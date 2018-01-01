 Друзья и близкие Ирины Ноздровской собирают митинг с требованием найти убийц активистки и защитить ее дочь

Об этом на своей странице в Facebook написал активист и бывший доброволец батальона "Сич" Михаил Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ.

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"Завтра, 02.01.2018 г., в 12:00 собираемся возле областного управления полиции Киевской области по адресу: ул. Владимирская, 15, с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, так как ей тоже неоднократно угрожали", - написал он.

Напомним, сегодня, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

