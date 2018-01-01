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 Экономика
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Все про:дороги (1524) финансирование (1222) Мининфраструктуры (494) Омелян (376)

 На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян

С 1 января начинает работу Дорожный фонд, который предусматривает изменение в финансировании дорожного хозяйства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

"С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 млрд грн", - пишет министр инфраструктуры.

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Кроме того, с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. километров автодорог. Остальные 120 тыс. км будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. "Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - добавил Омелян.

Также он напомнил о льготах на ввоз электрокаров и том, что с 1 января предельная скорость в населенных пунктах ограничивается 50 км/ч, а штрафы за превышение скорости повышаются.

"За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн, а за повторное такое нарушение - до 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен. Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3400 грн. Ранее он был 510 грн. За то, что водитель покинул место ДТП, теперь придется заплатить 3400 вместо 225 грн. К тому же, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев", - отметил министр.

На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян 01

Верховная Рада приняла необходимые законы для создания Государственного дорожного фонда Украины в ноябре 2016 года. Наполнение его планируется за счет следующих акцизного налога с произведенных подакцизных товаров (продукции) в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию страны подакцизных товаров в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним, платы за проезд по автомобильным дорогам и подобного. Распределение Дорожного фонда планируется в следующей пропорции: 62% средств направляются на финансирование строительства, реконструкции, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения, 35% - на финансирование строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, 3% - на финансирование безопасности дорожного движения.

Источник: https://censor.net.ua/n3042549
 
 
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Справа навіть не в тім що вкрадуть, справа в тім що вже сьогодні тотально порушуються всі будівельні та галузеві норми та правила на ремонт та будівництво доріг! Замість якісних ремонтів та якісного будівництва ми отримуємо говнодороги без дорожних розв'язок, естакад, без правильного відведення грунтових та дощових вод і завтра все це закінчить повенями та катастрофами! Вже сьогодні тисячі людей гинуть на дорогах через те що немає освітлення, через те що дороги через села йдуть не по естакадам, через те що немає на дорозі обладнаних місць для розвороту вантажівок, через те що дороги залиті водою та завалені снігом через помилки проектування та тотальне здешевлення обсягів робіт та проектних рішень! Сьогодні дороги, які ремонтуються з бюджету Укравтодору ремонтуються без заміни мостів через балки та яри, старі бетонні споруди просто закатуються новим асфальтом і продовжують розсипатись! Сьогодні не міняються під дорогами труби для відведення дощової води, старі труби закатують новим асфальтом і навіть не чистять від мулу! Сьогодні не міняють комунікації під дорогами і завтра дорогу знову будуть розкопувати щоб замінити газпроповоди чи водопроводні труби!!!! Навіть сьогодні відбувається тотальний бардак та злочин - гроші отримуються по державним нормам, а роботи виконуються наполовину! А що буде завтра, коли не буде контролю над місцевою владою, що там вона робить на тих дорогах??? Ця влада вже показала свою повну дебільність на непрофесіоналізм, який призведе до катаклізмів, повеней та катастроф в майбутньому! Всі ці говноремонти це нароблять нам біти! Згадайте повінь в Росії в Кримську, коли забитий сміттям пройом дорожного мосту назбирав величезну кількість води, і коли міст зруйнувало - семиметрова хвиля води пішла по місцевості та зруйнувала тисячі будинків і вбила тисячі людей!!!!!! Чомусь про ці випадки сьогодні не згадують коли приймають злочинні рішення і віддають проектування та фінансування ремонтів та будівництва нових доріг в руки місцевої влади, яка не має спеціалізованих проектних дорожних інститутів - всі обласні відділи Укрдорпроекту знищенні за останні роки!!!!! Немає кому проектувати і контролювати все що буде відбуватись в регіонах, бо влада розвалила стару систему і не змогла побудувати нову! Влада нікчемна та злочинна і тому має йти з посад і в країні мають пройти дострокові перевибори!
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Влада фактично розвалила Укравтодор і розвалила фінансування дорожного будівництва та ремонту! Якщо раніше при централізованому фінансуванні неможливо було підтримувати нормальний стан доріг, то не важко уявити до якого стану доведе дороги місцева мафія, яка отримає гроші з дорожного фонду і отримає дороги на утримання! Це повний колапс системи державного управління! Мафія рошена-яценюка добила країну!
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На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян - в названии ошибка - 47 миллиардов гривень!
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Та не, то правильно написано, с 47 млрд потратят на дороги всего 47 млн, остальные распилят. На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян - Цензор.НЕТ 3745
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Коммунисты тоже любят рассказки про сказочное будущее
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На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян

Всего то. На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян - Цензор.НЕТ 9480
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Слово "потратят" нужно заменить на слово "распилят". Так точнее.
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главное потратить а строить и ремонтировать не обьязательно
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В одном Днепре как сказал мер требуются 7млрд гривен на дороги.
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Редакторы цензора ошиблись, но указали верно.
47 миллиардов, 47 миллионов из которых будут потрачены по назначению.
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Недавно кто-то отмечал:
"Фрейд не лох"
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Новий рік в Румунії почався з протестів. Румунешти теж почали.
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Конь ты педальный, ОМУЛЬян!!!
Надо создать сайт, где есть данные по каждой области. Там же должна быть возможность разметить петицию, где жители региона будут голосовать за строительство того или иного участка.
Там же должно отражаться возможности, предложения, альтернативные варианты, финансирование, участники тендера, стоимость строительных работ, прочее...
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До чего же не люблю тупых баранов от Народного фронта!
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Потратить - это вы умеете. А как на счет ровных дорог ?
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Близка тема?
Mitsubishi Colt - компактный городской автомобиль от японского концерна Mitsubishi.
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цієї суми не вистачить навіть на дороги Києва.
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"Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - добавил Омелян.
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И на хера тогда этот "Емельян".Всё что я вам должен,я отдаю через налоги.
Источник: https://censor.net.ua/n3042549
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За то, что водитель покинул место ДТП, теперь придется заплатить 3400 вместо 225 грн. К тому же, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев", - отметил министр.Источник: https://censor.net.ua/n3042549

за это нужно не прав лишать ,а на нары отправлять и штраф поднять раз в десять
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян
 
 
 
 
 
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