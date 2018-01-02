 Первые сутки нового года в АТО: потерь нет. Оккупанты совершили 5 обстрелов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На Донецком направлении самая враждебная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецком оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, - сообщают в штабе.