 Новогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой. ФОТО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

"Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9600 сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил Яровой.

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Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

"Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ДСНС, привлеченный к событиям, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - сказал Сергей Яровой.







Напомним, 1 января по всей территории Украины проходят массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.