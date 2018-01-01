 Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Комментируя запуск работы Фонда, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что это, по сути, является стартом масштабных изменений в сфере, прежде всего, коммунального хозяйства страны. "Мы будем наращивать ресурсы для того, чтобы Украина стала энергоэффективной, люди получали тепло и уют в своих домах и при этом платили умеренную цену (за услуги)", - отметил глава правительства.
Работа Фонда, как ожидается, будет базироваться на принципах прозрачности, законности, конкурентности, добровольности и ответственности. Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования на более эффективное. Форме предоставления средств станет частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности физическим и юридическим лицам.
"Мы выделяем в целом 2 млрд грн (на программы энергоэффективности), из которых 400 млн грн - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд грн - это масштабные проекты энергомодернизации, - сказал Владимир Гройсман. - Мы также ожидаем (кроме бюджетных ассигнований) поступления средств от наших европейских партнеров. Есть решение о выделении 100 млн евро, это примерно 3 млрд грн. Этот транш будет разделен на несколько периодов".
Глава правительства подчеркнул, что все проекты энергомодернизации будут реализованы одновременно с программами внедрения эффективного потребления ресурсов, а также существенного увеличения добычи собственного газа.
По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности ежегодная экономия газа за счет эффективного использования топлива составит не менее 1,5 млрд кубометров, при этом запуск новых производств на основе новейших технологий позволит создать дополнительно около 75 тыс. новых рабочих мест.
Напомним, Верховная Рада Украины 19 августа 2017 года приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5598 "О Фонде энергоэффективности".
2. Что она должна была сделать чтобы не "сдать национальные интересы"?
А пошли и сразу в суде отменили невыгодные положения.
Так что все визги порохоботов о зраде высосаны из пальца.
И все его отменили давно, а не обличали варофку как контуженные порохатыши.
Меня больше интересует вопрос: чем Прыщавому Придурку не угодила цена 230 дол? Из-за его отказа Украине потом и был выдвинут этот невыгодный контракт. Но даже не это первопричина.
А то, что Прыщавый Придурок Мыздобул разорвал контракт, который был до 2013 года с ценой 50$(могу ошибаться, но сути не меняет).
Почему же вы гавкаете только на Тимошенко и никого больше? Её лишь поставили в такие условия, ей пришлось как-то крутиться, а первопричиной кто был? Наверное надо было ей уехать на лыжах кататься как это сделал Мыздобул, а страна как-нибудь пускай сама разбирается.
Так надо было сразу и писать.
Вот недоумки !
После повышения цен и установки счетчиков, теплосети кочегарят так, что приходится спать с открытыми окнами! Опломбировали регуляторы, что бы не могли регулировать сами жильцы.
А закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" сделал придурками всех, кто внедряет энергоэффективность.
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А так опять фонд разворовывания денег организовали.