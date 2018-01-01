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 Экономика, Общество
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 Минимальная зарплата учителей выросла в Украине с 1 января

В Украине с сегодняшнего дня минимальная зарплата учителей повышается на 25%.

Соответствующие нормы закона "Об образовании" вступили в силу 1 января 2018, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Отмечается, что сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составляет 61,7 млрд грн.

В общем постепенное повышение зарплаты учителям до 2023 года должно установить ставку минимум в три минимальные зарплаты.

К тому же педагоги смогут повышать квалификацию не только в учебных заведениях с соответствующей лицензией, но и "у других субъектов образовательной деятельности, физических и юридических лиц". В таком случае результаты признаются отдельным решением педагогического совета.

Вступило в силу также и статья о Национальном агентстве квалификаций. Именно этот орган должен регистрировать профессиональные стандарты и обеспечивать прогнозирование потребностей рынка труда в квалификациях.

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Как сообщалось ранее, закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября 2017. Документ ввел 12-летнее образование для школьников и повышение выплат учителям и преподавателям.

Источник: https://censor.net.ua/n3042528
 
 
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Молодці депутати: собі підняли на 100%, вчителям на 25%, - все справедливо.)))
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А депутаты ВР подняли себе зарплаты вдвое,учителям на 25%, а себе на 100%. Таким образом разница между минималкой и их зарплатой составит в 30 раз больше.Но почему-то об этом стараются молчать.
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Повышение зарплат учителям без поднятия квалификации - деньги на ветер, разве что это не подкуп перед выборами. У нас в школе одна "учительница" целый год вводила пароль для входа на компьютере и так не увидела (догадалась) что работает под определенным пользователем. Когда ей на экране входа в систему ктото сменил пользователя, она тщетно пыталась ввести пароль, аж до истерики. Я ей объяснил что не так, но она на второй день все равно прибижела с той же проблемой... Основная масса учителей - жмоты бля еще те, даже книгу "виндовс для чайников" себе не купят. Вряд ли такие научат наших детей...
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"постепенное повышение зарплаты учителям до 2023 года"

Да они оптимисты, эти рыхорматоры соевые.
К тому времени не будет и близко ни посипакы Гриневич, ни Додика Гройсмана, ни других рыхорматоров.
Интересно, какие цены и курс доллара будут к тому времени?
И сколько учителей останется в школах, а не уедет в Польшу клубнику собирать?
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Соромлюсь запитати, а викладачів навчальних закладів можна вважати вчителями? Чи вони тільки педагоги і підвищення зарплатні не заслуговують?
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Ну і яка тепер мінімальна зарплата у вчителя??
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Учитель без категории 11 тарифный разряд - 3471, это на ставку при наличии педагогической нагрузки 720 часов в год
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бедные учителя могут содержать вальцмана и гройсмана вместе с шестерками.
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Благодаря стараниям Гройсмана зарплата учителя стала неподъемной.
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В Новому році бажаю зрадойобам, щоб їм жилось як вони хочуть - ще безрадосніше, ще безнадійніше й ще поганіше, ніж в минулому
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Это надо исхитриться - так писать статью, чтобы ни разу не упомянуть, а какая зарплата у них сегодня! Брежневская школа?
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Блин,ну есть же объективные вещи...Потребительская корзина,покупательская способность населения...Ясно же,что эффект "повышения"-чисто психологический.Законы экономики никто не отменял.Инфляция неумолимо сжирает всё "покращення".И вообще,скоро за констатацию того,что 2*2=4 будут в зрадоботы записывать...
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Не підвищують зарплату - зрада, підвищують - теж зрада.
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Підвищувати треба не зарплатню,а купівельну спроможність.В 90-і всі люди мільони заробляли.Я в школі тисячі за сніданки платив.Так що да-поки що зрада.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинимальная зарплата учителей выросла в Украине с 1 января
 
 
 
 
 
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