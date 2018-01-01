 Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сегодня важно обеспечить модернизацию национальной экономики, обновить основные фонды предприятий, оборудование... Именно поэтому вводим рассрочку на 24 месяца, чтобы не нужно было брать дорогие кредиты для закупки оборудования, платить проценты и еще один налог (на добавленную стоимость)", - подчеркнул глава правительства.

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Норма об отсрочке НДС для промышленности была предложена к обсуждению летом 2017 года - по результатам соответствующего эксперимента в фармацевтической и деревообрабатывающей отрасли. Как ожидается, принятая норма будет действовать до 2020 года и будет вводиться на каждом конкретном производстве по заявлению. Спектр производств, которые могут воспользоваться возможностью отсрочки НДС, довольно широк и распространяется на предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, переработке агросырья и продовольствие.

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Снижение рентных платежей в сфере газодобычи также было предметом дискуссий в экспертной среде. "Все, кто будет создавать препятствия политике энергонезависимости, будут объявлены врагами государства. Все заслуживают равные условия, на получение разрешений с соблюдением существующих требований. До конца года мы должны принять конкретные решения - по упрощению процедур лицензирования, чтобы мы двигались в направлении получения энергонезависимости, а также относительно новых скважин - снижение рентных платежей. Это может быть фактором увеличения инвестирования (в развитие добычи)", - отмечал Владимир Гройсман.