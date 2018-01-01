 Госпогранслужба, СБУ и ВМС в новогоднюю ночь преследовали судно контрабандистов возле Одессы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ВМС.

"В последние часы 2017 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов. Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенцией ООН по морскому праву и о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер "Прилуки", - говорится в сообщении. Судно-нарушитель не отвечало на вызов, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование.

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"Уяснив бесперспективность попытки бегства от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедурам, установленным международным морским правом. Однако, судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одессы", – уведомляют в ВМС.

На помощь украинскому катеру прибыли бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" с надзорной командой на борту, а также катера морской охраны ГПС Украины с представителями СБУ на борту. На задержанном судне проводятся определенные законодательством юридические процедуры.