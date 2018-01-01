 Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госпогранслужбы.

"Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту Очамчира (Грузия (непризнанная Республика Абхазия) - Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено за 11,5 миль на траверзе н.п. Курортное Одесской области и сопровождены в порт "Одесса" кораблями ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

На судне обнаружены почти 1740 ящиков контрабандных сигарет.







Ранее в пресс-службе ВМС сообщили подробности обнаружения и задержания судна.