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 Международный трибунал по бывшей Югославии не мог предотвратить самоубийство генерала Праляка, - расследование

Независимое расследование пришло к выводу, что Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии не мог предотвратить самоубийство бывшего командира сил боснийских хорватов генерала Слободана Праляка, что произошло 29 ноября во время судебного слушания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мое исследование не выявило никаких пробелов или недостатков в правовой структуре трибунала по обращению с задержанными в центре содержания ООН и помещениях трибунала, поэтому я не предлагаю изменений в правилах и положениях трибунала", – цитирует трибунал судью Хасана Джаллоу в опубликованном 31 декабря расследовании.

72-летний Праляк заявил, что выпил яд, 29 ноября на слушании апелляции по своему делу в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии. Он выразил недовольство тем, что суд подтвердил его 20-летнее осуждения по обвинению в военных преступлениях, и после этого выпил с небольшого флакона жидкость (расследование выяснило, что это был цианид калия). Судебное заседание остановили и вскоре объявили, что Праляк умер.

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На данный момент неизвестно, каким образом 72-летний Праляк получил яд.

В 2013 году экс-командира приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления против боснийских мусульман во время боснийской войны в 1992-1995 годах, в частности ему инкриминировали убийства, преследования и депортации.

Он был одним из шести ответчиков по делу, чьи апелляции суд рассматривал 29 ноября. Приговоры остальных подсудимым также подтвердили.

Источник: https://censor.net.ua/n3042557
 
 
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Там вже повним ходом іде революція.
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Революции там не будет. Через несколько дней всё успокоится. Многих участников событий арестуют.
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За кожними безпорядками в світі стирчать вуха крембля.
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РФ на стороне нынешних иранских властей, в той же Сирии они - союзники. Те, кто сейчас в Иране качают - против властей, а сами власти обвиняют в "качке" США.
Ну а так - да, во всём виноват Кремль. Тульский Кремль.
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Актёр сыграл свою последнюю роль... Многие им восхищаются... Но судили ведь его не за сценическую игру, а за реальные военные преступления! Ему бы, прежде, чем одевать военную форму и брать в руки оружие, надо было не сценарии учить, а почитать международные Конвенции, регулирующие право войны... Война, да и вообще, реальная жизнь - не игра на сцене, или компьютерные "стрелялки", а многие, насмотревшись и "наигравшись", порой "заигрываются" до такой степени, что путают виртуальность с реальностью...
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Конечно, генерала Праляка есть за что судить в трибунале. Но ушел он эффектно.
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Як можна воювати і не вчиняти злочин, не розумію...
Війна це вже злочин проти людяності.
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Есть небольшой нюанс - одно дело, когда регулярные войска выясняют отношения между собой, и совсем иное, когда начинают планомерно вырезать гражданское население Как бы в международном плане это давно не приветствуется, и закреплено специальными бумагами...
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Просто. Не расстреливать перед кинокамерами мирных жителей
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К, сожалению, Украина сейчас находится в очень тяжелой юридической ситуация , чем Югославия. У нас АТО, а мы как государство применяем авиацию ( до 5 сентября 2014), тяжелое вооружение, включая системы залпового огня и высокоточные ракеты Точка У. Дай Бог нам выйти из этого с честью.
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Уже нет Мы признаны жертвой агрессии.
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Да неужели ? Кем и когда ? Не забудьте, что ОБСЕ работает на Донбассе с марта 2014, ещё до Славянска.
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09.04.2014. Парламентская ассамблея Совета Европы. Решение.

Действия России были охарактеризованы как "агрессия против Украины". За это решение проголосовали 154 депутата, 26 высказались против, 14 воздержались.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/09/04/2014/57041ae49a794761c0ce8bf1
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Плевать,не давать им наших и все. Судить надо тех кто такое дело завести посмеет. Хотя с нашим пассивным народом возможно все.
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регіонали говорять про громадянський конфлікт на Донбасі і мовчать про Крим.
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Геринга с Гимлером тоже не смогли спасти. Кто-то помог...
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Если судить, то всех. Косоварские паханы ничем не лучше, вплоть до того что были публикации: они напрямую занимаются транспортом наркоты и незаконными трансплантациями.
Ах ну да, они же "угнетённое меньшинство".
По каким-то причинам, исключительно виновниками той войны стали православные христиане, а теперь вот и католик.
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С какой стати русские стали вписываться за католика ? Не несите чепуху.
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Если ольгинский титушка говорит что это не кацапы, значит все это сделали кацапы.
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Дядя, от бреда помогаер галоперидол. Не опоздай, твои таблетки принимай по расписанию.
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Пора уже рассейские фамилии в Гаагском суде услышать....Один сбитый Боинг чего стоит, а ещё крымско-донбасские дела... Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії не міг запобігти самогубству генерала Праляка, - розслідування - Цензор.НЕТ 5397
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Знаєте люди, деколи вчитуєшся, вслуховуєшся в південно балканські говори і хапаєш себе на думці - блін - я їх розумію! Що це за чудо таке?
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Славянские языки похожи, в той или иной степени.
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Руццкачелюстные не понимают. Однажды видел коммент на партизане , когда руццкачелюстной принижал белоруса словами что :"если бы не сруццкий ,то белорус был бы немой", т. к. оно думало что это все пошло со сруццкого и слова которыми пользуется белорус вдруг сруццкие . Вот честно урод, не так ли? Взять бы такого руццкачелюстного ублюдка за ноги и кааак уе... то головой об стену, не так ли?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеждународный трибунал по бывшей Югославии не мог предотвратить самоубийство генерала Праляка, - расследование
 
 
 
 
 
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