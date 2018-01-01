EN|RU|UK
Темы дня: Захват заложников в Харькове Обмен пленными Новый год Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 За рубежом
  3170  12
Все про:Бандера (601) Мюнхен (44)

 Память Степана Бандеры почтили в Мюнхене. ФОТО

В день рождения борца за независимость Украины 1 января к могиле Степана Бандеры приходят люди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации издания, на могилу приходят "представители украинской общины, друзья Украины в Европе". Почтили память Степана Бандеры также сотрудники Генерального консульства Украины в Мюнхене.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Факельные шествия к 109-й годовщине со дня рождения Бандеры пройдут в 20 регионах Украины, - замглавы МВД Яровой

Напомним, 1 января 2018 года исполняется 109 лет со дня рождения Степана Бандеры. После Второй мировой войны Мюнхен стал одним из главных центров украинской эмиграции. Степан Бандера умер в результате покушения, совершенного против него агентом КГБ Богданом Сташинским. Его похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф 20 октября 1959 года.

Память Степана Бандеры почтили в Мюнхене 01
Память Степана Бандеры почтили в Мюнхене 02

Источник: https://censor.net.ua/n3042544
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А министр злочынного уряду Януковича поздравил "циничных бандер". Хотя какой там. Его шеф лишил Бандеру звания Героя, а Какао-боб возращать аж никак не спешит
 показать весь комментарий
 
 
Степан Бандера в своё время спас расию от суицида.
 показать весь комментарий
 
СБУ поздравило в радиоэфире ЛНР и ДНР с днем рождения Степана Бандеры. https://www.youtube.com/watch?v=uGEXrF0vG2E&feature=share
 показать весь комментарий
 
А что, немцы должны отмечать день рождения Бандеры? Кроме того 1-е января довольно специфический день и очень многие проводят его в кругу семьи, так что непонятно чего ты тут раскукарекалось.Ну а вообще-то давно уже нужно перенести могилы Бандеры, Петлюры и прочих наших Героев в Украину.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПамять Степана Бандеры почтили в Мюнхене. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх