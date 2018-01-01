 МВД готовится ввести автоматическую фиксацию превышения скорости в первом квартале 2018 года, - канал "112"

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, каналу “112” сообщили в МВД и патрульной полиции.
Как рассказали в патрульной полиции Украины, снижение максимально разрешенной скорости движения авто в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч будет "способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей".
А вот как патрульные будут контролировать и фиксировать скорость авто, пока не понятно. По состоянию на сегодняшний день полиция в автоматическом режиме может фиксировать такие нарушения ПДД:
- превышение установленных ограничений скорости движения ТС;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- нарушение правил остановки и стоянки;
- нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;
- нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения;
- нарушение правил движения через железнодорожный переезд;
- нарушение установленного для транспортных средств запрета движения по тротуарам и пешеходным дорожкам.
"В то же время по состоянию на 27.12.2017 Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме (с помощью технических средств, которые дают возможность осуществить фотосъемку или видеозапись и функционируют согласно с законодательством о защите информации), ответственность несут юридические и физические лица, на которых зарегистрировано транспортное средство", - говорят в патрульной полиции.
Но полиция не начнет фото- видеофиксацию превышения скоростного режима в 50 км/ч для автомобилей с 1 января 2018 года. Потому что нет всех необходимых технических устройств для фото- и видеофиксации.
"Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим", - рассказал спикер МВД Артем Шевченко.
По прогнозам МВД, фото- видеофиксация начнет работу в первом квартале 2018 года, а по пессимистическим прогнозам - с середины или в первой, возможно, во второй половине.
Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, главным новшеством которых является пункт о том, что в пределах населенного пункта можно вести автомобиль со скоростью, не превышающей 50 км/час.
Тоже, наверное, видеокамер не хватало...
Сам часто ездишь по городу 60+?
Как на тебя лично повлиял этот закон?
Или должны были принять по городу 100+ ,ну другие вить гоняют ?
Когда в ВСУ надо было набрать 200к людей - все были согласны ,но я прослужил по мобилизации не год , а полтора ( менять не кем )
Ну чего уж там - форумных вояк ни кто и не где не заменит .
Я даже теряюсь - кто ВАС форумных устроит у власти , и какие законы ?
Или вам "абы попиздеть"
какой смысл вводить 50 км/ч?
разницы никакой.
кстати, а евробляхерам куда отсылать письма будут? в литву?
И нововведения предусматривают автоматическую фиксацию.
Уменьшили разрешенную скорость, а не ненаказуемое превышение только потому, что первое можно поменять решением Кабмина, а второе лишь 226 голосами депутатов + Президент.
Никто не думает о вашей безопасности, это сделано для того, чтобы доить водителей. То, что нам рассказывают, что в БОЛЬШИНСТВЕ стран ЕС разрешенная скорость 50 км/ч скорее всего правда, но это лишь в БОЛЬШИНСТВЕ, это не значит что во всех или что это требование ЕС к ассоциированным членам.
Я за 50-70 и автоматическую фиксацию.
Мне надоело, что когда я еду 80 и выхожу в левый ряд для опережения, сзади сразу упирается мигающий летчик. Или за городом 120 - я, оказывается ползу!