 Минимальная зарплата учителей выросла в Украине с 1 января

Соответствующие нормы закона "Об образовании" вступили в силу 1 января 2018, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Отмечается, что сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составляет 61,7 млрд грн.

В общем постепенное повышение зарплаты учителям до 2023 года должно установить ставку минимум в три минимальные зарплаты.

К тому же педагоги смогут повышать квалификацию не только в учебных заведениях с соответствующей лицензией, но и "у других субъектов образовательной деятельности, физических и юридических лиц". В таком случае результаты признаются отдельным решением педагогического совета.

Вступило в силу также и статья о Национальном агентстве квалификаций. Именно этот орган должен регистрировать профессиональные стандарты и обеспечивать прогнозирование потребностей рынка труда в квалификациях.

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Как сообщалось ранее, закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября 2017. Документ ввел 12-летнее образование для школьников и повышение выплат учителям и преподавателям.