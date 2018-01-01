 КНДР готова вести переговоры об участии в Олимпиаде в Южной Корее, - Ким Чен Ын

Об этом пишет Цензор.НЕТ по материалам Gordonua.com, ссылающегося на Yonhap.

"Зимние игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Олимпийские игры будут успешными", – заявил северокорейский лидер.

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Он также подчеркнул, что у КНДР "есть готовность предпринять различные шаги, включая отправку делегации".

По словам Ына, Пхеньян открыт для переговоров с Южной Кореей, чтобы обсудить участие в Играх.

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Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.

Напомним, с 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. В конце ноября Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты, "способной нанести ядерный удар по всей территории США". 22 декабря 2017 года Совбез ООН утвердил новые санкции против КНДР.