Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мое исследование не выявило никаких пробелов или недостатков в правовой структуре трибунала по обращению с задержанными в центре содержания ООН и помещениях трибунала, поэтому я не предлагаю изменений в правилах и положениях трибунала", – цитирует трибунал судью Хасана Джаллоу в опубликованном 31 декабря расследовании.
72-летний Праляк заявил, что выпил яд, 29 ноября на слушании апелляции по своему делу в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии. Он выразил недовольство тем, что суд подтвердил его 20-летнее осуждения по обвинению в военных преступлениях, и после этого выпил с небольшого флакона жидкость (расследование выяснило, что это был цианид калия). Судебное заседание остановили и вскоре объявили, что Праляк умер.
На данный момент неизвестно, каким образом 72-летний Праляк получил яд.
В 2013 году экс-командира приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления против боснийских мусульман во время боснийской войны в 1992-1995 годах, в частности ему инкриминировали убийства, преследования и депортации.
Он был одним из шести ответчиков по делу, чьи апелляции суд рассматривал 29 ноября. Приговоры остальных подсудимым также подтвердили.
Ну а так - да, во всём виноват Кремль. Тульский Кремль.
Війна це вже злочин проти людяності.
Действия России были охарактеризованы как "агрессия против Украины". За это решение проголосовали 154 депутата, 26 высказались против, 14 воздержались.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/09/04/2014/57041ae49a794761c0ce8bf1
Ах ну да, они же "угнетённое меньшинство".
По каким-то причинам, исключительно виновниками той войны стали православные христиане, а теперь вот и католик.