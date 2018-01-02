 Международный трибунал по бывшей Югославии не мог предотвратить самоубийство генерала Праляка, - расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мое исследование не выявило никаких пробелов или недостатков в правовой структуре трибунала по обращению с задержанными в центре содержания ООН и помещениях трибунала, поэтому я не предлагаю изменений в правилах и положениях трибунала", – цитирует трибунал судью Хасана Джаллоу в опубликованном 31 декабря расследовании.

72-летний Праляк заявил, что выпил яд, 29 ноября на слушании апелляции по своему делу в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии. Он выразил недовольство тем, что суд подтвердил его 20-летнее осуждения по обвинению в военных преступлениях, и после этого выпил с небольшого флакона жидкость (расследование выяснило, что это был цианид калия). Судебное заседание остановили и вскоре объявили, что Праляк умер.

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На данный момент неизвестно, каким образом 72-летний Праляк получил яд.

В 2013 году экс-командира приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления против боснийских мусульман во время боснийской войны в 1992-1995 годах, в частности ему инкриминировали убийства, преследования и депортации.

Он был одним из шести ответчиков по делу, чьи апелляции суд рассматривал 29 ноября. Приговоры остальных подсудимым также подтвердили.