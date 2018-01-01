 Оккупанты два раза нарушили перемирие в новом году, потерь в ВСУ нет, - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует Цензор.НЕТ.

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Огонь велся на донецком направлении - там в новогоднюю ночь применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, на Приазовье неспокойно было в районе Павлополя - там члены НВФ применили 120-мм минометы и пехотное вооружение.

"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - заверили в штабе АТО.

О потерях в рядах ВСУ не сообщается.

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Как известно, "рождественское" перемирие действует на Донбассе с 23 декабря. За это время боевики регулярно его нарушали, принося боевые потери силам АТО.