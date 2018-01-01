 "Укрпочта" повысила тарифы на почтовые пересылки

Об пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Согласно изменениям, универсальную услугу пересылки посылок без объявленной ценности, тарифы на которую утверждены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, положен в основу тарифной сетки услуги "Укрпочта Стандарт". То есть если клиент пожелает отправить посылку без объявленной ценности массой до 10 кг, то эта посылка будет оформлена как отправление "Укрпочта Стандарт", а ее стоимость рассчитана по универсальному тарифам. Таким образом процесс отправки посылки станет проще как для клиента, так и для оператора отделения", - сообщают в ведомстве.
Также уменьшится количество тарифных зон и изменится порядок расчета тарифов на такие посылки. Это, как считают в "Укрпочте", позволит предложить клиентам более доступные и конкурентные услуги за счет снижения стоимости на посылках больший вес.
Вместе с обновлением услуги "Укрпочта Стандарт" обновятся тарифные зоны для услуги "Укрпочта Экспресс".
Как пишет издание "Апостроф" со ссылкой на информацию регулятора, пересылка почтовых отправлений в пределах Украины подорожает на 12,3%, в иностранные государства – на 43,2%.
Вместе с тем, стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции снизится. Так, стоимость отправки письма от 50 до 250 г снизится на 3% до 7,5 грн, больше всего снизится тариф для отправлений от 2 до 3 кг – на 55% до 25 грн.
Стоимость отправки небольших почтовых открыток и писем (до 50 г) останется без изменений и составит 5 грн.
Тариф для отправки посылки весом до 1 кг вырастет на 20% – до 12 грн, для двухкилограммовых – на 8%, до 14 грн. Посылка до 4 кг будет стоить 18 грн, что на 5,3% меньше, чем действующий тариф. Стоимость пересылки посылок от 4 до 10 кг также снизится, при этом больше всего снизится стоимость отправки посылки весом 10 кг – на 18,9% до 30 грн.
Также изменится стоимость международных отправлений. Например, тариф для комбинированной пересылки посылки до 5 кг в США вырастет на 32%, тариф для авиадоставки в этом направлении – на 1%.
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Одни ПЕРЕМОГИ
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко
Иди, делай со-со пукину
Кто объяснит, в чём упрощение?
"То есть если клиент пожелает отправить посылку без объявленной ценности массой до 10 кг, то эта посылка будет оформлена как отправление "Укрпочта Стандарт", а ее стоимость рассчитана по универсальному тарифам."
В чём глубокий смысл этого предложения?
А тем временем в субботу на новой почте очередя были аж на улицу, а на укрпочте тишина... С таким то количеством отделений и долгой доставкой укрпочта просто сосет. Жалкие потуги что-то изменить пока никчему не привели.
Но их сегодняшнюю аргументацию на счёт упрощения не догоняю.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко