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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2341) НДС (272) Гройсман (3744)

 Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации

С этого года предусматриваются, среди прочего, отсрочка уплаты НДС при импорте уникального оборудования и снижение ренты при вводе в эксплуатацию новых скважин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сегодня важно обеспечить модернизацию национальной экономики, обновить основные фонды предприятий, оборудование... Именно поэтому вводим рассрочку на 24 месяца, чтобы не нужно было брать дорогие кредиты для закупки оборудования, платить проценты и еще один налог (на добавленную стоимость)", - подчеркнул глава правительства.

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Норма об отсрочке НДС для промышленности была предложена к обсуждению летом 2017 года - по результатам соответствующего эксперимента в фармацевтической и деревообрабатывающей отрасли. Как ожидается, принятая норма будет действовать до 2020 года и будет вводиться на каждом конкретном производстве по заявлению. Спектр производств, которые могут воспользоваться возможностью отсрочки НДС, довольно широк и распространяется на предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, переработке агросырья и продовольствие.

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Снижение рентных платежей в сфере газодобычи также было предметом дискуссий в экспертной среде. "Все, кто будет создавать препятствия политике энергонезависимости, будут объявлены врагами государства. Все заслуживают равные условия, на получение разрешений с соблюдением существующих требований. До конца года мы должны принять конкретные решения - по упрощению процедур лицензирования, чтобы мы двигались в направлении получения энергонезависимости, а также относительно новых скважин - снижение рентных платежей. Это может быть фактором увеличения инвестирования (в развитие добычи)", - отмечал Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3042548
 
 
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Файний Бучач
@Khu_Buchach

Кляте НАБУ так всіх міцних господарників пересаджає. З ким ж тоді Петру Олексійовичу країну піднімати?
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Никуда он не пропал. Выплывет орденоносец.
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так ця шоколадна субстанція і не тоне - звичайно спливе ...
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Уряд фактично ввів привілеї для олігархів. Замість того щоб відмінити ПДВ як податок і зробити умови однаковими для всіх учасників ринку, тепер будуть в ручному режимі за хабарі надаватись пільги певним виробникам на відтермінування сплати ПДВ за ввезення обладнання! Уряд створив ще одну непрозору процедуру ухилення від оподаткування, яка призведе до збільшення корупції та спекуляцій при сплаті податків! Свої підприємства мафія рошену буде посилено оновлювати без сплати ПДВ, а конкуренти змушені будуть сплачувати по повній! Мафія знищує в Україні рівність всіх перед законом, вводячи ручні непрозорі процедури оподаткування!
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Вован собі і банді зробив полегшення.
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Колись тягали баржі з кавунами по Дніпру. Ми пацанами залазили туди і скидували кавуни у воду, а потім штовхали їх до берега. Весело жили.)))
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Грося бы на берегу сидел на шухере, уж больно трусливое чмо! Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 3608
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Яких тільки відстрочок не було, а віз і досі там.
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Всё что они говорят,в том числе ГНОЙСМАН...чистая лож не более! Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 8085
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Значит будут снова предпринимателей обдирать. Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 3617
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дрібних і середніх - так , будуть ....крупні навпаки - ще більш збагатяться .
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Пока они при власти будет обдираловка, на более они не способны.... Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 1868
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державний устрій України - олігархічний феодалізм , коли на монополіях побудовано все !
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От читаєш коментарі і дивуєшся: "Хлопці, що ж Ви й досі не в уряді, такі цінні спеціалісти пропадають?.." Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 7182
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Вот поэтому, что умные, никто в кабмин не берет. Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 1513
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а что, в уряд можно просто так прийти и работать ?
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Просто "работать" може любий йолоп. Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 7493 І це не жарт.
Справа в тому, що треба вміти щось створити. І якщо це щось буде потрібне суспільству, або окремим фізичним чи юридичним особам, буде попит, тоді можна навіть в Уряд.
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О своём бедном народе побеспокойся, а не о своих бизнесменах, или тебе народ и нахрен не нужен?
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С его народом полный порядок. Это он здесь на выезде подхалтуривает.
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Відстрочка по ПДВ це те за що Насірова тягали ?
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Пока Украинцы молча кормят Барыгу и Гросю,в Иране Персы делают настоящую люстрацию полиции и судей.
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Igor_1941‏ @igor_1941 28 мин.28 минут назад
Протестанты захватили оружейные комнаты КСИР и Басидж, у них появляются М16
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у них появляются М16 ...

от клята Госдєпа - і туди вже добралась ! Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 1656
П.С - звідки там М-16 , якщо основна стрілецька зброя в Ірані - АК ... ?
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якщо основна стрілецька зброя в Ірані - АК

Вони й не основною не гребують.... Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 2412
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в будь якому випадку - успіху їм там ...іранобандерівцям !
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Аналіз Касра Наджі, BBC Періс В Ірані існує поширене і неспокійне невдоволення, де репресії поширені, а економічні труднощі погіршуються. Одне з досліджень, проведене в Бірсі, показало, що за останні 10 років іранці стали на 15% біднішими. Протести залишилися обмеженими відносно невеликими кишенями здебільшого молодих чоловічих демонстрантів, які вимагають повалення клерикального режиму. Вони поширюються в невеликих містах по всій країні і мають потенціал для зростання. Але немає явного лідерства. Опозиційні діячі давно замовчуються або вислані на заслання. Деякі протестуючі закликали до повернення монархії, а син колишнього шаха Реза Пахлеві, який живе у вигнанні в США, видав заяву, що підтверджує демонстрації. Але є ознаки того, що він так само в темряві про те, де ці протести йдуть як кожен інший. В Ірані забороняється "BBC Persia", який транслюється по телебаченню, радіо та Інтернету з Лондона, де співробітники та їхні сім'ї регулярно стикаються з домаганням та допитом у влади.
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Вместо Ирана там ирак, сирия, ливия скоро появятся
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Бред не неси, в Иране сцепились исламисты против "умеренных" исламистов с атеистами
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Гройсман рассказал чо то там.... ага, и сам запретил захоронение непереработанных отходов (читай предыдущую новость чем слово отличается от дела)
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Каліфорнія стала найбільшою державою в США для легалізації рекреаційного використання конопель. Станом на 1 січня 2018 рр. Дорослі, старші за 21 рік, можуть одержувати до унції (28 грам) наркотику та можуть вирощувати до шести марихуанських рослин вдома. Супротивники кажуть, що закон призведе до більшого водіння під впливом наркотиків та залучення молодих людей до вживання наркотиків. Але бізнес дивиться на те, що може стати галуззю, вартістю десятків мільярдів доларів у найближчі кілька років. "Перші роки будуть безладними" Каліфорнійці проголосували за пропозицію 64, яка легалізує каннабіс 14 місяців тому, у опитуванні, яке відбулося поряд з президентськими виборами в США. З тих пір було розроблено складну партію податків і правил, що регулюють продаж препарату.
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Знову ця балакуча квадратна голова щось дурне верзе.По любому бреше.
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грося, а ты уже обзавелся недвижимостью в Лондоне?
Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 3078
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Файний Бучач‏ @Khu_Buchach 11 мин.11 минут назад
При президенту Саакашвілі всі грузинські кримінальні авторитети або сиділи або повтікали з країни, у нас же весь криміналітет з постсовка позбігався до України. Дякую за реформи, Петре Олексійовичу!
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саакашвілі і є кримінал який втік з грузії в україні злигався тут з курченком
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....це тобі квадратна балакуча голова сказала таке ?
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Это с тем Курченком,который бизнесс-партнер Пэдры и Медведчука?
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Ты когда платишь за квартиру или заходишь в магазин за продуктами эту бумажку берёшь с собой? Гройсман рассказал, как помогут бизнесменам налоговые новации - Цензор.НЕТ 7631
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Вовасик Борюсёвич - бизнесменам: "Делать гешефты на генделе в Украине могут, таки, делать только, сами знаете, кто. Всем остальным, таки, полный профит, с нашим уважением, в ликвидации.
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Я даже знаю какой национальной принадлежности эти бизнесмены
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Пойду наверное спать.Мурку под бок и баиньки.А то модератор что-то стирает мои крылатые картинки.Как бы на праздник в бан не залететь
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ждем 29 января, дядя сэм будет вершить правасудие над рашкой......

"после 29 января, когда американский конгресс примет закон о новых российских санкциях. Потому что то, что сейчас, по крайней мере, люди разные из разных источников говорят, это совсем не то, на что рассчитывала российская власть еще месяца 3-4 назад. Совсем не то, на что рассчитывал российский бизнес. И это совсем не опереточные санкции. Говорят, что там десятки тысяч фамилий в этом листе. И говорят, что десятки тысяч фамилий попадут в эти санкционные списки. Говорят, что это десятки банков, включая первую тройку государственных банков, и говорят, что сейчас разрабатывается вообще процесс отключения СВИФТ и вопрос лишь в том, отключат ли всю страну или только национальные банки. "

https://echo.msk.ru/programs/personalno/2120980-echo/
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і що, дебіли мусять сидіти й радіти дурницям?
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