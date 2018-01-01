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Все про:ВМС (461) Госпогранслужба (2567) контрабанда (1409) СБУ (12018)

 Госпогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы

Военно-морские силы ВС Украины во взаимодействии с Военной контрразведкой Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины пресекли попытку контрабанды морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ВМС.

"В последние часы 2017 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов. Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенцией ООН по морскому праву и о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер "Прилуки", - говорится в сообщении. Судно-нарушитель не отвечало на вызов, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование.

Госпогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы 01

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"Уяснив бесперспективность попытки бегства от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедурам, установленным международным морским правом. Однако, судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одессы", – уведомляют в ВМС.

Госпогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы 02

На помощь украинскому катеру прибыли бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" с надзорной командой на борту, а также катера морской охраны ГПС Украины с представителями СБУ на борту. На задержанном судне проводятся определенные законодательством юридические процедуры.

Госпогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы 03

Источник: https://censor.net.ua/n3042541
 
 
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без газа хоть насыпали контрабандистам из Танзании?

Госпогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы - Цензор.НЕТ 9629
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в новогоднюю ночь бывают всякие чудеса
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я не гоняюсь за контрабандистами из Танзании в новогоднюю ночь а что с тобой происходит в это время мне не ведомо
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Да кагбэ на даче был.Но какое отношение газ к этому всему имеет-так и не понял.Как и то,кто без газа.И какого газа.
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Потрібно зауважити що за порушником державного кордону відправили не катер ДПСУ і не катер Гюрза-М зі швидкість 25 вузлів та гарматами 30мм, а ракетний катер, який має більш потужну артилерійську установку калібру 76,2мм та більшу швидкість 43 вузли!!!!! Це ще один доказ що ракетні катери Гюрза-М абсолютно непотрібні ВМСУ і навіть з цивільним судном в морі не зможуть нічого зробити!
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Допомагає що, визнати абсолютно очевидні речі? Може комусь в Генштабі потрібно вже проспатись і не йти на поводу у мафії, і не витрачати гроші на непотріб, а добудовувати корвети, яких вже мало бути побудовано 4 корабля?
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Игореня, ну ты постоянно норовишь обгадить все... Приколист? А прикинь, начнут как нибудь контрабасы отстреливаться, тебя звать? Издаля и ракетый катер поработает, а "на абордаж"? И тебя послушать, так не нужны бронеавтомобили и катера Украине... Надувные лодки и "Таврии" и все пучком? Лично для тебя.
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Невже так важко побачити очевидні речі? Гюрза-М неспроможна навіть догнати та зупинити звичайну баржу, що вже казати про зіткнення з бойовим кораблем терористів? Ракетний катер Прилуки побудований в СРСР має вдвічі більшу швидкість та вдвічі потужніше артилерійське озброєння, не враховуючи протикорабельні ракети, які чомусь досі не закуплені владою в Болгарії, Румунії, Польщі! Гюрза-М це нікчемний катер, його призначення - збагачення Президента!
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А до чого тут їхня швидкість? Вони повинні його наздогнати і схопити за корму? Снаряди наздоженуть і нароблять йому дірок в кормі якщо не зупиниться.
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Потрібно підійти на відстань пострілу, щоб зупинити порушника, а для цього потрібно мати швидкість! Зі швидкістю 25 вузлів в море можна не виходити!
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А как тут критиковали эти катера!!! Морская держава!!!
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Та яка там зрада??? Для країни, яка не так давно будувала авіаносці, катера тепер - перемога!
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Ну-ну... доки вони дочапали, там вже кантрабас і без них пов'язали.
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контрабандисти просто мелкие пакостники по сравненю с местними кришивателями "импорта"
а так да молодци устранили конкурентов))
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21 декабря 2017 года у берегов США черепаха запуталась в сетях в пакетами кокаина весом 800 кг. Дадут ли черепахе звание Герой США неизвестно...
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Главный специалист экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда Николай Самошин задержан сразу после получения от предпринимателя взятки за размещение торговых точек по продаже продуктов и елей.

херой роиси
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лижичка петушка сидит в студии смеётся, вот это достижение
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Ну да, это вам не котлеты в стратосферу запускать и не петухов из дерьма лепить. Цивилизованный мир от рф явно отстаёт.
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Мокша, ливер хавать - твой удел импортозамещенный.
Ехай, ехай Госпогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы - Цензор.НЕТ 1022
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Совковий іржавець "Прилуки" наздоганяє і зупиняє контрабандистів. А вальцманові супершвидкісні чудо-катери, так успішно побудовані із "засвоєних" бюджетних коштів, досі на причалі? Бояться подряпати. А як же їх же по 2-му колу спустити на воду, представивши журнашлюхам, як нові?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГоспогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы
 
 
 
 
 
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