 Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь

Об этом на своей странице в Facebook написал активист и бывший доброволец батальона "Сич" Михаил Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра, 02.01.2018 г., в 12:00 собираемся возле областного управления полиции Киевской области по адресу: ул. Владимирская, 15, с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, так как ей тоже неоднократно угрожали", - написал он.
Напомним, сегодня, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
такий дорослий а еще віриш в казки
Вот только украшения с неё не сняли, вот в чё заковыка...тупые грабители.
Немає правоохоронної системи є показушники,
що їздять на авто та навіть не зупиняють порушників.
От пєтьріоти.
Крысина крышуют Виталий Ярема, Валерий Гелетей(шеф ДСО), губернатор Николаевщины Алексей Савченко экс- нардеп БПП - это "любi друзi" Пецi Липецкого. Все они гармонично вписались в уродливую криминально- олигархическую Систему возведенную Офшорными в ранг Государства. Для своего выживания, Система убивает и будет убивать.. убивать нас с Вами.
Ps Покойся с миром, невинно убиенная, бросившая вызов Системе
Ось тут виступ цієї сміливої жінки в суді який багато про що говорить - тут все і крик душі і відчай і безнадійність але вона йшла до кінця і дуже шкода що саме таких сміливих людей нинішня "реформована" система правоохоронних органів кришованих шоколадною бандою пожирає в першу чергу. Живемо по новому - правда барига шоколадний???
Коли немає правоохоронної системи, правосуддя мають право вершити громадяни.
Починати потрібно з Банкової
Стесняюсь спросить.. а семейство ублюдков Россошанских уже арестовано и дает показания по делу об убийстве Ирины?
Шило на мыло, уж лучше оставалось как было.
Представь, что что ты выбросил на свалку автомобиль в надежде найти лучше. В итоге купил такой же, но продал ради него хату и постоянно рискуешь на нем разбиться.
а) против Яныка майданить не стали бы
б) не объявили бы его беглым и не прибрали власть к рукам.
Это та же компашка по сути, криминально-олигархическая. Но все равно другая.
В жизни столько у нас лицемерия,
Что порою доходит до пошлости.
Как иначе назвать уверения
Нам про равные наши возможности?
Для кого, в чём, возможности равные -
Олигарха с бюджетником? Здорово!
Как изящно, красиво, а главное -
Как шикарно морочат нам головы...
Все формально равны, без сомнения!
От чего же так мучаюсь, люди, я?
От обмана, иль слабого зрения,
От учёного ли словоблудия?
Как поверить в слова про... лишения?
Проданный суд, над долларом чахнущий?
Мы равны? Но в чью пользу решения
Принимаются в дни настоящие?