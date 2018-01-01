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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:фонд (66) Гройсман (3744) энергоэффективность (64)

 Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман

В Украине начинает работу Фонд энергоэффективности, который станет новым и эффективным инструментом реализации проектов энергомодернизации государства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Комментируя запуск работы Фонда, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что это, по сути, является стартом масштабных изменений в сфере, прежде всего, коммунального хозяйства страны. "Мы будем наращивать ресурсы для того, чтобы Украина стала энергоэффективной, люди получали тепло и уют в своих домах и при этом платили умеренную цену (за услуги)", - отметил глава правительства.

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Работа Фонда, как ожидается, будет базироваться на принципах прозрачности, законности, конкурентности, добровольности и ответственности. Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования на более эффективное. Форме предоставления средств станет частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности физическим и юридическим лицам.

"Мы выделяем в целом 2 млрд грн (на программы энергоэффективности), из которых 400 млн грн - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд грн - это масштабные проекты энергомодернизации, - сказал Владимир Гройсман. - Мы также ожидаем (кроме бюджетных ассигнований) поступления средств от наших европейских партнеров. Есть решение о выделении 100 млн евро, это примерно 3 млрд грн. Этот транш будет разделен на несколько периодов".

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Глава правительства подчеркнул, что все проекты энергомодернизации будут реализованы одновременно с программами внедрения эффективного потребления ресурсов, а также существенного увеличения добычи собственного газа.

По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности ежегодная экономия газа за счет эффективного использования топлива составит не менее 1,5 млрд кубометров, при этом запуск новых производств на основе новейших технологий позволит создать дополнительно около 75 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 августа 2017 года приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5598 "О Фонде энергоэффективности".

Источник: https://censor.net.ua/n3042539
 
 
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слава украине.газовая Богиня Украины тимошенко получала с момента создания фирмы получала в день 100 купонов.сегодня дама с косой имеет 700 интернет магазинов по всей Украине....,платит ли она налоги?спроси у авакова
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Насколько мне известно, я был своё время в ЕЭСУ, то зарплата сотрудников позволяла курить им самые дорогие сигареты на тот момент Давидофф ( 1997 год). по 7 грн это 4 дол. за пачку. Что касается уплаты ею налогов, то насколько мне известно у неё нет интернет магазинов.
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конечно нет.все они записаны на имя какого нибудь дилера володьки,или на девку по имени сашка...
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Возможно. Но все это напоминает ОБС - одна баба сказала......
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Если бы она чего-то не платила, то свинорылые барыги давно подняли бы вой и тыкали ей эти правонарушения при каждом удобном случае.
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Тем не менее, не она миллиардер, а ваш Пидорох.
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вона міліардер !возглавляла газові торги рос газом оборот її компанії в 90 був порядка 12-15 міліардів баксів ! далі підписання газового контракту в обмін на відкати здала нац інтереси ти думаєш справді що вона лохиння ?
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1. Она не миллиардер, а миллионер. Разница большая.

2. Что она должна была сделать чтобы не "сдать национальные интересы"?
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А какие надо было подписывать? Давай альтернативу.
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тобі скільки років ? ти хоч памятаєш як тоді все відбувалось ? як вона проігнорувала заборону ющенка і парламента їхати на ті переговори як вона по риїзду ховала той контракт від президента і ради ті маскішоу в нафтогазі де пробували силою отримати умови того контракту 1 память коротка ? а я все добре памятаю покази ющенка
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Еще раз спрашиваю. Какая альтернатива была тому контракту?
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На каком газе существовали бы? На твоём, пердячем?
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подивись це відео а на якому зараз газу живем ????? чого порошенко зміг непідписувати угоди газові а бабушка погналась і незаконо підписала здавши україну !!!!!!1 от чого так ???????
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На каком газе живем? На том же газпромовском.
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нетреба перекручувати не в газі справа а в умовах його купівлі 1 що сотворила коса ? продала укра\нців в ярмо за відкати 1хай який там той не порошенко но честь йому він зняв україну з газової ігли газпрома це факт 1 коса ц стара гвартія путіна в україні боронь боже україну від коси це буде громадянка і руйнація неньки
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Контракт ровно такой же, какой заключали европейские страны. И никто там не верещал о сдаче национальных интересов, ярме и работе на Путена, как недорезанные свиноботы.
А пошли и сразу в суде отменили невыгодные положения.
Так что все визги порохоботов о зраде высосаны из пальца.
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ти в свому умі 7 хто такий ще контракт підписував ?
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Польша, Германия, Словакия, Чехия... все по принципу "бери или плати".
И все его отменили давно, а не обличали варофку как контуженные порохатыши.
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там нетільки бери і плати нам всунули но і ціну саму більшу і саму меньшу ціну за транзит 1+ забір газу нереальна кількість україна втрачала дисятки міліардів 1 навіщо ти її вигороджуєш ? вона здала україну і здасть вдруга якщо отримає владу
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Цену там давали среднеевропейскую, насчет остального не знаю.
Меня больше интересует вопрос: чем Прыщавому Придурку не угодила цена 230 дол? Из-за его отказа Украине потом и был выдвинут этот невыгодный контракт. Но даже не это первопричина.
А то, что Прыщавый Придурок Мыздобул разорвал контракт, который был до 2013 года с ценой 50$(могу ошибаться, но сути не меняет).
Почему же вы гавкаете только на Тимошенко и никого больше? Её лишь поставили в такие условия, ей пришлось как-то крутиться, а первопричиной кто был? Наверное надо было ей уехать на лыжах кататься как это сделал Мыздобул, а страна как-нибудь пускай сама разбирается.
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ющенко вмер він неполітик а коса рветься до влади я знаю що це за людина і розумію що будуть за наслідки буде війна ! нова війна недай боже цю аферистку до влади
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А, так вы не за восстановление справедливости ратуете. А за то, что бы Порохатому Хряку конкуренцию потопить.
Так надо было сразу и писать.
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прихода Юли во власть боятся олигархи-все помнят реприватизацию(первую и единственную),и если вы пытаетесь пугать этой войной-то да,война за возврат активов в гос.собственность или для реприватизации будет. ни один олигарх не отдаст добровольно ранее украденное у страны и народа.
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По моему он никак не может протрезветь. Я понимаю, когда русские алкаши, это понятно, но когда евреи то я так понимаю это полный пипец.
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великого реформатора россии анатолия чубайса обокрали воры.вынесли 13 телевизоров различной модификации.больше не взяли ничего.
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У него украли особняк стоимостью 1 миллиард рублей.
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За інформацією "Народної правди" мер-мільйонер міста Немирова за 2016-2017 роки отримав 28 тис. грн. субсидій. Для споживачів чинна система субсидій - стимулятор марнотраства енергоресурсів. Минулого року статистика показувала різницю в споживанні енергоресурсів між субсидіантом та несубсидіантом в 2 рази. Ціна газу в 3,0-3,2 грн/куб дозволила б Україні моментально скоротити обсяг субсидій в декілька разів і саме головне - обсяг споживання газу на декілька млрд.кубів/рік, що позитивно вплинуло б і на курс гривні. Це був би найкращий стимулятор енергоефективності.
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в 1996 году по всей украине начали исчезать трубы парового отопления.это началось при губернаторе владимире щербане,закончил эту аферу уже янукович.
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Ну купят они меньше газа, но газ своей добычи будут продолжать впаривать по цене импортного.
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украина оплатит поставки газа в крым с 2014 года,будет платить и дальше,поскольку это территория украины согласно Уставу ООН и СовБезу ООН.других документов в ООН нет,что это территория россии.
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з савушкіно сьогодні одні гавномети на дєжурстві Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман - Цензор.НЕТ 611
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Мы выделяем в целом 2 млрд грн ...
Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4050
Вот недоумки !
После повышения цен и установки счетчиков, теплосети кочегарят так, что приходится спать с открытыми окнами! Опломбировали регуляторы, что бы не могли регулировать сами жильцы.
А закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" сделал придурками всех, кто внедряет энергоэффективность.
.
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Хорошо бы от сэкономленого газа выделить пару кубов на gaswagen для самого Гройсмана.
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Как интересно , сейчас на улице +10 , а теплосети топят как -10 , у меня с утра до вечера окно открыто на проветривание - это я так понимаю и есть экономия . Я оплачиваю сверхвысокие тарифы на отопление , которое хуячит на полную , когда на улице относительно тепло . И ни один уёбок у власти не задумался о снижении температуры в батареях и перерасчёте в меньшую сторону тарифов . И это всё на фоне того , что отток населения из страны достиг катастрофических масштабов , и по некоторым подсчётам нас осталось уже 32 миллиона... Каждый раз когда читаю такие новости , мне кажется , что наши власть имущие живут в России ...
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Інфографіка: Експорт українських товарів зріс на 20,9% та склав $35,2 млрд Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман - Цензор.НЕТ 81
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видатне досягнення - досягли 1 тис. баксів на душу населення річного експорту Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9314 з часами злочинної панди можете порівняти Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7396
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Необходимо дать возможность людям устанавливать автономное отопление в квартирах и всякие Ахметовы сразу будут в заднице. Даже по скромным подсчетам,без экономии потребление тепла сразу минимум в два раза( при транспортировке потери тепла достигают 30-40%)уменьшатся.А если устанавливать тепловой режим индивидуально то еще минимум 10% можна сьекономить. Дак нельзя! Тогда же Ахметов что будет делать? Кому нужно будет его дорогое тепло? И заметьте без УСББ имеет смысл утеплять стены! А это еще минимум 30% до 50% экономии( или 60-100 вт\м2 или 30вт/м2 после утепления).
А так опять фонд разворовывания денег организовали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман
 
 
 
 
 
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