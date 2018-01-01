 Украинским туристам следует избегать мест массового скопления людей в Иране, - МИД

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран в городах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хоррамабад, Ахваз и других, рекомендуем гражданам Украины сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий, столкновений с полицией и тому подобного", - подчеркивается в сообщении.

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В чрезвычайных ситуациях украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Иране, по телефонам +9821 22397195; +98912 8436681, адреса электронной почты: emb_ir@mfa.gov.ua, vitalii.zaianchkovskyi@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи. Более 10 человек погибли.