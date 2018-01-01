 КНДР готова вести переговоры об участии в Олимпиаде в Южной Корее, - Ким Чен Ын

Об этом пишет Цензор.НЕТ по материалам Gordonua.com, ссылающегося на Yonhap.
"Зимние игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Олимпийские игры будут успешными", – заявил северокорейский лидер.
Он также подчеркнул, что у КНДР "есть готовность предпринять различные шаги, включая отправку делегации".
По словам Ына, Пхеньян открыт для переговоров с Южной Кореей, чтобы обсудить участие в Играх.
Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.
Напомним, с 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. В конце ноября Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты, "способной нанести ядерный удар по всей территории США". 22 декабря 2017 года Совбез ООН утвердил новые санкции против КНДР.
И зимние в том числе.
Хорошая статья, прочтите
Андрей Пионтковский: Три черных лебедя - 2018
https://www.svoboda.org/a/28947147.html
Или получили предложение от которого отказаться НЕВОЗМОЖНО?
Быстрее всего Китай решил вернуть все свое.
І, як варіант Україна свій ЗЕЛЕНИЙ КЛИН навіть друзям китайцям НЕ ВІДДАСТЬ. Бо наш він.
Вот заметка про нефть:
В истории еще не было более жёстких санкций, чем те, которыми мировое сообщество единогласно обременило Северную Корею.
Главная проблема режима - нефть. СБ ООН прикручивает нефтяной кран раз за разом.
Но Ын не сдаётся. Хотя без импортной нефти экономика режима должна была остановиться, как автомобиль с пустым баком.
Чудеса? Конечно, но абсолютно самодельные и понятные русскому менталитету.
Американские спутники отследили несколько тайных переливов в море за последние пару месяцев.
Танкеры компании "Алиса" (Alisa Ltd), зарегистрированной во Владивостоке и Улан-Баторе, выходили из российских океанских портов с грузом сырой нефти, отключали трансподеры, став невидимыми, а затем перекачивали нефть на корейские нефтевозы.
К примеру, вот этот на фото. Танкер "Витязь", он перелил на корейский танкер 1 600 тонн российской нефти.
Как сообщает Ройтерс, вся операция тщательно отфиксирована из космоса.
"Алиса", конечно, юлит и пытается туманно все отрицать.
Российский МИД ведет себя еще туманнее: то ли лениво покрывает тупорылых нарушителей режима санкций, за которые поднимал руку в СБ ООН представитель РФ , то ли просто еще не получил внятной команды.
Но скандальная эта сказка, кажется, далека от финала...
Борис Фельдман