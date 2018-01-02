 Активисты просят помочь родным с похоронами Ирины Ноздровской

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написала на своей facebook-странице активистка Лидия Гончаренко.

"Отец Ирины Ноздровской в 14 часов еще не знал, что его дочери уже нет в живых", - отмечает активистка.





В группе "Громада Киева" Лидия Гончаренко опубликовала видеозапись с реакцией отца, Сергея Дуняка, на сообщение о смерти дочери. "Где правда? Кто их покарает теперь? Убийцу теперь отпустят. У нас некому теперь добиваться… Ирина была образованием, грамотный юрист. Она добилась, чтобы он не попал под амнистию", - выкрикивает мужчина.

Напомним, активистку Ирину Ноздровскую, которой угрожали и похитили в Киеве, нашли мертвой близ Демидова. Ирина два года добивалась наказания убийце своей сестры. Ее последний прижизненный пост касался результатов заседания апелляционного суда Киевской области. "Как оказалось, убийцы, которые имеют циррозы, гепатиты, энцефалопатии и кучу других прелестей, спокойно могут воспользоваться Законом "Об амнистии", выйти на свободу и уверенно продолжать свою криминальную карьеру. Впрочем, благодаря общественности, которая долгие годы контролировала это дело и постоянно держала руку на пульсе, этого же не произошло! Суд апелляционной инстанции учел все существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были осуществлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции и направил материалы дела на новое рассмотрение", - писала женщина.





Семья живет очень бедно, поэтому люди, поддерживавшие Ирину Ноздровскую, публикуют номер карточки матери: "ПриватБанк", 4149499641963200, получатель - Дуняк Екатерина Маркуриевна. Просят помочь похоронить погибшую.

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