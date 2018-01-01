 Новогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой. ФОТО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.
"Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9600 сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил Яровой.
Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.
"Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ДСНС, привлеченный к событиям, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - сказал Сергей Яровой.
Напомним, 1 января по всей территории Украины проходят массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Бо мчить Символ Року - Собака руда!
Хай буде ця мила Собачка
Нам всім - захисниця й добрячка,
Дарує хай радість, здоров'я і статки,
А всі неприємності вкусить за п'ятки!
Щоб був Рік Собаки напрочуд чудовим!
Із Новим вас Роком! Із Роком вас Новим!
https://www.youtube.com/watch?v=gr5GLjY_XKo