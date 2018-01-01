 С 1 января украинцам запрещено захоронение непереработанных отходов, - закон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на закон Украины №187/98-вр.

Пункт "и" статьи №32 гласит: "С целью ограничения и предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека запрещается с 1 января 2018 захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов".

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Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна в течение ближайших лет упорядочить обращение с отходами и привести законодательство в соответствие с европейскими требованиями.