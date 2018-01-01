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 Экономика, Общество
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 "Укрпочта" повысила тарифы на почтовые пересылки

В связи с упрощением тарифной сетки и изменениями себестоимости услуг с 1 января 2018 года Государственное предприятие почтовой связи обновляет ряд тарифов на отправку внутренней корреспонденции.

Об пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Согласно изменениям, универсальную услугу пересылки посылок без объявленной ценности, тарифы на которую утверждены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, положен в основу тарифной сетки услуги "Укрпочта Стандарт". То есть если клиент пожелает отправить посылку без объявленной ценности массой до 10 кг, то эта посылка будет оформлена как отправление "Укрпочта Стандарт", а ее стоимость рассчитана по универсальному тарифам. Таким образом процесс отправки посылки станет проще как для клиента, так и для оператора отделения", - сообщают в ведомстве.

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Также уменьшится количество тарифных зон и изменится порядок расчета тарифов на такие посылки. Это, как считают в "Укрпочте", позволит предложить клиентам более доступные и конкурентные услуги за счет снижения стоимости на посылках больший вес.

Вместе с обновлением услуги "Укрпочта Стандарт" обновятся тарифные зоны для услуги "Укрпочта Экспресс".

Укрпочта повысила тарифы на почтовые пересылки 01

Укрпочта повысила тарифы на почтовые пересылки 02

Как пишет издание "Апостроф" со ссылкой на информацию регулятора, пересылка почтовых отправлений в пределах Украины подорожает на 12,3%, в иностранные государства – на 43,2%.

Вместе с тем, стоимость отправки ключевых видов почтовой корреспонденции снизится. Так, стоимость отправки письма от 50 до 250 г снизится на 3% до 7,5 грн, больше всего снизится тариф для отправлений от 2 до 3 кг – на 55% до 25 грн.

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Стоимость отправки небольших почтовых открыток и писем (до 50 г) останется без изменений и составит 5 грн.

Тариф для отправки посылки весом до 1 кг вырастет на 20% – до 12 грн, для двухкилограммовых – на 8%, до 14 грн. Посылка до 4 кг будет стоить 18 грн, что на 5,3% меньше, чем действующий тариф. Стоимость пересылки посылок от 4 до 10 кг также снизится, при этом больше всего снизится стоимость отправки посылки весом 10 кг – на 18,9% до 30 грн.

Также изменится стоимость международных отправлений. Например, тариф для комбинированной пересылки посылки до 5 кг в США вырастет на 32%, тариф для авиадоставки в этом направлении – на 1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3042533
 
 
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Одни ПЕРЕМОГИ "Укрпочта" повысила тарифы на почтовые пересылки - Цензор.НЕТ 8901
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C 6 пунктом ты ошибся, доллар не подорожал, это это он пока разминается перед стартом.
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Зато презик свинорылый безвизом хвалится.
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Увага! Намалювались тролі з фсб.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко
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Зачем ты абцаз целый из минстцевской методички сюда вывалил?
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Увага! Намалювались тролі з фсб.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко
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Когда бот с другого аккаунта пытается уличить в проплаченности... "Укрпочта" повысила тарифы на почтовые пересылки - Цензор.НЕТ 9877
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антипа пилигримов,тебе не надоело хню постить?
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смертельно?или зрадно?
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Зато топливо дорожает плавно - три месяца подряд.
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а тебе что рузькэ???

Иди, делай со-со пукину
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Уточню - налогами облагается четвертая (пятая и т.д.) посылка стоимостью свыше 50 евро. Первые три облагаются тоже, если стоимость свыше 150 евро (каждая).
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житель юговостока) А если себе закажу телефон стоимость 400 евро, и это будет одна посылка! Мне что придется за единственную посылку, заплатить налог?
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Конечно. Мы когда-то с другом стабильно в покерных турнирах выигрывали iPod-ы, которые нам высылали из Англии. Где-то год назад стали облагать налогами посылки стоимостью свыше 150 евро. Вместо 10 штук пришлось высылать по 3-4 штуки за раз. Так что такая хрень уже с осени 2016 года, если я не ошибаюсь.
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Первые три посылки в месяц (пришедшие не чаще одного раза в сутки) облагаются налогом со стоимости свыше 150 евро. Все остальные со стоимости свыше 50 евро. То есть вам нужно оплатить таможне налог (пошлина+НДС) со стоимости 400 -150=250 евро.
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Укрпошта вже давненько подрочувала на Нову Пошту.)))
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Этот закон (до 150 евро беспошлинно) не касается "Новой почты". Он касается посылок из-за границе с использованием Укрпочты и экспресс-доставок (DHL, TNT, FedEx и проч.).
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маю на увазі що укрпошта підтягується по цінам до нової пошти.
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"Таким образом процесс отправки посылки станет проще как для клиента, так и для оператора отделения"

Кто объяснит, в чём упрощение?

"То есть если клиент пожелает отправить посылку без объявленной ценности массой до 10 кг, то эта посылка будет оформлена как отправление "Укрпочта Стандарт", а ее стоимость рассчитана по универсальному тарифам."

В чём глубокий смысл этого предложения?
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Дело в том что этим летом они ввели "новые" тарифы (смотри первую картинку в статье) и чтобы расчитать стоимость доставки нужны были весы и линейка и регион доставки и два вида тарифов - стандарт (медленно) и эксперсс (немного быстрее). Короче, сами себе зажали яйца, усложнив расчет. Я еще тогда сказал что это страшный гемор. Видать одумались всё-таки. Ну хоть так.
А тем временем в субботу на новой почте очередя были аж на улицу, а на укрпочте тишина... С таким то количеством отделений и долгой доставкой укрпочта просто сосет. Жалкие потуги что-то изменить пока никчему не привели.
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Все залишилось: маса, найдовша сторона.
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просто закройте эту ватную отрыжку. даже письма не доходят. какие имбецилы ею еще посылки отправляют?
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Сразу видно, что Вы не в курсе. Абы ляпнуть. Каждый день отправляю. Работает хорошо. Срок доставки от 1 дня в соседние города до 5-6 дней в любое село в любом конце Украины. Бывают заскоки, но очень редко, ни одной посылки не потерялось за несколько лет.

Но их сегодняшнюю аргументацию на счёт упрощения не догоняю.
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Посилка з Amazon через океан до України йде 7 днів, а по Україні -14 днів.
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Может быть, у меня только внутренние пересылки.
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Не зря Порошенко в своем поздравлении угрожал повышением уровня жизни. Почта повысила, ждем кто следующий.
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Увага! Намалювались тролі з фсб.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера", - сказал Наливайченко
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Да да кто критикует власть тот тролль ФСБ а иначе и быть не может, украинцам просто не на что жаловаться.))
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А ще тролі підвищують тарифи, ціни на все, опускають гривню, підвищують штрафи та акцизи та багато іншого. І все це роблять під прикриттям турботи про народ.
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Та да,все кто расшатывает соевое однотуровове корыто-агент кремля "Укрпочта" повысила тарифы на почтовые пересылки - Цензор.НЕТ 9604
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Шановний порхоботе! Ви прочитайте, що люди пишуть у відповідь на Вашу ахінею про ФСБ-шних тролів, які буцімто засіли на "Цензорі". Вони-то звичайно є, ці тролі, але Ви не там шукаєте. бо пишете свою пургу напряму з методички. Так ось, я "троль" з 44 роками трудового стажу. І стажу заробленого не читанням паперів і не клацанням по клавіатурі, як оце робите Ви. Останні 15 років - газовидобувна галузь, перед тим ще 8 - енергетика. 15 років на заводі, ну і по дещиці деінде. Так от, я, дякуючи "покращенням" на свою зароблену пенсію ледве звожу кінці з кінцями. Тому, Антипа Пилигримов, не пішли б Ви куди подалі.
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Не бачу схвалення цієї потужної реформи від сашка та інших шоколадних дописувачів.
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Вместо него сегодня смену гыг должен отработывать.
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Выходной,НГ-им не успели методички подготовить.Завтра куратор опохмелится,закусит рошенкой и все появятся
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скоро перейдем на голубей. Хотя и их пожрут.
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Перед этим подорожанием они пол года любили мозги клиентам которые хотели отправить именно посылку без объявленной ценности, даже на ютубе есть уйму примеров. Перевели работников на сокращённый рабочий день , но фактически те перерабатывали. Сервис не позволит им конкурировать с новой от слова совсем совсем , если раньше в противовес всему можно было поставить стоимость , то теперь просто - унылое говно.
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а интерестно заменятли страшные ржавые "буханки" у которых двери открыватся на ходу ?????
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