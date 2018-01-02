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 Происшествия, Общество
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Все про:Бандера (601) марш (435)

 Более 6,5 тысяч человек принимали участие в маршах в честь дня рождения Бандеры по всей Украине, - МВД

Правоохранители охраняли порядок в 21 регионе Украины. В частности, в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионах было проведено 57 массовых мероприятий. "В 21 регионе проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6500 человек. К охране публичной безопасности были привлечены почти 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии", - сказал Сергей Яровой.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры прошло в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Стоит отметить, что во время акции работали группы "полиции диалога". Конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

Напомним, 1 января 2018 года исполнилось 109 лет со дня рождения Степана Бандеры. После Второй мировой войны Мюнхен стал одним из главных центров украинской эмиграции. Степан Бандера умер в результате покушения, совершенного против него агентом КГБ Богданом Сташинским. Его похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф 20 октября 1959 года. Там также прошли мемориальные мероприятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3042550
 
 
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Чим більше людей приймає участь, тим меньше олєні будуть триндіти, що ми адін народ.
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чота как-то маловато в Украине активных бандеровцев .
всего 6500 штук
Более 6,5 тысяч человек принимали участие в маршах в честь дня рождения Бандеры по всей Украине, - МВД - Цензор.НЕТ 2860

пичалька
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Остальные уехали на заработки!
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Людей було багато!
А якби не піар Свободи- зі своїми прапорами, то і я б пішла)
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Бандерівців в Україні завжди вистачатиме!
Що прикметно. Хода добре зорганізована, показова, театралізовавана, але не без щирості
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 6,5 тысяч человек принимали участие в маршах в честь дня рождения Бандеры по всей Украине, - МВД
 
 
 
 
 
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