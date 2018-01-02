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 Первые сутки нового года в АТО: потерь нет. Оккупанты совершили 5 обстрелов

Первые сутки нового года не принесла мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, из вооружения запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба АТО

"На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.
На Донецком направлении самая враждебная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецком оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, - сообщают в штабе.

Первые сутки нового года в АТО: потерь нет. Оккупанты совершили 5 обстрелов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042554
 
 
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Правда очі коле.

Але нема куди подітися.
ГАНЬБА.
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Не вірю в таку мізерну кількість обстрілів.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам та путіну-хуйло! !
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