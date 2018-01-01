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Все про:ВМС (461) Госпогранслужба (2567) контрабанда (1409) СБУ (12018) Танзания (3)

 Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО

Сотрудникам СБУ, Госпогранслужбы и ВМС совместными усилиями удалось разоблачить контрабандистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госпогранслужбы.

"Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту Очамчира (Грузия (непризнанная Республика Абхазия) - Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено за 11,5 миль на траверзе н.п. Курортное Одесской области и сопровождены в порт "Одесса" кораблями ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

На судне обнаружены почти 1740 ящиков контрабандных сигарет.

Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба 01
Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба 02
Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба 03

Ранее в пресс-службе ВМС сообщили подробности обнаружения и задержания судна.

Источник: https://censor.net.ua/n3042546
 
 
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свято наближається

В Черном море задержали судно с более 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 775
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Ну а что вы ждали?Повышаете цену-получаете контрабанду-теряете доходы в казну В Черном море задержали судно с более 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7950
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корабль следовал в Болгарию город Варна, а цена в Европе адекватная равна 1 кг хорошего куска мяса, вроде и не дешево, но могут себе позволить
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Контрабанда - это ответ адекватных людей на неадекватные поборы государства.
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Голландия завтра обнародует имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбасом

В Черном море задержали судно с более 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5453
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Одеса це завжди контрабанда. Якщо корабель йшов у Абхазію, то його треба конфіскувати.
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"Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту Очамчира (Грузия (непризнанная Республика Абхазия) - Варна (Болгария)"
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Дійсно, що корабель йшов навпаки. Але він був у Абхазії. Тому тебе корабель конфіскувати.
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скоро на Одесских рынках появятся сигареты Микадо
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Весь контрабандный товар изготовляется в Одессе,на Малой Арнаутской.(ц) Остап бендер.
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Идут по улице два еврея. Один тяжело вздыхает. Второй спрашивает:
- В чем дело, Изя?
- Ой, вот я сейчас иду на работу, а к моей Саре может прийти Зяма и переночевать!
- Что вы, Изя! Сейчас же день, он не сможет переночевать!
- Ой, вы не знаете Зяму - такой может и днем переночевать!
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На Волгограде под Новый год жителей дома ждал сюрприз - их залило говно. Судно с более 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 543

https://versiya.info/proisshestviya/52473

З.Ы. Диверсия Сталагмита, Деда Фекалоида....он ведет партизанскую войну ....месть за его сожжение )))))
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Киньте палити. Спробуйте. А якщо вийде ? Якась падла на вас гроші не заробить.
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Кинь курити на 1 місяць. Це не так важко. Не буде давити, що не витримаєшь, бо місяц хто завгодно витримає. Максимум треба протриматись 30 днів.
А через два тиждні ти відвикнеш. Через місяць вже вирішиш починати знов, чи розтягнути до року.
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уже через неделю ухи не пухнут и вполне себе не напряжно.
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Ніде не читала.... Зробила так... Не кину, так не кину... Щоб не сталося, я найкраща,бо спробувала
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я перешел на электронные сигареты, а через пол-года бросил и их, так легче, еще через пол года я понял каким был дурнем что курил, не курю уже 4 й год
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Жители Якутии поставили у дороги чёртика с жезлом, сделанного из навоза
#анало_говнет
http://yakutiamedia.ru/news/658888/
З.Ы. Православненький...))
Вот это я понимаю духовные расеянские скрепы.

Судно с более 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4693
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В знак признательности и любви к ГИБДДшникам...
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Заразна хвиля пішла по росії. Ще трохи й почнуть підключатися інши регіони, а під вибори кожна сім"я буде вже щось виліплювати.
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Плавающее уе*ище "Ад. Кузнецов" осталось без топлива.
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Идеальное задержание. Идеальная погода, абсолютное отсутствие волны. В противном случае падение в момент высадки члена досмотровой группы в тяжелом снаряжении в ледяную воду между бортами могло бы привести к трагедии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСудно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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