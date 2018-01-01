 Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госпогранслужбы.
"Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту Очамчира (Грузия (непризнанная Республика Абхазия) - Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено за 11,5 миль на траверзе н.п. Курортное Одесской области и сопровождены в порт "Одесса" кораблями ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.
На судне обнаружены почти 1740 ящиков контрабандных сигарет.
Ранее в пресс-службе ВМС сообщили подробности обнаружения и задержания судна.
- В чем дело, Изя?
- Ой, вот я сейчас иду на работу, а к моей Саре может прийти Зяма и переночевать!
- Что вы, Изя! Сейчас же день, он не сможет переночевать!
- Ой, вы не знаете Зяму - такой может и днем переночевать!
https://versiya.info/proisshestviya/52473
З.Ы. Диверсия Сталагмита, Деда Фекалоида....он ведет партизанскую войну ....месть за его сожжение )))))
А через два тиждні ти відвикнеш. Через місяць вже вирішиш починати знов, чи розтягнути до року.
#анало_говнет
http://yakutiamedia.ru/news/658888/
З.Ы. Православненький...))
Вот это я понимаю духовные расеянские скрепы.