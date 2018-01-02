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 Бывший жених Ноздровской отказался давать показания. Его допрашивали как свидетеля

Задержанный бывший жених убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сам сообщил Громадському.

После приезда адвоката в участок полиции, мужчина сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной.

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", - рассказал Сергеев.

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"Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так любил ... ", - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро.

"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились о своей семье", - отметил Виталий Сергеев.

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На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.

"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать ... не знаю честно", - сказал он.

Также Виталий объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец. Он также сообщил, что авто Виталия забрали на экспертизу.

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Адвокат Анна Чернецкая отметила, что авто было изъято незаконно, потому что оформлено на Виталия, а согласие на изъятие давал отец.

Ранее сообщалось, что бывшего жениха Ноздровской пригласили на допрос. Его отец Виктор Сергеев отметил, что в вечер исчезновения Ирины, 29 декабря, Виталий был дома, а последние три дня провел в селе Демидов с родителями Ирины.

В последний раз, с Ириной говорила мама по телефону, 29 декабря, около 18 часов вечера. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей не удобно говорить. Около 20 часов вечера Виталий позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь.

Примерно в 21 час Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее и продолжали поиски до 5 утра.

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29 декабря в Киеве исчезла юрист Ирина Ноздровська, которая расследовала дело о гибели своей сестры в результате ДТП. 1 января под Киевом в реке нашли тело Ноздровськои. Полиция считает это убийство умышленным.

Источник: https://censor.net.ua/n3042556
 
 
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Жорстокість ніколи не приводила до отримання позитивних результатів.
Тут потрібна інша методика.
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Таких закликів про вбивства від деяких форумчан повно і вони отримують найбільшу кількість лайків.
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Приводила. В Китае посмотри на результаты. К бешеным собакам только такие методы, но ты можешь гладить в надежде на положительный результат.
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Да? А что же приводило? Неуж-то толерантность, терпимость и мирные акции?
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Зрадофилам лишь бы кипишу побольше...
Известная правозащитница!
Мо, еще член хельсинской группы?
Если сотрудники стерли все с нотбука - явно по работе фирма хз чем занималась, а "виноватых" уже назначили и сообщили по всем каналам!
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мені наприклад зовсім невідома була до цеї новини про її вбивство, батька на відео показали її, так дуже проста людина в відчаї... і вона проста симпатична дівчина - ось фото її з сайту Гордон.юа таке...

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Высер на медальку не тянет. Максимум на рошенку за щеку...
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Все -гнилая судейская система с такими же проклятыми судьями и их семьями, враг не москва, а ее участники - судьи их проклятые семьи
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Не так страшны московские вши, как украинские гниды!
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Очередная титушка Курченко.
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Богутская? Фу-фу-фу. Вьі бьі еще пост Савченко прилепили...
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Правду не любят никто,особенно лжецы
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"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились о своей семье", - отметил Виталий Сергеев.

ложь первая...
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ПРивет, петешлюх!
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Не ври. У тебя это не первая ложь. Или ты про первую свою ложь за минуту?
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Не надо бьіть гениальньім следователем чтобьі увидеть явную нестьіковку в показаниях так назьіваемого жениха. Так он утверждает, что в июне 2017 года они с потерпевшей решили расстаться и с тех пор отношений не подерживали. Последний раз виделись в августе 2017 года возле метро случайно. А после єтого жених утверждает, что последние три дня перед убийством он провел в селе Демидово с родителями убитой. Не понятно почему мать жениха вьіясняла какието отношения с убитой по телефону в день убийства. Кроме того ст. 63 Конституции Украиньі дает право отказаться от дачи показаний против себя и своих близких и только. Интересно, что такое пьітается скрьіть от следствия жених что может свидетельствовать против него и его близких. Хотя для кремлеидиотов и так все ясно югик и пятя плюс шеколяд на больше извилин не хватает.
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Там нестыковок намного больше. Пример: почему он начал искать потерпевшую спустя час после выключения телефона (мог просто сесть аккумулятор), а до этого расстались и не видел ее 4 месяца. Как бы она его встретила, если собиралась замуж за другого...
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там в тексті не написано що то мати нареченого, скоріше всього то мати загиблої
а ось ще на ютубі про початок справи з дтп репортаж був ще в 2016 році
https://www.youtube.com/watch?v=XJLUCIex5eo
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Набежавших товарищей с Оптиков, 4 интересует срач а не убитая.
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После экспертизы они будут морозиться и забудут свои слова. Они без следствия назначили виновного.
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Акраинцы хорош молоть , айда щось робить !
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И шо делать? Начать всем разбой без разбору?
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Я соглашусь, но многие форумчане тут же запишут тебя в порохоботы.
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Топором пальцы обрубили и кричали на него : порохобот.
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Смотрю, что убийство тебя забавляет, кривляешься, как обезьяна, рыгочешь над убитой. Насоящий порохосос, хочешь коричневую конхфетку?
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Кроме исправно работающего дойного аппарата, никаких признаков цивилизованного государства в Украине практически нет.
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Будут проведены экспертизы и тогда выяснится очень многие интересные детали.
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Прекрасно розумію людей,відїжджаючих з України. Гімн і прапор...цього явно недостатньо,щоб залишатися тут.
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Аб стену . Это следствие , кропотливая работа , или ,как вы призываете , всех за все без разбора . Выберите боксера в мэры , дружбана в прокуроры , партейца в МВД и ТД ...
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Аб стену . Это следствие , кропотливая работа , или ,как вы призываете , всех за все без разбора . Выберите боксера в мэры , дружбана в прокуроры , партейца в МВД и ТД ...
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Люди собрались возле главного управления мвд. Цензор, где стрим? Смотрим рыговский или пэтин- что одно и то же- 112. А демократические СМИ молчат? Может, вас подменили уже?
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Таня лайф , а родить раньше срока на пару месяцев не пробовала ?
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Таня лайф , а родить раньше срока на пару месяцев не пробовала ?
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Писятели ! А кто интересуется жизнью 45 летнего шахтера , металлурга , уборщицы в конце концов ! Сравните их доход с доходом ТВ интер . Где маленькая Заслуженная шлендра пиарится за границей . Вам порох не нравится ? Работайте , создавайте ,изобретайте каждый на своем месте . Это наша страна , а не любого президента !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший жених Ноздровской отказался давать показания. Его допрашивали как свидетеля
 
 
 
 
 
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