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 Происшествия, Общество
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Все про:митинг (2196) убийство (4630) Ноздровская (1)

 Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь

В связи с убийством Ирины Ноздровской, сестры жертвы резонансного ДТП Светланы Сапатинской, завтра возле областного управления полиции Киевской области собирается митинг, на котором будет выдвинут ряд требований.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист и бывший доброволец батальона "Сич" Михаил Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ.

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"Завтра, 02.01.2018 г., в 12:00 собираемся возле областного управления полиции Киевской области по адресу: ул. Владимирская, 15, с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, так как ей тоже неоднократно угрожали", - написал он.

Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь 01

Напомним, сегодня, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь 02

Источник: https://censor.net.ua/n3042538
 
 
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Впевнений, що ця справа буде складною.
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у несправедливість. приклад-син авакова.
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Це факт, тут віра не потрібна. Я про Авакова і те хто він писав після його висування Батьківщиною. Мене тоді ніхто не підтримав. Не забув нічого?
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я не забув. як і не забув про кума порошенка луценка. людини без освіти. за ради якої поміняли конституцію. я не забув про юльку і її контракти. я не забув як наразі садять Патріотів по дзвінку парашенка. що ще я забув?
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Я теж це пам'ятаю, тому проти цих політиків.
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Это ж какая у нас полиция, Аваков? Чтобы она выполняла свои функции нужен митинг? Чтобы она ловила убийц и защищала от бандитских угроз людей нужны митинги? А суды какие,Порошенко? Судьи своих родственников - бандитов крышуют? В какой стране мы живем? Это в такую Европу нас Пэтя привел?
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Поліція ніяк, тут сумнівів нема. Але змусити знайти вбивць треба.
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ви не вважаєте що тут всих всі криють? ну не буде правди від авакова і луценка! і від юльки-жульки також!
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Якщо це стара справа, то звичайно протидія від них буде. Тому в цьому випадку треба звільнити слідчого від підпорядкування міністрам, політикам...
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у фб є група за Саакашвілі. за вільних людей. Вам туди. я там є.
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Якщо це зробили ті, проти кого вона боролася, то вони матимуть алібі. Але можливо це пограбування...і тут теж складно.
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ага пограбування,
такий дорослий а еще віриш в казки
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Все буває. Це на перший погляд здається, що лише одна версія. Перевіряти треба все.
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Ага-ага. Грабители так же стёрли её переписки в соцсетях и фотографируют организаторов её поисков. А ещё Рева прискакал на защиту "простых грабителей", да и ты тоже.

Вот только украшения с неё не сняли, вот в чё заковыка...тупые грабители.
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И я тоже😵 До чого тут я? Можливо у неї щось інше було, що забрали? Тобі все це відомо?
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Известно. Драгоценности не взяли, взяли ноут и стёрли переписку, потом забрали всю одежду со следами борьбы. Именно так и ведут себя сельские грабители.
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надо убить всех тех кто защищал водилу убйцу и самого водилу
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Хм. Для начала неплохо. Но у нас нет адвокатов, а есть посредники для дачи взятки "судье".
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А еще можно рассмотреть версию самоубийства, как предположил Кива. Вы, случайно, не на подпевке у него?
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Я на "подпевке"? Теж саме і вас можу запитати. Вона була роздягнена та видно, що її вбили. Тому не заплутувайте людей.
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Да ты уже в солисты вырвался. Защищаешь убийц до кровавого поноса.
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це просто вкидання інформації і перевірка як реагує соціум .
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может и судью с наркоманом не мешало бы пограбувать? лучше гранатой в суде...
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надо просто убить того водилу и его брата и друга
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Это уже года три не работает. Не трать воздух.
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мєнтам поставили завдання найти самих себе. це нонсенс! луценко з авакових всіх відмаже. адже луценківські судді в зашкварі.
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Возглавит митинг Миша
Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь - Цензор.НЕТ 457
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Мітинги не допоможуть тому що в кабінетах суддів прокурорів слідчих сидять звичайні бандити які своїх не здають. Історії з Пашинським Демішканом Крисіним і дальше по цьому чорному списку нас нічому не навчили. Тільки суд Лінча - на жаль інших засобів у нас не залишилось.
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100% мітинги-хороводи вже доводились,воплі-лозунги теж,толку- 0,000%
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За 3 останніх роки знайшли тільки тих, кого самі і завербували.
Немає правоохоронної системи є показушники,

що їздять на авто та навіть не зупиняють порушників.
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Няционализды с факелами придут или нет?
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Почему ты даун с двоичным мышлением?
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НАРОД должен их КАЗНИТЬ !!!! за что отняли жизни у ДЕВУШЕК ???? ((((
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Это расправа судебной мафии,ненасытных подлейших хапуг и убийц ! И
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Там могут быть титушки. Аваков должен быть начеку.
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Юдік чого мовчить? Та і Пєцік під свій контроль не бере справу.
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Крысин убивал людей на Майдане- теперь он на воле.
Крысина крышуют Виталий Ярема, Валерий Гелетей(шеф ДСО), губернатор Николаевщины Алексей Савченко экс- нардеп БПП - это "любi друзi" Пецi Липецкого. Все они гармонично вписались в уродливую криминально- олигархическую Систему возведенную Офшорными в ранг Государства. Для своего выживания, Система убивает и будет убивать.. убивать нас с Вами.
Ps Покойся с миром, невинно убиенная, бросившая вызов Системе
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https://twitter.com/evhen_n/status/947841387235631104

Ось тут виступ цієї сміливої жінки в суді який багато про що говорить - тут все і крик душі і відчай і безнадійність але вона йшла до кінця і дуже шкода що саме таких сміливих людей нинішня "реформована" система правоохоронних органів кришованих шоколадною бандою пожирає в першу чергу. Живемо по новому - правда барига шоколадний???
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Самый главный сыщик надел краденный рюкзак и поехал в италию охранять сына что бы у него рюкзак не украли. Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь - Цензор.НЕТ 5944
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Митинг перед одним из штабов украинской Cosa Nostra?
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З 1 січня в Україні ліквідовані всі суди.

Коли немає правоохоронної системи, правосуддя мають право вершити громадяни.
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Олєкса Москаленко
Починати потрібно з Банкової
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Голый труп и Кива - Реформированное Аваковым и его советниками МВД.. На место убийство юриста Ирины Ноздровской приехал попиарится клоун-советник Авакова Кива и там возник конфликт с его участием.
Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь - Цензор.НЕТ 9820
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"золотые кадры" соевого упитанного глиста
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не понравилась ирине реформированная судебная система и добилась справедливости..за это и убили.. зрадофилы вообщем..
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рядом с покойной должны были ночевать президент.спикер Рады и министра МВД.Мои соболезнования отцу погибших дочерей....
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Вiльний Кочєґар‏ @NoFated 3 ч.3 часа назад
Стесняюсь спросить.. а семейство ублюдков Россошанских уже арестовано и дает показания по делу об убийстве Ирины?
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Со временен Яныка ничего не изменилось. Ничего абсолютно.
Шило на мыло, уж лучше оставалось как было.
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Вместо Яныка получили таких же упырей. Заплатили за это почти половиной ВВП, Крымом, Донбассом и 10000 жизней.
Представь, что что ты выбросил на свалку автомобиль в надежде найти лучше. В итоге купил такой же, но продал ради него хату и постоянно рискуешь на нем разбиться.
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Будь это одной компашкой, то они:
а) против Яныка майданить не стали бы
б) не объявили бы его беглым и не прибрали власть к рукам.

Это та же компашка по сути, криминально-олигархическая. Но все равно другая.
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Каждого украинца должна охранять рота или батальон спецназа.
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а что изменилось на России после убийства Влада Листьева или Игоря Талькова*?
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Это все благодаря "реформированному "безпределу от Вальцмана и компании, происходящему в Украине.
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*
В жизни столько у нас лицемерия,
Что порою доходит до пошлости.
Как иначе назвать уверения
Нам про равные наши возможности?

Для кого, в чём, возможности равные -
Олигарха с бюджетником? Здорово!
Как изящно, красиво, а главное -
Как шикарно морочат нам головы...

Все формально равны, без сомнения!
От чего же так мучаюсь, люди, я?
От обмана, иль слабого зрения,
От учёного ли словоблудия?

Как поверить в слова про... лишения?
Проданный суд, над долларом чахнущий?
Мы равны? Но в чью пользу решения
Принимаются в дни настоящие?
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Убийство Ирины, лежит на плечах шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ и его шестерок, в лице ачкастого гырлявого ПИСТАБОЛА, смердячего МУСОРА Сабакяна и жирного фейспусного холодца!! Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь - Цензор.НЕТ 8766
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всё началось поздним вечером 7 ноября 1917 года,и с той исторической ночи ничего не изменится
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А что, у активиста карпатской Сечи, динамита в загашнике не осталось?
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Можно писать бесконечные комменты..а можно изничтожить всех причастных в бесконечных муках под корень...я не хочу делать первого и не способен сделать второго, но завтра я приду, чтобы вторые знали, моя рука, это их рука...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДрузья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь
 
 
 
 
 
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