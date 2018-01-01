 МВД готовится ввести автоматическую фиксацию превышения скорости в первом квартале 2018 года, - канал "112"

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, каналу “112” сообщили в МВД и патрульной полиции.

Как рассказали в патрульной полиции Украины, снижение максимально разрешенной скорости движения авто в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч будет "способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей".

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А вот как патрульные будут контролировать и фиксировать скорость авто, пока не понятно. По состоянию на сегодняшний день полиция в автоматическом режиме может фиксировать такие нарушения ПДД:

превышение установленных ограничений скорости движения ТС;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил остановки и стоянки;

нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;

нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил движения через железнодорожный переезд;

нарушение установленного для транспортных средств запрета движения по тротуарам и пешеходным дорожкам.

"В то же время по состоянию на 27.12.2017 Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме (с помощью технических средств, которые дают возможность осуществить фотосъемку или видеозапись и функционируют согласно с законодательством о защите информации), ответственность несут юридические и физические лица, на которых зарегистрировано транспортное средство", - говорят в патрульной полиции.

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Но полиция не начнет фото- видеофиксацию превышения скоростного режима в 50 км/ч для автомобилей с 1 января 2018 года. Потому что нет всех необходимых технических устройств для фото- и видеофиксации.

"Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим", - рассказал спикер МВД Артем Шевченко.

По прогнозам МВД, фото- видеофиксация начнет работу в первом квартале 2018 года, а по пессимистическим прогнозам - с середины или в первой, возможно, во второй половине.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, главным новшеством которых является пункт о том, что в пределах населенного пункта можно вести автомобиль со скоростью, не превышающей 50 км/час.