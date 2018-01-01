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Все про:закон (2313) мусор (377) экология (909) мусоропереработка (84) отходы (57)

 С 1 января украинцам запрещено захоронение непереработанных отходов, - закон

Вступила в силу поправка в Закон Украины "Об отходах", согласно которой усилены меры по ограничению и предотвращению негативного воздействия отходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на закон Украины №187/98-вр.

Пункт "и" статьи №32 гласит: "С целью ограничения и предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека запрещается с 1 января 2018 захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На данный момент в Украине отсутствуют элементарные вещи для введения сортировки мусора, - Семерак

Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна в течение ближайших лет упорядочить обращение с отходами и привести законодательство в соответствие с европейскими требованиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3042547
 
 
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Під Одесою величезне звалище відходів, яке знаходиться під контролем проросійського терориста Маркова, друга мера Одеси Труханова. Марков кілька років тому мав побудувати сміттєпереробний завод, власне за ці обіцянки йому і дали в управління звалище! Але завод досі не побудований, сміття лежить величезними горами та трамбується в землю! З 1 січня одеське звалище закриють? Може хоча б звалище заберуть у бандита-мільйонера Маркова і передадуть закордонним інвесторам?
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їх ніхто й не захороняв ніколи, все валяється просто неба
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Есть теперь повод любого мера за яйца взять...
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А раньше ты прям такой ходил по ночам и захоранивал непереработанные отходы???
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Вы сначала перерабатывающие заводы постройте, а потом законы вводите, придурки.
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А шо, были сомнения по поводу адекватности власти? С 1 января украинцам запрещено захоронение непереработанных отходов, - закон - Цензор.НЕТ 3664
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вывода валюты из страны под "закупку" соответствующих технологий...
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Этим законом они повысят взятки за ядовитые отходы,так как заводов нет,а вывозить куда то надо! С 1 января украинцам запрещено захоронение непереработанных отходов, - закон - Цензор.НЕТ 447
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А заводы по переработке уже построены? А система сортировки уже действует? Просто интересно....
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це такий самий закон як і про звільнення окупованого Донбасу.
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Запретить и брать взятки за нарушения. Переработка? Какая нах... переработка!
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"Мусор переработайте, а потом хороните". Типа того.
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Шо вы там сказали насчет захоронения мусоров? С 1 января украинцам запрещено захоронение непереработанных отходов, - закон - Цензор.НЕТ 7858
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а шо, уже и заводы подогнали к закону?
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С этого года предусматриваются, среди прочего, отсрочка уплаты НДС при импорте уникального оборудования Источник: https://censor.net.ua/n3042548
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На Украине пока ещё действует принцип СССР: "суровость закона компенсируется необязательностью его выполнения".
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На россии легче - с говна можно памятники лепить.
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Вот мне интересно, почему мэры городов не учатся на чужих ошибках? Все наблюдали за беспределом во Львове, но при этом никто не начал строительство мусороперерабатывающего завода. Как будто это их не касается. Кличко смотрит на это всё, но при этом ничего не делает. А ведь он в любой момент может оказаться на месте Садового. Ситуация с мусором в Киеве - это первоочередная задача и всего лишь вопрос времени, когда случится катастрофа.
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Захоронение запретили, но куда девать - не сказали. Мусорный коллапс уже завтра начнется? А отходы жизнедеятельности обратно в продукты преобразовывать скоро законом обяжут?
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куда девать... Под имение курчавого брехуна ссыпать. Пусть ему воняет.
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А вот интересно, а как эти политические упыри будут применять этот закон?
И по отношение к кому его нужно применять?
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и как перерабатывать эти отходы?...
С 1 января украинцам запрещено захоронение непереработанных отходов, - закон - Цензор.НЕТ 3175
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Можно слепить петуха или упряжку собак. Тогда это уже не отходы, а произведение искусства.
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та там итак половина - петухи... чего их еще лепить...
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только сжигать, а пепел захоронить в шахтах на донбасе
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А зачем мусор собирать и перерабатывать? Наши люди бросают мусор под ноги , в лучшем случае на остановках автобусных и по посадкам! Харкают где попало, курят в толпе , бутылки из под пива кругом!!!! А власти канешна ай яй яй! Срачь сами разводят, особенно на востоке страны!
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Опять запретом хотят решить проблему переработку мусора.
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давай новые штрафы и налоги на мусор , а то у нас много мусора - по тому, что мы много жрем .Меньше жрем - меньше мусора. Больше тарифы -меньше жрем .Меньше жрем - меньше мусора.
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Гройсман говорит много и красиво а вот делает совсем другое.
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Страшный закон. Самое главное есть механизм как его исполнять. И раздельный сбор мусора и пункты сортировки и заводы по переработке.Нет? Наверное каждый украинец должен приучить желудок перерабатывать пластик,стекло, металл,батарейки и органические отходы. Но все равно самое главное остается куда потом гавно девать?
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Рассажите это быдлу, которое свой мусор в лес вывозит.
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Опять констатация. Нужно создать условия что бы людям было ВЫГОДНО перерабатывать муссор. А кто его вывезет в лес или засрет тысячи гектаров сельхоз полей и вонь будет распостраняться на все округу без разницы.И те и другие будут это делать пока не появиться выгода от переработки,что бы за возможность ПЕРЕРАБОТАТЬ мусор дрались. Все будут гадить причем безнаказанно.
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То есть зажмуренную на дамбасе русню нельзя прикапывать в посадке без переработки!?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 1 января украинцам запрещено захоронение непереработанных отходов, - закон
 
 
 
 
 
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