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 Спорт, За рубежом
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Все про:КНДР (432) Олимпиада (675) Южная Корея (88) Ким Чен Ын (72)

 КНДР готова вести переговоры об участии в Олимпиаде в Южной Корее, - Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в своем новогоднем обращении, что его страна готова отправить делегацию на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан.

Об этом пишет Цензор.НЕТ по материалам Gordonua.com, ссылающегося на Yonhap.

"Зимние игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Олимпийские игры будут успешными", – заявил северокорейский лидер.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За все время МОК лишил 10 украинских спортсменов олимпийских медалей, - Министерство молодежи и спорта

Он также подчеркнул, что у КНДР "есть готовность предпринять различные шаги, включая отправку делегации".

По словам Ына, Пхеньян открыт для переговоров с Южной Кореей, чтобы обсудить участие в Играх.

Также читайте: Япония видит четыре варианта возможного начала войны с участием КНДР, - DW

Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.

Напомним, с 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. В конце ноября Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты, "способной нанести ядерный удар по всей территории США". 22 декабря 2017 года Совбез ООН утвердил новые санкции против КНДР.

Источник: https://censor.net.ua/n3042540
 
 
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Толерантный Запад сейчас растает от умиления - диктатор меняет звериный оскал на добрую улыбку.
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Он уже давно растаял, начиная с зимней Олимпиады и продолжая ЧМ по футболу в рф.
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В дисциплине "Метание радиоактивных ядер"? А, не, это ж из летних игор...
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В кого цей клоун за своє життя тільки не виряджався...
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Они уже как то в чемпионате"победили" всех. Теперь скажут, что всех на олимпиаде победили, даже если их не пригласят.
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Пускай с корешами из рашки, ирана, гондураса и т.п., тусовки устраивает.
И зимние в том числе.
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а почему он не заявил на чемпионат по хоккею в беларуси?
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Вот под чьим флагом будут выступать рузьгие мельдонсмены
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Чет этого клоуна колбасит....то ядерная кнопка на столе,то просит приглашения на ОИ.
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Мордатый всравсь.... Второй за неделю... Тенденция однако...

Хорошая статья, прочтите
Андрей Пионтковский: Три черных лебедя - 2018
https://www.svoboda.org/a/28947147.html
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Это че кацапы передумали в войнушки играть?
Или получили предложение от которого отказаться НЕВОЗМОЖНО?
Быстрее всего Китай решил вернуть все свое.
І, як варіант Україна свій ЗЕЛЕНИЙ КЛИН навіть друзям китайцям НЕ ВІДДАСТЬ. Бо наш він.
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Пусть это Ыйло проводит у себя свои ОИ вместе с )(уйлостаном, поделят между собой 1-е место.
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Ким Чен Ын выглядит как Хрущев, стоя в какой-то пшенице, во время визита на семеноводческой исследовательской ферме, которая находится под управлением Народной Армии Северной Кореи. Возможно, он ищет штамм низкоуглеводной диеты?


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Показал, что зерно есть, но хватит только на его одного))
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Из этих троих военных как раз можно слепить одного Пельменя.
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Насчитал до 10 бутылок пустых с под водки, Трамп завидует
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Северокорейские СМИ опубликовали фотографию Ким Чен Ына в верхней части горы Пэкту, пик 2750 метров считается священным местом для корейцев. Он утверждал, что поднялся на гору на рассвете в субботу

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сколько вертолетов поднимало эту тушу умалчивается?
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Нефть кончается у полудурка, потому и так запел. Идиот, не с Южной Кореей надо говорить, а с МОК, и свой комитет нужно было для этого создавать. И не боится, козел, что даже спецслужбисты-"спортсмены" попросят политическое убежище...

Вот заметка про нефть:

В истории еще не было более жёстких санкций, чем те, которыми мировое сообщество единогласно обременило Северную Корею.

Главная проблема режима - нефть. СБ ООН прикручивает нефтяной кран раз за разом.

Но Ын не сдаётся. Хотя без импортной нефти экономика режима должна была остановиться, как автомобиль с пустым баком.

Чудеса? Конечно, но абсолютно самодельные и понятные русскому менталитету.

Американские спутники отследили несколько тайных переливов в море за последние пару месяцев.

Танкеры компании "Алиса" (Alisa Ltd), зарегистрированной во Владивостоке и Улан-Баторе, выходили из российских океанских портов с грузом сырой нефти, отключали трансподеры, став невидимыми, а затем перекачивали нефть на корейские нефтевозы.

К примеру, вот этот на фото. Танкер "Витязь", он перелил на корейский танкер 1 600 тонн российской нефти.

Как сообщает Ройтерс, вся операция тщательно отфиксирована из космоса.

"Алиса", конечно, юлит и пытается туманно все отрицать.

Российский МИД ведет себя еще туманнее: то ли лениво покрывает тупорылых нарушителей режима санкций, за которые поднимал руку в СБ ООН представитель РФ , то ли просто еще не получил внятной команды.

Но скандальная эта сказка, кажется, далека от финала...

Борис Фельдман
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Даёшь Ким Чен Ынушку на олимпиаду! Олимпиада ещё не началась, а он уже рейтинг делает. А ещё на его тушке много бы рекламы поместилось.
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дык запердолить бы в этот танкер из космоса хорошим кирпичем, мол метеорит нечаянно нашел свою цель КНДР готова вести переговоры об участии в Олимпиаде в Южной Корее, - Ким Чен Ын - Цензор.НЕТ 7137 !!
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Во как. А всего-то: американцы пригнали к его берегам два авианосца.
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Чтобы в головах прочищение произошло: нужно налаживать нормальные отношения с соседями, а не размахивать ядрён-батонами направо и налево.
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Вони на початку того року і три гоняли, тут щось інше, хоча не уявляю в яких видах спорту вони можуть змагатись.
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Ну так не сразу в головах прочищение происходит; может, какие подвижки в высшем руководстве. А так - важна не победа, а участие.
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Ну да, вигнати Фуркада і взяти замість нього корейця з глистом у шлунку, буде ним мишені збивати .
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Да уж, эпизод с глистами действительно потряс.
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І це військовий, самий захищений прошарок при діктатурі, що казати про інших.
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Там еще один интересный момент. Тот вояка с глистами был,ко всему,еще привит от сибирской язвы. А это прямо указывает на готовность Пельменя применить биологическое оружие.
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Ого, то то Далекий Схід втішиться, а нам такого не писали .
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Якщо Ина заявити на дистанцію в 50 км на лижах корейське питання вирішиться автоматично . КНДР готова вести переговоры об участии в Олимпиаде в Южной Корее, - Ким Чен Ын - Цензор.НЕТ 3190
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Цензор.НЕТНовостиСпортКНДР готова вести переговоры об участии в Олимпиаде в Южной Корее, - Ким Чен Ын
 
 
 
 
 
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