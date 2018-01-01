 Память Степана Бандеры почтили в Мюнхене. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации издания, на могилу приходят "представители украинской общины, друзья Украины в Европе". Почтили память Степана Бандеры также сотрудники Генерального консульства Украины в Мюнхене.

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Напомним, 1 января 2018 года исполняется 109 лет со дня рождения Степана Бандеры. После Второй мировой войны Мюнхен стал одним из главных центров украинской эмиграции. Степан Бандера умер в результате покушения, совершенного против него агентом КГБ Богданом Сташинским. Его похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф 20 октября 1959 года.



