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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (7411) нарушения (633) ПДД (257) правила (52) патрульная полиция (1026)

 МВД готовится ввести автоматическую фиксацию превышения скорости в первом квартале 2018 года, - канал "112"

В Украине с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в ПДД, которыми максимально разрешенная скорость движения в городах ограничивается 50 км/ч.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, каналу “112” сообщили в МВД и патрульной полиции.

Как рассказали в патрульной полиции Украины, снижение максимально разрешенной скорости движения авто в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч будет "способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей".

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А вот как патрульные будут контролировать и фиксировать скорость авто, пока не понятно. По состоянию на сегодняшний день полиция в автоматическом режиме может фиксировать такие нарушения ПДД:

  • превышение установленных ограничений скорости движения ТС;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • нарушение правил остановки и стоянки;
  • нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств;
  • нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения;
  • нарушение правил движения через железнодорожный переезд;
  • нарушение установленного для транспортных средств запрета движения по тротуарам и пешеходным дорожкам.

"В то же время по состоянию на 27.12.2017 Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме (с помощью технических средств, которые дают возможность осуществить фотосъемку или видеозапись и функционируют согласно с законодательством о защите информации), ответственность несут юридические и физические лица, на которых зарегистрировано транспортное средство", - говорят в патрульной полиции.

Также читайте: Новые правила дорожного движения вступили в силу 1 января

Но полиция не начнет фото- видеофиксацию превышения скоростного режима в 50 км/ч для автомобилей с 1 января 2018 года. Потому что нет всех необходимых технических устройств для фото- и видеофиксации.

"Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим", - рассказал спикер МВД Артем Шевченко.

По прогнозам МВД, фото- видеофиксация начнет работу в первом квартале 2018 года, а по пессимистическим прогнозам - с середины или в первой, возможно, во второй половине.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, главным новшеством которых является пункт о том, что в пределах населенного пункта можно вести автомобиль со скоростью, не превышающей 50 км/час.

Источник: https://censor.net.ua/n3042530
 
 
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Шумахерами стають одразу з отриманням водійських прав? "шумахерами" і іншими правопорушниками стають дивлячись на безкарність влади. Це дуже прості і очевидні речі.
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А може через неспроможність чи не бажання держави виконувати свої державні функціі!!
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А за плохие дороги и нужные разметки, помогающие водителям ездить безаварийно кто будет отвечать? МВД готовится ввести автоматическую фиксацию превышения скорости в первом квартале 2018 года, - канал "112" - Цензор.НЕТ 3117
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Саакашвілі. Хіба не зрозуміло. Пєтя відповідає тільки за всьо хорошеє.
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Ну да. И зрадофил при этом это ты! Вот така перемога.
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Держава - це не якась загадкова річ чи явище. Держава - це коло осіб, яке здійснює політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством. Тому якщо називати речі своїми іменами, то виглядати воно буде так: порошенко, гройсман, парубій, аваков, петренко та інші - не виконують покладені на них державні функції. Й одразу все стає зрозумілим. А то зомбують людей брехнею та маніпуляціями.
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Ці бариги просто грабують народ, за рахунок якого вони і утримуватися. МВД готовится ввести автоматическую фиксацию превышения скорости в первом квартале 2018 года, - канал "112" - Цензор.НЕТ 5915
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Давно пора, или ты хочешь такого https://rian.com.ua/society/20171227/1030814343/avtoshkola-kharkov-zaytseva-proverka.html
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есть участки дорог по несколько км, где нет ни перекрестков ни пешеходных переходов, какого хера там ползти 50???
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Могу несколько адресов подкинуть, где обязательно фиксировать нужно. Но так, чтобы заодно и пешеходов, бегающих под колесами, видно было.
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Добре що я пішов на пенсію і поставив свою залізну конячку на вічний прикол !! Як кажут -зляв воду та погасив світло !!!)))
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Долб*йоб Аваков закон написав,а виконати не має чим.Нехай йому його син роскаже де камери відеофіксації купити і як грабанути державу на пару міліардів
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Плохо что вы не разбираетесь совсем... Аваков законы не пишет, максимум что он может - при помощи всего Кабмина инициировать ЗАКОНОПРОЕКТ. Законы у нас принимает Верховная рада, а после этого их утверждает Президент.
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Давно нужно было это сделать!
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Вы уроды барыжные, сначала, Зайцеву посадите, поскольку имеются все факты видеофиксации её преступления! МВД готовится ввести автоматическую фиксацию превышения скорости в первом квартале 2018 года, - канал "112" - Цензор.НЕТ 6099
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Тоесть - пока зайцеву не посадят - ты имеешь право проехатся по городу на 100+ и ни за что не отвичать?
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Если ты не понимаешь, я тебе помогу! Имеются все факты преступления Зайцевой, всё зафиксировано видеокамерами и что мы имеем? Судя по всему эту тварь либо отпустят, как душевнобольную, либо дадут условный срок, а посадят Дронова. Поэтому видеофиксация пока - это для того, чтобы сабаков заработал на тысячах видеокамер, которые будут бесполезными при таком подходе к таким случаям! Уловил?
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"Активистку Ирину Ноздровскую, сестру жертвы резонансного ДТП Светланы Сапатинской, которая ранее пропала в Киеве нашли мертвой возле Демидова."
Тоже, наверное, видеокамер не хватало...
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Это невозможно. Посадить Зайцеву и других водителей-убийц можно будет только после закупки новых видеокамер на пару миллиардов доляров.
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всі резонансні ДТП були явно не на швидкості 60 км/год.......можливо, спочатку треба було почати контролювати дотриманні швидкості 60 км/год, а потім, при потребі, зменшувати її до 50...... популісти-ідіоти прийняли нові правила і думають, що проблема вирішена..... таким, як зайцева пох.... буде 60, 50 чи 40.. - вони все рівно будуть їздити понад 100
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Может хватит ,чужие действия оправдывать?
Сам часто ездишь по городу 60+?
Как на тебя лично повлиял этот закон?
Или должны были принять по городу 100+ ,ну другие вить гоняют ?
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Новый год + КАцапский язык ,он сам по себе ошибка - так шо не страшно
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ну да, 2 ошибки в слове из 4-х букв, подумаешь..
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я бачу, що ти українською погано розумієш.... включи собі гугл перекладач і почитай ще раз.... може дійде з другої спроби
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"я вижу, что ты по-украински плохо понимаешь... включи себе гугл-переводчик и прочитай ещё раз... может дойдёт со второй попытки" - так полегче будет?
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прикол в том, что и 60 довольно безопасная скорость! нужно не дополнительные ограничения клепать, а начать, наконец, её контролировать эту скорость
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от і я про те ж, але є індивідууми, до яких не доходить
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60, 70, 90... Вопрос не в том. Есть правила- добейтесь выполнения существующих. Если у вас не выполняют то, что есть, то снижение скорости на 10 ничего не даст. Для атво в пробке - это безразлично, для авто на пустом участку дороги с 4-мя полосами - это бессмысленно. А логика, что чем ниже скорость , тем безопаснее, приводит только к снижению скорости до 0 и запрете выходить на улицу.
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Вопрос не в законе. Видеофиксация есть в ограниченном количестве мест,но даже при фиксации нарушения до сих пор нет процедуры привлечения к ответственности. Главное нет системы автоматического наказания за нарушение. Снова ублюдки,сбивающие на пешеходах людей,будут безнаказанными, а превысивший пять километров нищеброд, будет платить по полной,так как все в ручном режиме,ну для"эффективного "управления... потоком деньжат.
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Пока специально обученный человек будет, сидя за компом, за определённую плату подчищать фото-видео фиксации тех, у кого якобы не совсем четко видно госномер, пока система будет фильтровать кому не надо присылать "письма счастья" до тех пор это будет абсолютно бесполезно...
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Тут такая система работает давно.Зафиксировала тебя камера - приходит тебе по почте "письмо счастья" со штрафом и соответствующей фотографией с той камеры.
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прошу прощения ЗАРАНЕЕ за недавний просмотр рос-сми , в нем показывали как в МАЦКВЕ воспитывают водителей за не включенный ПОВОРОТНИК !!!!! НАРОД , поворотник !!!! инспектор ДПС выберает "точку " и ТУППО стрежот лохов в бюджет города !!!! и не один не ПРОТИВИТСЯ и не ЗАЛУПАЕТСЯ !!!! все снято на камеру ,в ПРАВИЛАХ написанно при изменении траектории движения ВОДИТЕЛЬ зараннее должен ПРЕДУПРЕДИТЬ окружающих и не значит есть ОНИ вокруг или нет !!!! если б вы ВИДЕЛИ лица этих ВОДИТЕЙ )))) я лично РАД , что 50 км. еще б ТОНИРОВОЧКУ убрать совсем !!!! рашисты уже и за это ШТРАФУЮТ !!! они по ПДД нас опережают (((((
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Дегенерат, чем тебе тонировка то мешает? Ну и паРаша в качестве примера это клиника, ты сразу спалился.
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В столице московии на каждом перекрестке по несколько камер и все дтп рассматриваются с запросом видео(ну, если верить мокшанским сериалам)
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А на фронт камеры покупают волонтеры, за народные деньги. Ну да, ментам нужнее.
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Было бы все по другому ,если б было по другому )
Когда в ВСУ надо было набрать 200к людей - все были согласны ,но я прослужил по мобилизации не год , а полтора ( менять не кем )
Ну чего уж там - форумных вояк ни кто и не где не заменит .
Я даже теряюсь - кто ВАС форумных устроит у власти , и какие законы ?
Или вам "абы попиздеть"
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60 км/ч контролировать так же было нечем.
какой смысл вводить 50 км/ч?
разницы никакой.
кстати, а евробляхерам куда отсылать письма будут? в литву?
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Было 60+20, теперь будет 50+10
И нововведения предусматривают автоматическую фиксацию.
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Не говорите глупостей, КУАП никто не менял, КУАП - это кодекс (закон), а законы у нас принимает Верховная рада, и утверждает Президент. Никто не менял (не отменял) ненаказуемые 20 км/ч. Так что было 60+20, стало 50+20. К тому же не забывайте что еще учитывается погрешность прибора + измерять скорость у нас можно только в автоматическом режиме и только так, чтобы было видно лицо нарушителя. А оборудования для этого на данный момент у нас в стране нет.
Уменьшили разрешенную скорость, а не ненаказуемое превышение только потому, что первое можно поменять решением Кабмина, а второе лишь 226 голосами депутатов + Президент.
Никто не думает о вашей безопасности, это сделано для того, чтобы доить водителей. То, что нам рассказывают, что в БОЛЬШИНСТВЕ стран ЕС разрешенная скорость 50 км/ч скорее всего правда, но это лишь в БОЛЬШИНСТВЕ, это не значит что во всех или что это требование ЕС к ассоциированным членам.
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Согласен, +20 осталось.
Я за 50-70 и автоматическую фиксацию.
Мне надоело, что когда я еду 80 и выхожу в левый ряд для опережения, сзади сразу упирается мигающий летчик. Или за городом 120 - я, оказывается ползу!
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Ямы, корявую разметку тоже будут фиксировать на камеру?
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А в верховной раде будет действовать этот закон при голосовании?
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всем, кроме яростных любителей петерастов, понятно, что нововведение протолкнули не из-за беспокойства о безопасности..... гораздо действенней и дешевле была бы борьба с колхозными ксенонами и установка нормального освещения пешеходных переходов
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Ну да. И зрадофил при этом это ты! Вот така перемога.
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В КУАП может быть написано что угодно, есть решение Конституционного суда, в котором четко говорится, что привлекать к ответственности можно только нарушителя, что владелец ТС не несет ответственности. Так что на сегодняшний момент это пока только попытка беспредела со стороны полиции
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Последние технологии и даже деньги есть на это. Уже даже Западная Европа от нас безнадежно отстала в этом дерьме. Вот это реформа! Впереди планеты всей! Опять зрадоботы недовольны будут!
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Опять клоуны от власти на грабли наступают.Есть решение Конституционного суда,которое признала видеофиксации и фото в автоматическом режиме неконституционными и рекомендовала внести изменения.
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Абсолютно правильное решение! Только намного раньше нужно было это сделать. И, конечно же, обеспечить и законодательно, и технически процедуру взыскания штрафов. Причём штрафы за превышение скорости должны быть ещё увеличены. Желательно на несколько порядков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД готовится ввести автоматическую фиксацию превышения скорости в первом квартале 2018 года, - канал "112"
 
 
 
 
 
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