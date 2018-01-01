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 Украинским туристам следует избегать мест массового скопления людей в Иране, - МИД

Министерство иностранных дел распространило рекомендации гражданам Украины в связи с обострением ситуации безопасности в Исламской Республике Иран.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран в городах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хоррамабад, Ахваз и других, рекомендуем гражданам Украины сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий, столкновений с полицией и тому подобного", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Трамп: Иранцы больше не будут терпеть коррупцию и поддержку терроризма властями

В чрезвычайных ситуациях украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Иране, по телефонам +9821 22397195; +98912 8436681, адреса электронной почты: emb_ir@mfa.gov.ua, vitalii.zaianchkovskyi@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи. Более 10 человек погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3042545
 
 
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До речі вулиць на честь Грибоєдова на росії майже нема, та й поховали його аж в Тбілісі.
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Просто відображає те що ставлення до людей завжди було як до непотрібу, адже Грибоєдов був один з розумних людей свого часу, читав його плани по економічному втягненню Кавказа в россію.
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Мало того, ресторан "Грибоедов" даже сжёг кот Бегемот в романе Булгакова. Это отражает всю ненависть рассссеян к этому замечательному человеку.
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Відомий український шоумен та співак, суддя шоу "Х-Фактор" Андрій Данилко (в образі Вєрки Сердючки) в новорічну ніч виступав для росіян під Москвою.Відповідне відео і фото опублікував в своєму Instagram відомий російський ведучий і актор В'ячеслав Манучаров.
Украинским туристам следует избегать мест массового скопления людей в Иране, - МИД - Цензор.НЕТ 2890
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
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А что ожидать от существа, которое всю жизнь косит под шута-хохла-трансвестита на потеху россиянам? Я в нем не разочаровался, потому как никогда им и не очаровывался - оно такое же, как Ани Лорак, Ротару, Веры Брежневы, Потапы и т.д.
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Если персам помогают США, саудиты и Израиль, а кацапстан крупно пролетает в том числе и в Сирии и в Йемене благодаря восстанию, то Аллах воистину Велик.
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Пока у арабов местные разборки (шииты-сунниты) - для нас, Европы, мира это очень даже хорошо. Рухнет Иран - Саудавская Аравия объединит суннитов и по настоящему возьмется за Европу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинским туристам следует избегать мест массового скопления людей в Иране, - МИД
 
 
 
 
 
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