 Полиция задержала жениха убитой Ирины Ноздровской, - активисты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу основателя и редактора NebesnaSotnya.in.ua Алины Боднар.





Информацию изданию "Громадське" подтвердил отец избранника Ноздровской Виктор Сергеев. По его словам, 1 января, он с сыном и женой приехал в село Демидовка Вышгородского района к родителям Ирины. "Около 15:00 Виталия забрали работники полиции в райотдел Вышгородской полиции", - сказал он.

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Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что Виталия Сергеева могли задержать в этом деле для проведения следственных действий.

"Сейчас работают и следователи, и оперативники. Мы стараемся раскрыть преступление. Я допускаю, что его могли задержать для проведения следственных действий", - сказал Жукович.

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Напомним, активистку Ирину Ноздровскую, которой угрожали и похитили в Киеве, нашли мертвой близ Демидова. Сестра Ноздровской, 26-летняя Светлана Сапатинская, погибла 30 сентября 2015 года в аварии в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине сбил ее насмерть. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде.