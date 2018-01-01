 Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Комментируя запуск работы Фонда, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что это, по сути, является стартом масштабных изменений в сфере, прежде всего, коммунального хозяйства страны. "Мы будем наращивать ресурсы для того, чтобы Украина стала энергоэффективной, люди получали тепло и уют в своих домах и при этом платили умеренную цену (за услуги)", - отметил глава правительства.

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Работа Фонда, как ожидается, будет базироваться на принципах прозрачности, законности, конкурентности, добровольности и ответственности. Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установление эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования на более эффективное. Форме предоставления средств станет частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности физическим и юридическим лицам.

"Мы выделяем в целом 2 млрд грн (на программы энергоэффективности), из которых 400 млн грн - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд грн - это масштабные проекты энергомодернизации, - сказал Владимир Гройсман. - Мы также ожидаем (кроме бюджетных ассигнований) поступления средств от наших европейских партнеров. Есть решение о выделении 100 млн евро, это примерно 3 млрд грн. Этот транш будет разделен на несколько периодов".

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Глава правительства подчеркнул, что все проекты энергомодернизации будут реализованы одновременно с программами внедрения эффективного потребления ресурсов, а также существенного увеличения добычи собственного газа.

По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности ежегодная экономия газа за счет эффективного использования топлива составит не менее 1,5 млрд кубометров, при этом запуск новых производств на основе новейших технологий позволит создать дополнительно около 75 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 августа 2017 года приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5598 "О Фонде энергоэффективности".