 "Укрпочта" повысила тарифы на почтовые пересылки

Об пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Согласно изменениям, универсальную услугу пересылки посылок без объявленной ценности, тарифы на которую утверждены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, положен в основу тарифной сетки услуги "Укрпочта Стандарт". То есть если клиент пожелает отправить посылку без объявленной ценности массой до 10 кг, то эта посылка будет оформлена как отправление "Укрпочта Стандарт", а ее стоимость рассчитана по универсальному тарифам. Таким образом процесс отправки посылки станет проще как для клиента, так и для оператора отделения", - сообщают в ведомстве.

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Также уменьшится количество тарифных зон и изменится порядок расчета тарифов на такие посылки. Это, как считают в "Укрпочте", позволит предложить клиентам более доступные и конкурентные услуги за счет снижения стоимости на посылках больший вес.

Вместе с обновлением услуги "Укрпочта Стандарт" обновятся тарифные зоны для услуги "Укрпочта Экспресс".

Как пишет издание "Апостроф" со ссылкой на информацию регулятора, пересылка почтовых отправлений в пределах Украины подорожает на 12,3%, в иностранные государства – на 43,2%.

Вместе с тем, стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции снизится. Так, стоимость отправки письма от 50 до 250 г снизится на 3% до 7,5 грн, больше всего снизится тариф для отправлений от 2 до 3 кг – на 55% до 25 грн.

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Стоимость отправки небольших почтовых открыток и писем (до 50 г) останется без изменений и составит 5 грн.

Тариф для отправки посылки весом до 1 кг вырастет на 20% – до 12 грн, для двухкилограммовых – на 8%, до 14 грн. Посылка до 4 кг будет стоить 18 грн, что на 5,3% меньше, чем действующий тариф. Стоимость пересылки посылок от 4 до 10 кг также снизится, при этом больше всего снизится стоимость отправки посылки весом 10 кг – на 18,9% до 30 грн.

Также изменится стоимость международных отправлений. Например, тариф для комбинированной пересылки посылки до 5 кг в США вырастет на 32%, тариф для авиадоставки в этом направлении – на 1%.