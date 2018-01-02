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 Голландия сегодня обнародует имена российских преступников, причастных к теракту с "Боингом" MH17, - "Эхо Москвы"

Голландия сегодня, 2 января обнародует имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбасом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Эхо Москвы"

"Следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса. Тогда погибли 298 человек, из них 80 – дети", - говорится в сообщении.

 При этом снимок террористов, размещенный на Facebook-странице "Эхо Москвы", которые позируют на обломках сбитого "Боинга" вызвал резкую критику пользовтелей. 

Голландия сегодня обнародует имена российских преступников, причастных к теракту с Боингом MH17, - Эхо Москвы 01

"Как можно делать фото на обломках самолета, на трупах! Как это бесчеловечно и низко!", - пишет один из комментаторов.

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"Снимок, без слов говорящий о сути так называемых борцов за независимость", - отмечает другой пользователь.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.

Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3042555
 
 
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по моему иенно так и выглядит тероризм ?
когда группировка берет на себя орагнизацию теракта и дает фотографии подтвреждения.
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Боинг стал жертвой отрыжки совка.
Слишком много Первомайсков на карте оказалось.
А вот если бы пальнули из Первомайского, шо за Песками, то все бы было по-другому.
До расположения наших было всего 5 км, самолет с кацапами упал бы в районе между Краматорском и Покровском, и у Хуйла был бы реальный повод начать полномасштабную войну.
Но правда и Всевышний на стороне Украины. Кацапье уже столько просрало с 2014 года, и дальше будет получать по вонючей хлеборезке!
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*
Не зовите нас больше братьями!
Осыпайте лучше проклятьями!
Называйте хунтой, укропами -
нам бы только не быть холопами
тех, кто мордой звериной щериться
на Жадана и Макаревича!
Лишь бы не быть в родстве со стаею,
что целует икону… сталина,
и кровавым убийцам молится!
Но сама во век не отмоется
от крови детишек из Боинга..
Лишь бы не быть в родстве с убогими!
От злобЫ на пол мира пьяными,
духовитыми наркоманами,
одуревшими от вяличия,
позабывшим простые приличия,
нагло врущими, тупо ржущими,
тележвачку всю жизнь жующими….
Жаль нельзя вас послать по матери!
Никогда мы и не были братьями!!!
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120 фамилий? Я так понимаю что сообща работали и ЦРУ, и МИ, и прочие разведки.
А вслед за эттим вхренячат такими санциями что за евро станут давать 5700 рублей )))
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ну а самое болезненное для Кремля - что любому его заявлению на всей планете никто не будет верить. В первую очередь его друзья
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бред. Путин виноват лишь в том что дал волю своим генералам. Он сам в холодном поту читал о том что случилось.
Ясен перец, убийцы давно зачищены. Их покарали.
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"Путин виноват лишь в том что дал волю своим генералам" Да,да.Слышали такую хрень-Царь хороший,это бояре плохие. Путин мразь и убийца Причем не только пассажиров Боинга,чеченского и грузинского народов.Путин убийца россиян.Я напомню тем у кого память короткая- РЯЗАНСКИЙ ГЕКСОГЕН(ВОЛГОДОНСК,КАШИРКА...)
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Он дал не волю, а устный приказ...Сбить российский пассажирский самолет и поготовится к полномасштабному вторжению под видом российских миоротворцев...а когда сбили малазийский тогда и прошиб его холодный пот
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Если бы тогда Порошенко отдал приказ на то, чтобы убить бежавшего тогда из славявенска недобитого гиркина с его бандюками, то многое было бы совсем не так. гиркин не соединился бы со своими бандитами в целом тогда ещё донецке. Может, и Боинг бы не был сбит. Почему не были разбиты гиркинцы? Кто ответит на эти вопросы? Боинг был сбит рашкой, надеюсь, следователи дойдут до логического конца и накажут в том числе и заказчиков, та4 как просто так буки рассейские по Украине не разъезжают. И один его выстрел стоит десятки тысяч долларов. Но и гелетей должен ответить в суде Украины , прчему не был уничтожен гиркин
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Оно то так...но спустя годы говорить о если...это уж...Есть свершившийся факт.
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Сидять дід з бабою за столом. Дід бабі хлОООбись дерев'яною ложкою по лобі. Баба - за що? Дід, як згадаю, що тебе не дівкою взяв то вбити хочеться. Голландія сьогодні оприлюднить імена російських злочинців, причетних до теракту з "Боїнгом" MH17, - "Эхо Москвы" - Цензор.НЕТ 3093
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А те що Боінг був збитий до того як диркін втік із Слов'янська тебе не хвилює?
І те, що він був збитий військовими рф а не диркіним?
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Сегодня весь мир узнает имена москалей, отдававших приказ об уничтожении пассажиров гражданского лайнера. Первый в этом списке - карлик-педофил - в. путин.
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Мне кажется, на фоне этого, консолидация внутри России возрастет...
ВовОЧКА запоёт про заговор. Курящему гуингнму добавится работы. Киселино-звёздные Соловушки озвучат новые увлекательные версии.
Одним не привыкать звиздеть, другим - всё это хавать.
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ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЕМСЯ. но при Чаушеску тоже была "консолидация" и 97% поддержки....и затем моментальная казнь
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У меня нет сомнения! Что Боинг малайзийских авиалиний был сбит пво всу!!! слишком много фактов говорят об этом. в интернете много доказательств этого. И я уверен Голландская комиссия по расследованию крушения Боинга над Донбассом это знает!!! потому так долго как бы расследует и будет ещё и дальше долго "расследовать"!
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Мордва, скільки вже років русня розслідує польській літак, чому не віддають уламки?
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Да, да, успокойся, ты всё правильно не сомневаешься. Просто это у тебя всё из-за распятого мальчика, кацапских СМИ, Рунета и прогрессирующей шизофрении.
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В новости написано, что СЕГОДНЯ голландцы обнародуют список. Как это согласуется с твоим " и будет ещё и дальше долго "расследовать"? Ты дурак или удачно им притворяешься?
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Не спамьте его, плиз! Такой смешной!
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В меморіз. Як приклад поганої роботи кацапської психіатрії. От як ці хворі до інтернету добираються?
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Давно пора Путину поставить пистон за сбитый им боинг. Интуристов убивать нельзя. Голландія сьогодні оприлюднить імена російських злочинців, причетних до теракту з "Боїнгом" MH17, - "Эхо Москвы" - Цензор.НЕТ 5126
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Крымваш...впридачу, вот недавно только судили одного девяностолетнего дедушку за его преступления в рядах фашистов, он был там казначеем каким- то. Какие годы прошли? Вся страна в шоке потому, что не расследованы преступления на Майдане, чему были миллион свидетелей! Единственная летопись тех дней есть и то художественное произведение журналистки Ксении Кошкиной. Где она пыталась собрать показания свидетелей и систематизировать развитие событий тех дней. Деревья с пулями спилены. Вам не кажется, что кто- то зачищает следы? Почему гиркина не у6ичтожили? Почему никто не спрашивает об этом гелетея? При этом Порошенко вывел его из- под удара, как и всех остальных своих людей.
Погибли тысячи людей в Украине . Если кто- то слишком труслив , чтоб отдать в нужное время правильный приказ, то тогда, как мы можем победить путина с таким человеком? Мы пытаем януковоща по телевизору, при этом его адвокаты ещё и мастерски отбиваются, но это ли было нам обещано. Надо ещё сказать, что мы постоянно лепим алиби путену, не признав юридически до сих пор его вторжение в Донбасс. Не назвав войну войной. Этим мы вредим и расследованию по Боингу. Так как у нас официально ато с внутренним конфликтом, а следственно на нас могут повесить вину за сбитый Боинг, так как мы не закрыли воздух.
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Таня, ты такая умная.... И мысли у тебя конструктивны...Выдвигай свою кандидатуру на президентскх выборах в 2019
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Тільки нік нехай змінить. Лайноньюзом бздить.
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А від тебе тухлим шоколадом. Кого плануєте наступною жертвою після сестрички?
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Між іншим, це не жарт. Але ви будете обирати того, хто багато вкрав, скупив інформаційні ресурси і пудрить вам мізки. Міняти треба не тільки вождів, але й крісла в яких вони сидять.
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Плохо то что у властей Нидерландов, не хватит духа назвать имя главного преступника виновного как в этом преступлении,так и в нимение тяжких военных преступлениях в Молдове,Грузии,а теперь и в Украине. И это имя известно всем,В.В Путин.
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Всем? Я не знаю его. Что за это за хуйло такое?
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Обращаюсь ко всем писающим здесь на цензоре .Неужели фамилию путярки надо писать с заглавной ? Это что уважение в перзиденту вяликой стрны или что -уважение лично к нему ?
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Имена собственные пишутся с большой буквы независимо от отношения к объекту. Просто грамматика.

Немцы вон все существительные с большой буквы пишут.
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Так воно і зрозуміло. З їхньою довжиною слів і кількістю приголосних у словах треба хоч якось початок слова позначати.
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А какая фамилия у этой путярки-то? И что такое путярка, должность?
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В случае, если предварительное расследование будет доведено до судебного процесса, то МУС сможет объявить о подозрении и признать виновным российское руководство независимо от того, ратифицировала Россия Римский статут или нет. В этом случае Владимир Путин продолжит оставаться президентом России, однако для мирового сообщества он встанет на одну ступень с Каддафи, Милошевичем, президентом Судана аль-Баширом, а география международных визитов Путина резко сузится до нескольких самых близких союзников РФ, таких, как Беларусь или Казахстан.
Голландія сьогодні оприлюднить імена російських злочинців, причетних до теракту з "Боїнгом" MH17, - "Эхо Москвы" - Цензор.НЕТ 9685

Вариант физического пленения и доставки на скамью подсудимых в Гаагу возможен лишь при наличии внутри самой России сил, способных забрать власть и арестовать Путина. Так в свое время поступили сербы, выдавшие правосудию своего экс-президента Слободана Милошевича, которого также судили в Гааге в специально созданном Международном трибунале по бывшей Югославии.
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Кроме того,как только началось движение в Суде Гааги(МУС) хуйло на второй день распорядилось выйти параше из Римского статута.После вынесения обвинительного приговора хуйло становиться не выездным.
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Pro Gamer, Славянск был освобождён 5 июля 14 года, а Боинг сбит 17. При этом есть записи ликования гиркина по поводу сбитог* борта. Но это никак не исключает поставку боинга рашкой и курирование выстрела из рассеи
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Ну да, а то же нетолерантно как-то... Тут озабоченностью не отделаешься...
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Представил разговоры россиян с телевизором:
"Наши пацаны??? Да ну нах... Галанские торчки вааще еbаnulis? Чё ани там вякают?"
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Похоже это фейк.Нигде в голландских и европейских СМИ такой инфы не проскакивало
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Сьогодні Нідерланди оприлюднять імена причетних до знищення рейсу #МН17.

"Слідство встановило імена 120 осіб, причетних до організації та виконання теракту проти членів екіпажу й пасажирів", - ЗМІ.

Як ви вже здогадалися, "капітана Волошина" та військових ЗСУ серед них не буде !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГолландия сегодня обнародует имена российских преступников, причастных к теракту с "Боингом" MH17, - "Эхо Москвы"
 
 
 
 
 
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