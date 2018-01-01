 На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млрд грн, - Омелян

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.
"С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 млрд грн", - пишет министр инфраструктуры.
Кроме того, с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. километров автодорог. Остальные 120 тыс. км будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. "Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - добавил Омелян.
Также он напомнил о льготах на ввоз электрокаров и том, что с 1 января предельная скорость в населенных пунктах ограничивается 50 км/ч, а штрафы за превышение скорости повышаются.
"За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн, а за повторное такое нарушение - до 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен. Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3400 грн. Ранее он был 510 грн. За то, что водитель покинул место ДТП, теперь придется заплатить 3400 вместо 225 грн. К тому же, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев", - отметил министр.
Верховная Рада приняла необходимые законы для создания Государственного дорожного фонда Украины в ноябре 2016 года. Наполнение его планируется за счет следующих акцизного налога с произведенных подакцизных товаров (продукции) в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию страны подакцизных товаров в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним, платы за проезд по автомобильным дорогам и подобного. Распределение Дорожного фонда планируется в следующей пропорции: 62% средств направляются на финансирование строительства, реконструкции, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения, 35% - на финансирование строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, 3% - на финансирование безопасности дорожного движения.
Всего то.
47 миллиардов, 47 миллионов из которых будут потрачены по назначению.
"Фрейд не лох"
Надо создать сайт, где есть данные по каждой области. Там же должна быть возможность разметить петицию, где жители региона будут голосовать за строительство того или иного участка.
Там же должно отражаться возможности, предложения, альтернативные варианты, финансирование, участники тендера, стоимость строительных работ, прочее...
Mitsubishi Colt - компактный городской автомобиль от японского концерна Mitsubishi.
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И на хера тогда этот "Емельян".Всё что я вам должен,я отдаю через налоги.
Источник: https://censor.net.ua/n3042549
за это нужно не прав лишать ,а на нары отправлять и штраф поднять раз в десять
де наші гроші.