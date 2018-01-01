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 Происшествия
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Все про:МВД (7411) Новый год (563) праздник (1391) Яровой (3)

 Новогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой. ФОТО

В ночь с 31 декабря на 1 января во всех регионах государства состоялось более 752 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 1,35 млн человек.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

"Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9600 сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил Яровой.

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Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

"Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ДСНС, привлеченный к событиям, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - сказал Сергей Яровой.

Новогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой 01
Новогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой 02
Новогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой 03

Напомним, 1 января по всей территории Украины проходят массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Источник: https://censor.net.ua/n3042535
 
 
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Бо мчить Символ Року - Собака руда!
Хай буде ця мила Собачка
Нам всім - захисниця й добрячка,
Дарує хай радість, здоров'я і статки,
А всі неприємності вкусить за п'ятки!
Щоб був Рік Собаки напрочуд чудовим!
Із Новим вас Роком! Із Роком вас Новим!
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Обещанные кацапские провокации полностью провалились. Все благодаря компетентным действиям СБУ, МВД и лично Авакова.
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Для кого они прошли без происшествий? Не жгли шины возле маеткив? Так они все в Англии и Италии отдыхают. Или без Бесланов и Нордостов?
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Ну і добре, а тепер пісня:
https://www.youtube.com/watch?v=gr5GLjY_XKo
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовогодние мероприятия прошли без происшествий, - замминистра Яровой. ФОТО
 
 
 
 
 
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