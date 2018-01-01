 Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Сегодня важно обеспечить модернизацию национальной экономики, обновить основные фонды предприятий, оборудование... Именно поэтому вводим рассрочку на 24 месяца, чтобы не нужно было брать дорогие кредиты для закупки оборудования, платить проценты и еще один налог (на добавленную стоимость)", - подчеркнул глава правительства.
Норма об отсрочке НДС для промышленности была предложена к обсуждению летом 2017 года - по результатам соответствующего эксперимента в фармацевтической и деревообрабатывающей отрасли. Как ожидается, принятая норма будет действовать до 2020 года и будет вводиться на каждом конкретном производстве по заявлению. Спектр производств, которые могут воспользоваться возможностью отсрочки НДС, довольно широк и распространяется на предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, переработке агросырья и продовольствие.
Снижение рентных платежей в сфере газодобычи также было предметом дискуссий в экспертной среде. "Все, кто будет создавать препятствия политике энергонезависимости, будут объявлены врагами государства. Все заслуживают равные условия, на получение разрешений с соблюдением существующих требований. До конца года мы должны принять конкретные решения - по упрощению процедур лицензирования, чтобы мы двигались в направлении получения энергонезависимости, а также относительно новых скважин - снижение рентных платежей. Это может быть фактором увеличения инвестирования (в развитие добычи)", - отмечал Владимир Гройсман.
@Khu_Buchach
Кляте НАБУ так всіх міцних господарників пересаджає. З ким ж тоді Петру Олексійовичу країну піднімати?
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Справа в тому, що треба вміти щось створити. І якщо це щось буде потрібне суспільству, або окремим фізичним чи юридичним особам, буде попит, тоді можна навіть в Уряд.
Протестанты захватили оружейные комнаты КСИР и Басидж, у них появляются М16
от клята Госдєпа - і туди вже добралась !
П.С - звідки там М-16 , якщо основна стрілецька зброя в Ірані - АК ... ?
Вони й не основною не гребують....
География распространения M16
При президенту Саакашвілі всі грузинські кримінальні авторитети або сиділи або повтікали з країни, у нас же весь криміналітет з постсовка позбігався до України. Дякую за реформи, Петре Олексійовичу!
ждем 29 января, дядя сэм будет вершить правасудие над рашкой......
"после 29 января, когда американский конгресс примет закон о новых российских санкциях. Потому что то, что сейчас, по крайней мере, люди разные из разных источников говорят, это совсем не то, на что рассчитывала российская власть еще месяца 3-4 назад. Совсем не то, на что рассчитывал российский бизнес. И это совсем не опереточные санкции. Говорят, что там десятки тысяч фамилий в этом листе. И говорят, что десятки тысяч фамилий попадут в эти санкционные списки. Говорят, что это десятки банков, включая первую тройку государственных банков, и говорят, что сейчас разрабатывается вообще процесс отключения СВИФТ и вопрос лишь в том, отключат ли всю страну или только национальные банки. "
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2120980-echo/