 Бывший жених Ноздровской отказался давать показания. Его допрашивали как свидетеля

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сам сообщил Громадському.
После приезда адвоката в участок полиции, мужчина сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной.
"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", - рассказал Сергеев.
"Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так любил ... ", - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро.
"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились о своей семье", - отметил Виталий Сергеев.
На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.
"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать ... не знаю честно", - сказал он.
Также Виталий объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец. Он также сообщил, что авто Виталия забрали на экспертизу.
Адвокат Анна Чернецкая отметила, что авто было изъято незаконно, потому что оформлено на Виталия, а согласие на изъятие давал отец.
Ранее сообщалось, что бывшего жениха Ноздровской пригласили на допрос. Его отец Виктор Сергеев отметил, что в вечер исчезновения Ирины, 29 декабря, Виталий был дома, а последние три дня провел в селе Демидов с родителями Ирины.
В последний раз, с Ириной говорила мама по телефону, 29 декабря, около 18 часов вечера. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей не удобно говорить. Около 20 часов вечера Виталий позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь.
Примерно в 21 час Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее и продолжали поиски до 5 утра.
29 декабря в Киеве исчезла юрист Ирина Ноздровська, которая расследовала дело о гибели своей сестры в результате ДТП. 1 января под Киевом в реке нашли тело Ноздровськои. Полиция считает это убийство умышленным.
Тут потрібна інша методика.
Известная правозащитница!
Мо, еще член хельсинской группы?
Если сотрудники стерли все с нотбука - явно по работе фирма хз чем занималась, а "виноватых" уже назначили и сообщили по всем каналам!
ложь первая...
а ось ще на ютубі про початок справи з дтп репортаж був ще в 2016 році
https://www.youtube.com/watch?v=XJLUCIex5eo