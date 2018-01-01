 Оккупанты два раза нарушили перемирие в новом году, потерь в ВСУ нет, - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует Цензор.НЕТ.
Огонь велся на донецком направлении - там в новогоднюю ночь применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, на Приазовье неспокойно было в районе Павлополя - там члены НВФ применили 120-мм минометы и пехотное вооружение.
"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - заверили в штабе АТО.
О потерях в рядах ВСУ не сообщается.
Как известно, "рождественское" перемирие действует на Донбассе с 23 декабря. За это время боевики регулярно его нарушали, принося боевые потери силам АТО.
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Как "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна....
Хотят ли русские проблем?
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"....
Еще вам нужен русским мир?
Ганьба діючий владі.
Зайдіть перевірте самі.
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