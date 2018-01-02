 Голландия сегодня обнародует имена российских преступников, причастных к теракту с "Боингом" MH17, - "Эхо Москвы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Эхо Москвы".
"Следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса. Тогда погибли 298 человек, из них 80 – дети", - говорится в сообщении.
При этом снимок террористов, размещенный на Facebook-странице "Эхо Москвы", которые позируют на обломках сбитого "Боинга" вызвал резкую критику пользовтелей.
"Как можно делать фото на обломках самолета, на трупах! Как это бесчеловечно и низко!", - пишет один из комментаторов.
"Снимок, без слов говорящий о сути так называемых борцов за независимость", - отмечает другой пользователь.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.
Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".
"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
когда группировка берет на себя орагнизацию теракта и дает фотографии подтвреждения.
Слишком много Первомайсков на карте оказалось.
А вот если бы пальнули из Первомайского, шо за Песками, то все бы было по-другому.
До расположения наших было всего 5 км, самолет с кацапами упал бы в районе между Краматорском и Покровском, и у Хуйла был бы реальный повод начать полномасштабную войну.
Но правда и Всевышний на стороне Украины. Кацапье уже столько просрало с 2014 года, и дальше будет получать по вонючей хлеборезке!
Не зовите нас больше братьями!
Осыпайте лучше проклятьями!
Называйте хунтой, укропами -
нам бы только не быть холопами
тех, кто мордой звериной щериться
на Жадана и Макаревича!
Лишь бы не быть в родстве со стаею,
что целует икону… сталина,
и кровавым убийцам молится!
Но сама во век не отмоется
от крови детишек из Боинга..
Лишь бы не быть в родстве с убогими!
От злобЫ на пол мира пьяными,
духовитыми наркоманами,
одуревшими от вяличия,
позабывшим простые приличия,
нагло врущими, тупо ржущими,
тележвачку всю жизнь жующими….
Жаль нельзя вас послать по матери!
Никогда мы и не были братьями!!!
А вслед за эттим вхренячат такими санциями что за евро станут давать 5700 рублей )))
Ясен перец, убийцы давно зачищены. Их покарали.
І те, що він був збитий військовими рф а не диркіним?
ВовОЧКА запоёт про заговор. Курящему гуингнму добавится работы. Киселино-звёздные Соловушки озвучат новые увлекательные версии.
Одним не привыкать звиздеть, другим - всё это хавать.
Погибли тысячи людей в Украине . Если кто- то слишком труслив , чтоб отдать в нужное время правильный приказ, то тогда, как мы можем победить путина с таким человеком? Мы пытаем януковоща по телевизору, при этом его адвокаты ещё и мастерски отбиваются, но это ли было нам обещано. Надо ещё сказать, что мы постоянно лепим алиби путену, не признав юридически до сих пор его вторжение в Донбасс. Не назвав войну войной. Этим мы вредим и расследованию по Боингу. Так как у нас официально ато с внутренним конфликтом, а следственно на нас могут повесить вину за сбитый Боинг, так как мы не закрыли воздух.
Немцы вон все существительные с большой буквы пишут.
Вариант физического пленения и доставки на скамью подсудимых в Гаагу возможен лишь при наличии внутри самой России сил, способных забрать власть и арестовать Путина. Так в свое время поступили сербы, выдавшие правосудию своего экс-президента Слободана Милошевича, которого также судили в Гааге в специально созданном Международном трибунале по бывшей Югославии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кроме того,как только началось движение в Суде Гааги(МУС) хуйло на второй день распорядилось выйти параше из Римского статута.После вынесения обвинительного приговора хуйло становиться не выездным.
"Наши пацаны??? Да ну нах... Галанские торчки вааще еbаnulis? Чё ани там вякают?"
"Слідство встановило імена 120 осіб, причетних до організації та виконання теракту проти членів екіпажу й пасажирів", - ЗМІ.
Як ви вже здогадалися, "капітана Волошина" та військових ЗСУ серед них не буде !