 Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры прошло в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Как сообщил кореспондент Цензор.НЕТ, в этом году шествие проходило под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!" Организаторами события выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

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Марш проходил по центральным улицам столицы (ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик) и закончился на Майдане Независимости, где состоялось вече. После - участники сожгли фаеры и разошлись.

По информации столичной полиции, в марше принимали участие около 1000 человек. Колонну, которая выдвинулась из столичного парка им. Шевченко в сторону Майдана Независимости, сопровождали порядка сотни правоохранителей. Завершилась акция около 20:10. Правонарушений полицейские не зафиксировали.















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