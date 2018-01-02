 Возглавившая ОБСЕ Италия призвала стороны выполнять Минские соглашения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по информации Укринформа, ссылающегося на сайт ОБСЕ.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - сказал глава МИД Италии Анжелино Альфано.

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Кроме того, он анонсировал продолжение "женевского формата" переговоров по Грузии, переговоров в формате "5+2" по Приднестровью и работы Минской группы по Нагорному Карабаху.

Как отметил Альфано, ключевым приоритетом Италии во время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

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Сообщается, что министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано представит полный перечень приоритетов итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене 11 января.