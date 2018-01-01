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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Бандера (601) Киев (15126) шествие (90) Богачук Олег (436)

 Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры прошло в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

В Киеве проходил факельный марш по случаю 109-летия со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщил кореспондент Цензор.НЕТ, в этом году шествие проходило под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!" Организаторами события выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

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Марш проходил по центральным улицам столицы (ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик) и закончился на Майдане Независимости, где состоялось вече. После - участники сожгли фаеры и разошлись.

По информации столичной полиции, в марше принимали участие около 1000 человек. Колонну, которая выдвинулась из столичного парка им. Шевченко в сторону Майдана Независимости, сопровождали порядка сотни правоохранителей. Завершилась акция около 20:10. Правонарушений полицейские не зафиксировали.

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Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников. ФОТОрепортаж

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Источник: https://censor.net.ua/n3042531
 
 
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Краще звернутися увагу, що зрадоботи не підтримують цю ходу. А деяких тут нема взагалі☺
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Зато вы, шокоботы, "пидтримуете" мероприятия "без выхлопа". Так вам спокойнее, т.к. такие мероприятия НЕ ведут к уничтожению вашей олигархическо-коррупционной системы, благодаря которой вы уже загнали в нищету украинский народ и добиваете несчастную Украину. И начхать вам на то, что Бандера хотел видеть эту страну счастливой и независимой, боролся и даже отдал за это жизнь. Пусть походят с факелами в память о Бандере, лишь бы не подпалили наши дворцы. Так ведь?
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ловкий ты пацак ченок,но все таки тоньшее надо брехать ,еще тоньшее....
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Я не только "ловкий", а еще умный и честный. Это в ваше, шокоботовое, племя набирают всякую шваль- торговать совестью за леденцы.
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Бачив, що ти не підтримуєш націоналістів. Такі що все правильно про тебе.
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Я не могу не пидрымуваты националистив, хотя бы потому, что я - сам националист.))) Только взгляд на "Национальную идею" у меня отличается от "взглядов" прикормленного шоколадом Тягныбока. Не каждый, кто взял в руки факел и назвался "националистом" таковым является. Националист- это тот, кто реальными делами борется за свою Украину на фронте или в тылу. Как это делал Бандера. А вот то, что ты- ничтожный шокобот, здесь уже ни у кого не вызывает сомнения.
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Хода на честь Бандери в Слов'янську це те що не покажуть мокшам.
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покажуть, скажуть "сматрітє ето націкі"
а це не покажуть ніколи -
Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 1713
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// Молоді Люди ..до Вас .. скажу..
... стосовно Патріотичних рухів .. ... треба розуміти .. АГЕНТИ спец служб .. провідники ... напівпровідники Націоналістичних Рухів .. ОЧОЛИЛИ .. роздробили маргінізували заводять в тупіки для знищення САМУ Патріотичну частину Громадянського суспільства Українців ... ції УБЛЮДКИ за час незалежності ЗАГНАЛИ в Землю .. скалічили здали фсб росії ... ЦВІТ Нації .. і рядових Патріотів водять .. як КОЗУ по-базарі .. і використовують на ДОГОДУ ворогам України .. противсіхи ( яроши тягнибоки гриценки і пр противсіхи ) .. УСІ в вишиванках з кричалками ... Боже дай РОЗУМУ і МУДРОСТІ Нашим Дітям і Онукам ... і у цих ОЛІГАРХІЧНИХ ублюдків це НАЗ. " цивілізоване управління " спец службами -- Молодим поколінням .. ШАНОВНІ і ДОРОГІ Наші Діти і Онуки .. без РОЗУМУ МУДРОСТІ Вас будуть використовувати ..самим БРУДНИМ способом ПРОТИ Вашого майбутнього .. КРИТИЧНО і ЦІЛОМУДРО вибирайте - десятників сотників .ЛІДЕРІВ. ... з розумінням того що Вам будуть "нав"язувати " КРИКУНІВ фарбованих .. БУДЬТЕ ПИЛЬНІ .. Наснаги Вам !
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цитата --

Евгений Островский
Ніколи в країні не буде порядку і злагоди, справжньої української ВОЛІ, поки подібні полупровідники будуть громоотводами для промоскальської мафії. Як тільки над мафією збирається гроза народного СПРАВЕДЛИВОГО гніву, мафія вмикаає ці громоотводи і продовжує грабувати і дурити цей народ далі...
Ярош - громоотвод. Причому у гіршому вигляді, бо побудований під "лідера Майдану", а потім і під "патріота, який проливає кров на фронті", ліхтар, на який летять дурні невігласи, яким бракує здатності проаналізувати ситуацію, і своє значення в ситуації. І що найгірше, це здебільшого молодь, у якої бракує, більше ДОСВІДУ, ніж розумових здібностей. "Авторитет" таких громоотводів будується не на особистих якостях, а на прикладах жертовності тих, хто прийшов до громоотводів для втілення свого бажання патріотизму і бажання захистити Батьківщину від ворога. В результаті такі особи непомітно для себе перетворюються у шкідників для тієї Батьківщини, яку й прийшли захищати.

От що є насправді таке явище родом з НКВД, як громоотводи, типа яроша... Саме по цій причині в Україні АБСОЛЮТНО беззубий націоналізм, та ще й просякнутий юдохристиянською догмою, яка взагалі робить з людини інфантильне посміховисько, яке талдичить - "смерть ворогам", і тут же смо собі заперечує - "не вбий", та "возлюби ворога, як себе". Такі кричущі протиріччя повністю знищують здатність аналізу, а порожні гасла спустошують Душу....
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.. цитата .. НЕ передбачає виправлення орфографії .. а по змісту НЕМА заперечень ..

ХОДА це хода .. та все ж думається що Степан Андрійович СПОВІДУВАВ активну БОРОТЬБУ .. а не ходіння і вічне чищення зброї ...
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і на завершення ..
.. ознайомився з Програмою об"єднаних Націоналістів .... ОНИМ крикунам по-типу яроша .. НЕ потрібно НАТО як колективна система Світової безпеки ,ЄС як цивілізована спільнота Золотого мільярду .. ніяких виборів їм теж нетреба .. Боже що це за Кара ... ГОНІТЬ в шию тих провідників фсб і їх КЛОНІВ в Україні ..

Вам вирішувати ..
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Нема більшого зла в Україні як Порошенко, Путін, націоналісти і корупція. Путін з націоналістами породив донбаскую війну. Пів країни розмовляє російською мовою, а ви націоналісти навіть в конституцію протиснули одномовність, де ж таке в світі бачено, в самі Росії десятки державних мов. Кожна республіка має свою національну мову, плюс російську як мову міжнаціонального спілкуваня. Навіть в Криму зараз офіційно три державні мови, укр, рос. і татарська. А ви рвете Україну по югославскому варіанту на куски. Немає вам націоналістам прощеня, одумайтесь, станьте людьми. Прийдуть до влади наші настоящі майдановські і я буду за суд над порошенками, путиними і вами націоналістами, рвущими країну на куски.
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как вам всем Ярош поперек горла стал Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 7263 Бойтесь скоро Санта - Ярош и к вам придет
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.. сексот ярош ...Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 4697
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Твой гугл-переводчик страдает русизмами!
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сразу донецк в луганском пойдут освобождать?
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Нет.. пойдут хороводы водить.
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History Ukraine
11 год ·

#ЦейДень 1.1.1467 - народився Сигізмунд I Старий, Великий князь Литовський, пан і дідич Русі. За його правління військо Московії зазнало розгрому у битві під Оршею.Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 7830
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ПЫШАЮСЬ , щё народывся в одынь день с ГЕРОЕМ !!!
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В первый день календаря
Наступил для нас не зря.
Рвуть кацапи свій пукан -
З Днем народження, Степан!!!
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Для лишнехромосомных подобные темы особо болезненные.
Двадцать шесть лет Украина замерзала, умирала от голода, разваливалась на части и приползала на коленях, просить прощения у "старшего брата". Не дождавшись ничего, из выше перечисленного, "братья" решили поставить в "украинском вопросе" окончательную точку. Ничего нового не придумав, они начали пытаться уничтожать украинцев физически, как нацисты уничтожали всех своих оппонентов во времена второй мировой войны. Самое примечательное, что ввиду своей природной подлости и цинизма всё это действо происходит с улыбками и прибаутками про "братский" народ...
Украина выстоит. Я, лично, в этом уверен. С Новым годом, братья. Всех благ!
Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 2295Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 4997
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мацкали недавно на красную площадь пришли к памятнику джугашвили в день его рождения с цветами для убийцы миллионов людей.
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Стадо...Що зробиш, мали б бути вже у вишгороді- спитати з вбивць сміливої жінки! Але приоритети розтавленні так, що поклоніння істукану є більш важливе ніж замордована Ноздровська!
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Сам Степан и его соратники делали нечто большее , нежели хождение с факелами раз в году.
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2 Заповедь в Библии( имеющий ум, уразумеет):
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
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мацкалики, вы еще звезданите что вместо Молотова 23 августа и 28 сентября 1939 года в Москве Братский Договор на 10 лет с нацистом Риббенропом а по факту с Гитлером,подписывал Степан Андреевич Бандера.
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Оказывается в Новосибирске БАНДЕРОВЦЫ также Ёлку жгут.

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https://censor.net.ua/news/3041834/vy_ne_schitaete_sebya_predatelem_advokat_yanukovicha_doprosil_mamchura/sortby/tree/order/asc/page/2#comments

Украинский К Р Ы М

к а г а л сдал в марте 2014 без боя в р а г у ..
https://censor.net.ua/resonance/433632/letchik_igor_bedzayi_v_marte_2014_goda_nachalniku_aviatsii_pryamo_skazal_esli_u_menya_budet_vozmojnost

Статья 102. Президент Украины является главой государства и выступает от его имени. Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
Статья 106. Президент Украины: 1) обеспечивает государственную независимость, национальную безопасность и правопреемство государства;

Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 9768
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Людмила,Вы всех рептилоидов уже разоблачили? Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 2201
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Біда України, це що в нас такі "герої".
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Зібрання клоунів-порохоботів
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У Львові сьогодні народ вийшов првітати з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ нашого Степана Андрійовича Бандеру.

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Раз у мордвы и ватоголовых так подгорает под хвостом - значит богоугодное дело.
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Націоналізм це війна, так говорять з Європи. Націоналісти рвуть Україну по югославському варіанту на куски і я тому свідок. Націоналісти ви перестаньте захищати свою рідну націю, в багатонаціональні країні, захищати свою націю можуть тілки люди з гидкою моралью. Ви захищайте справедливість для всіх, це буде правільно і благородно. Спитайте поляків або євреїв хто такий С. Бандера і вони скажуть що Бандера це бандіт. Для вас Бандера герой. Для мене далеко не однозначна історична постать. Тоді потріно С. Бандеру оставити в покої, і не хдити с факелами дратуючи таких як я. А мені подібних десятки мілліонів. В мене є така думка що ви дьявольсьий союзнік Порошенка і Путіна по знищеню України. Одумайтесь і перестаньте бути націоналістами, будьте людьми. Одумайтесь...
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Давно відомо, що всі націоналісти Європи годуються з рук пуйла. Це і Лє Пен, і Йобік, і австрійські... Українські націоналісти якісь окремішні?
КДБ контролював дві найбільш екстремістські націоналістичні організації з чотирьох існуючих у 1990-х роках
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Націоналізм повинен мати людське обличчя, щоб не стати нацизмом.
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Кацап помни каждый год 1 января традиционно на тебя нападает бендеравцы !
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ВСе вірно, але якби не Бандера і його народ, кацапи би уже давно танцювали на Хрещатику., свою Бариню Судариню. СЛАВА УКРАЇНІ!
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Бандера в публицистических работах указывал о приходе Украинства в Харьков и Днепропетровск не ранее чем через сто лет - ленинградский еврей и тут опроверг своего оппонента, пришли за три года. Ура путину и с Днем Рождения!
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Воевать с Бандерой с 1939 года,это мировой рекорд,НКВД-КГБ чемпионы мира...
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Давно відомо, що всі націоналісти Європи годуються з рук пуйла. Це і Лє Пен, і Йобік, і австрійські... Українські націоналісти якісь окремішні?

Националисты ЕС годуются путиным для развала ЕС.
А Украина в ЕС не входит.

Поэтому именно окремішні.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиФакельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры прошло в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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