 Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры прошло в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Как сообщил кореспондент Цензор.НЕТ, в этом году шествие проходило под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!" Организаторами события выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".
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Марш проходил по центральным улицам столицы (ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик) и закончился на Майдане Независимости, где состоялось вече. После - участники сожгли фаеры и разошлись.
По информации столичной полиции, в марше принимали участие около 1000 человек. Колонну, которая выдвинулась из столичного парка им. Шевченко в сторону Майдана Независимости, сопровождали порядка сотни правоохранителей. Завершилась акция около 20:10. Правонарушений полицейские не зафиксировали.
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Источник: https://censor.net.ua/n3042531
#Славянск #смолоскипнахода
а це не покажуть ніколи -
... стосовно Патріотичних рухів .. ... треба розуміти .. АГЕНТИ спец служб .. провідники ... напівпровідники Націоналістичних Рухів .. ОЧОЛИЛИ .. роздробили маргінізували заводять в тупіки для знищення САМУ Патріотичну частину Громадянського суспільства Українців ... ції УБЛЮДКИ за час незалежності ЗАГНАЛИ в Землю .. скалічили здали фсб росії ... ЦВІТ Нації .. і рядових Патріотів водять .. як КОЗУ по-базарі .. і використовують на ДОГОДУ ворогам України .. противсіхи ( яроши тягнибоки гриценки і пр противсіхи ) .. УСІ в вишиванках з кричалками ... Боже дай РОЗУМУ і МУДРОСТІ Нашим Дітям і Онукам ... і у цих ОЛІГАРХІЧНИХ ублюдків це НАЗ. " цивілізоване управління " спец службами -- Молодим поколінням .. ШАНОВНІ і ДОРОГІ Наші Діти і Онуки .. без РОЗУМУ МУДРОСТІ Вас будуть використовувати ..самим БРУДНИМ способом ПРОТИ Вашого майбутнього .. КРИТИЧНО і ЦІЛОМУДРО вибирайте - десятників сотників .ЛІДЕРІВ. ... з розумінням того що Вам будуть "нав"язувати " КРИКУНІВ фарбованих .. БУДЬТЕ ПИЛЬНІ .. Наснаги Вам !
Евгений Островский
Ніколи в країні не буде порядку і злагоди, справжньої української ВОЛІ, поки подібні полупровідники будуть громоотводами для промоскальської мафії. Як тільки над мафією збирається гроза народного СПРАВЕДЛИВОГО гніву, мафія вмикаає ці громоотводи і продовжує грабувати і дурити цей народ далі...
Ярош - громоотвод. Причому у гіршому вигляді, бо побудований під "лідера Майдану", а потім і під "патріота, який проливає кров на фронті", ліхтар, на який летять дурні невігласи, яким бракує здатності проаналізувати ситуацію, і своє значення в ситуації. І що найгірше, це здебільшого молодь, у якої бракує, більше ДОСВІДУ, ніж розумових здібностей. "Авторитет" таких громоотводів будується не на особистих якостях, а на прикладах жертовності тих, хто прийшов до громоотводів для втілення свого бажання патріотизму і бажання захистити Батьківщину від ворога. В результаті такі особи непомітно для себе перетворюються у шкідників для тієї Батьківщини, яку й прийшли захищати.
От що є насправді таке явище родом з НКВД, як громоотводи, типа яроша... Саме по цій причині в Україні АБСОЛЮТНО беззубий націоналізм, та ще й просякнутий юдохристиянською догмою, яка взагалі робить з людини інфантильне посміховисько, яке талдичить - "смерть ворогам", і тут же смо собі заперечує - "не вбий", та "возлюби ворога, як себе". Такі кричущі протиріччя повністю знищують здатність аналізу, а порожні гасла спустошують Душу....
ХОДА це хода .. та все ж думається що Степан Андрійович СПОВІДУВАВ активну БОРОТЬБУ .. а не ходіння і вічне чищення зброї ...
.. ознайомився з Програмою об"єднаних Націоналістів .... ОНИМ крикунам по-типу яроша .. НЕ потрібно НАТО як колективна система Світової безпеки ,ЄС як цивілізована спільнота Золотого мільярду .. ніяких виборів їм теж нетреба .. Боже що це за Кара ... ГОНІТЬ в шию тих провідників фсб і їх КЛОНІВ в Україні ..
Вам вирішувати ..
https://twitter.com/twitter/statuses/947840277074579456
11 год ·
#ЦейДень 1.1.1467 - народився Сигізмунд I Старий, Великий князь Литовський, пан і дідич Русі. За його правління військо Московії зазнало розгрому у битві під Оршею.
Наступил для нас не зря.
Рвуть кацапи свій пукан -
З Днем народження, Степан!!!
Двадцать шесть лет Украина замерзала, умирала от голода, разваливалась на части и приползала на коленях, просить прощения у "старшего брата". Не дождавшись ничего, из выше перечисленного, "братья" решили поставить в "украинском вопросе" окончательную точку. Ничего нового не придумав, они начали пытаться уничтожать украинцев физически, как нацисты уничтожали всех своих оппонентов во времена второй мировой войны. Самое примечательное, что ввиду своей природной подлости и цинизма всё это действо происходит с улыбками и прибаутками про "братский" народ...
Украина выстоит. Я, лично, в этом уверен. С Новым годом, братья. Всех благ!
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Украинский К Р Ы М
к а г а л сдал в марте 2014 без боя в р а г у ..
https://censor.net.ua/resonance/433632/letchik_igor_bedzayi_v_marte_2014_goda_nachalniku_aviatsii_pryamo_skazal_esli_u_menya_budet_vozmojnost
Статья 102. Президент Украины является главой государства и выступает от его имени. Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
Статья 106. Президент Украины: 1) обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;
КДБ контролював дві найбільш екстремістські націоналістичні організації з чотирьох існуючих у 1990-х роках
Националисты ЕС годуются путиным для развала ЕС.
А Украина в ЕС не входит.
Поэтому именно окремішні.