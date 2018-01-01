 На строительство и ремонт дорог в 2018 году потратят 47 млн грн, - Омелян

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

"С 1 января начинает свою работу Дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 млрд грн", - пишет министр инфраструктуры.

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Кроме того, с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. километров автодорог. Остальные 120 тыс. км будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. "Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - добавил Омелян.

Также он напомнил о льготах на ввоз электрокаров и том, что с 1 января предельная скорость в населенных пунктах ограничивается 50 км/ч, а штрафы за превышение скорости повышаются.

"За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн, а за повторное такое нарушение - до 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен. Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3400 грн. Ранее он был 510 грн. За то, что водитель покинул место ДТП, теперь придется заплатить 3400 вместо 225 грн. К тому же, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев", - отметил министр.





Верховная Рада приняла необходимые законы для создания Государственного дорожного фонда Украины в ноябре 2016 года. Наполнение его планируется за счет следующих акцизного налога с произведенных подакцизных товаров (продукции) в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию страны подакцизных товаров в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним, платы за проезд по автомобильным дорогам и подобного. Распределение Дорожного фонда планируется в следующей пропорции: 62% средств направляются на финансирование строительства, реконструкции, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения, 35% - на финансирование строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, 3% - на финансирование безопасности дорожного движения.