі невідомий теж, Semen з Польщі навідався щоб подивитися по Зіку на грузина....
десь поділися макаронніци і якась МІССершміт-Дуглас...
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У тебе нет денег чтобы похмелиться? вальцман не оплачивает сверхурочные?
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2 тысячи кацапов заехали в Украину за первый день года! Ура! А потом надо решительно сдвинуть бровки под нахмуренным под кудряшками лбом и патякать "Патаму ша вайна! Дадим отпор агрессору" Эгеж?
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Порохобот, ты должен поселиться на границе и целовать каждого приезжающего кацапа в жопу
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За копчёным салом приезжали ??? Или другими вкуснятинами????
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Хренасе, на шествие в честь Бандеры приехали ? " вот россияне в Украину не ездят, это украинцы на работу в россию едут " так москальня ?
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А шо їм тут потрібно? Ягель тут не росте.
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Мозг в твоей пустой голове не вырос, судя по твоему дурацкому вопросу.
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За сутки две тысячи чипов!
Так можно разориться...
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А если эти " иносранцы" начнут беспокойно реагировать - нужно сразу по сусалам.... И нечего панькаться... Такова СЕ ЛЯ ВИ...
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Я б еще и кровушки кацапской на ДНК изымал. И для исследований материал и в случае преступления и опознания тела "обезрученного". Каждый кацап генетический разбойник, вор и убивец.
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А те, кто на Донбассе тоже проходят? Насколько нужно не уважать свой народ, что бы хвастать "контролем" на таможне во время ОТСУТСТВИЯ Гос границы на протяженности сотен километров?

*В голове раскирдаш,
«Непонять» на все сто.
Если Крым еще наш,
Почему нет АТО?

Разум точно погас,
Как в безумной толпе,
Террористы, Донбасс…
Так зачем КПП?

Ты бузить не моги.
Едет крыша совсем.
Россияне - враги?
Почему ж ТАМ Рошен?

Догмы вместо мозгов.
Вроде, путин-капут.
Я понять не готов,
Как Сбербанк еще ТУТ?...
(полностью читать стих: Плохой патриот У )
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Биометрический контроль при въезде в Украину прошли почти две тысячи россиян. Я начинаю понимать, почему россияне называют бандеровцев "бендеровцами". Еще в 20-е годы в одном портовом городе Украины Остап Бендер открыл контору "Рога и копыта". Это же была первый пункт биометрического контроля для россиян!
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А бирку в ухо ставят? Иначе никакой это не контроль!

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- Соломон Маркович, ви слышали, почти 2 тысячи россиян прошли биометрический контроль на границе при въезде в Украину.
- Моня, они сдали отпечатки своих копыт?
- Таки да.
- А намордники ми не надевали?
- Таки нет.
- Жаль, очень жаль.
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Визовый режим это самое малое что можно сделать и контроль за перемещением внутри Украины этих шастающих.
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2000 особей оказались соответствующими признакам человека.
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Ну, не совсем... Просто ветеринарный паспорт был в порядке и копыта еще нигде не зарегистрированы...
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скорее всего это 2000 не скрепных кацапов прискакало а те кто стал добровольно кацапом сменив гражданство и приперся к своим родственникам попить горилки и нормально поесть
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Це за одну добу! А скільки ж тут москалів і що вони роблять в Україні? Дивно, що тут кожного дня терактів немає.
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А говорили, что россияне к нам не едут! Как всегда враньё от определённой категории граждан.
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1 900 осіб за добу?
Ни хрена себе - сколько их сюда прётся!
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Несмотря на то, что в Украине убивают за русский язык...
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Чіпування оленячого гурту розпочалось !!!))
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А кричали россиянцы что вообще не ездят в Украину! Ну максимум 3 человека в год.
Кстати что насчёт граждан Белоруссии ???? Россиянским агентам - что сложно по их паспорту въехать ? Их тоже отпечатки берут ?
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А ведь на росСОСИских СМИ пишут,что это украинцы валом валят в Россию.Оказывается,стоит раскрыть статданные и все встает на место.
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Корректно поставленный вопрос - 50% ответа. Вы в своем вопросе уже ответили. Прут, потому что тараканы.
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Це друге покоління гастерів вже з паспортами Орди, багато завербовані гебнею.
Ідуть за новими запасами сала...
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все лезут и лезут и опять в братья набиваются
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Просьба украинцам не ездить на мацковию. И даже не летать транзитом касапскими авиакомпаниями. Ни копейки оккупантам !
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Сегодня очередного дебила Украины , участника АТО 2016 --2017 задержали в Москве " неизвестные " люди . Ехал идиот к сестре на Новый год в Саратов . Я не знаю как сейчас --а раньше любой СИЛОВИК даже пенсионер --не имел права для выезда за границу СССР без согласования с соответствующими службами . Так не ХЕРА нам БИОМЕТРИЧЕСКИЙ контроль -- если свои дебилы едут куда хотят -- а потом Украина их ВЫРУЧАЙ .
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А я и не знал, что козломордые в таких количествах к нам прут. Какого хрена? За санкционным хамоном и моцареллой прут?
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Вообще-то едут, но в меньшем количестве. Это обычный поток - едут на празднование годовщины со дня рождения Степана Андреевича.
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Какие отпечатки пальцев? У козлов отпечатки копыт, рогов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБиометрический контроль при въезде в Украину прошли почти две тысячи россиян, - Слободян
 
 
 
 
 
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