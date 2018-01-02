 Более 6,5 тысяч человек принимали участие в маршах в честь дня рождения Бандеры по всей Украине, - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионах было проведено 57 массовых мероприятий. "В 21 регионе проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6500 человек. К охране публичной безопасности были привлечены почти 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии", - сказал Сергей Яровой.
Стоит отметить, что во время акции работали группы "полиции диалога". Конфликтов и столкновений зафиксировано не было.
Напомним, 1 января 2018 года исполнилось 109 лет со дня рождения Степана Бандеры. После Второй мировой войны Мюнхен стал одним из главных центров украинской эмиграции. Степан Бандера умер в результате покушения, совершенного против него агентом КГБ Богданом Сташинским. Его похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф 20 октября 1959 года. Там также прошли мемориальные мероприятия.
всего 6500 штук
пичалька
А якби не піар Свободи- зі своїми прапорами, то і я б пішла)
Що прикметно. Хода добре зорганізована, показова, театралізовавана, але не без щирості