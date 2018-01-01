 Financial Times признала Украину первой по улучшению делового климата, - Гройсман

Об этом сообщил в Facebook украинский Премьер Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими", - отметил он и опубликовал данные рейтинга.
А в Болгарии прсмотрите были ?
Все же это интересный вопрос почему немецкий бизнес не вложил миллиарды в эти страны, а вложил в РФ.
Одной из серьезнейших проблем является высокая доля безработных среди населения трудоспособного возраста. Кроме того, отсутствуют госинвестиции, которые бы улучшали бизнес-климат в стране. В 2013 году уровень безработицы снова достиг нового рекорда. Так, в апреле он составил 12,3 %. А среди молодежи данный процент вообще равен 28, 9. И это только официальная статистика. Цифры неофициальных данных намного выше. Сложившейся ситуация во многом спровоцирована структурой болгарской экономики и рынка труда, сложными регуляторными механизмами, а также нехваткой крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые бы помогли в борьбе с безработицей.
Сам ЕС это больше чем РФ раза в четыре кажется.
И там ладно полудохлая греция, а восточная часть ЕС?
Болгария, Румыния, Латвия и т.д.
Неужели в РФ климат лучше ,?
Поросенком это ты торгового партнера Германии путина та́к называешь ?
"Темпи розвитку" можна порівняти за "прискоренням швидкості руху" автомобіля.
Тобто якщо авто рухаєтеся з постійною швидкістю в 100 км/год , то його "прискорення" буде дорівнювати "0".
Якщо ж ваше "прискорення" зі стану спокою буде "найвищим" і дорівнюватиме 5 км/год, то швидкості в 100 км/год ви досягнете лише через 20 годин (!).
Правда за цей час сусіднє авто віддалиться від вас на 1900 км.
А щоб вам його наздогнати то потрібно рухатись, до прикладу, зі швидкістю 105 км/годину цілих 380 (!) годин або майже 16 днів. І це за умови, що "втікач" не збільшуватиме швидкості.
Або інший приклад: Якщо ви занурились на дно басейну (або вас занурив тренер на прізвище Поросенко чи Контарева) і знаходитесь на глибині 5 метрів від поверхні води, то ваші темпи руху до поверхні будуть самі вищі порівняно з тими, хто вже плаває....
Але це ще зовсім не означає, що ви випливете...
Всі зрозуміли в які ми ж...пі?
А зачем тогда вы требуете борьбу с коррупцией и реформы ( от Украины) ?
Что бы инвестиции не отбивались ?
Что бы инвестиции не отбивались ?
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Как-то логически можете объяснить связь между этими вопросами.
Далее,основой между Германией и РФ является поставка энергоресурсов и естественно Германии хочется отбить это бабло через свои компании.
Поэтому, выбирая между двумя коррумпированными государствами, они выбрали РФ.
На Германии свет клином не сошёлся,но правительству, чтобы Украина стала привлекательной для инвесторов, нужно создать нормальный бизнес климат.
Т.е. вы хотите сказать что существующий режим не нравится вашему коррумпированному партнеру ( где инвестиции отбиваются за один год ) - это случайное совпадение ?
Там кроме энергоресурсов уже немецкие холодильники российского производства продают.
Если бы они выбрали себе РФ для инвестиций вопрос бы так не стоял, это их дело, но Германия гарант минских соглашений и вот немецкий наш друг говорит что тема конфликта затухла потому что у нас режим коррумпированный,а учитывая что Украина с точки зрения инвестирования их не интересует, то какая им разница ?
С этим я не спорю, но мнение Германии хотелось бы слышать в последнюю очередь.
А Германия будет строить свои отношения с РФ исходя из собственных экономических интересов,придерживаясь правил,которые диктуют США.Многие не понимают ,что такое инвестиции,а ведь весь экспорт-импорт,это и есть инвестиции.Другое дело куда уходят эти инвестиции и почему они не проявляются у нас в виде новых производств.Конечно на крупные проекты нужны серьёзные игроки.
Россия за последние годы совершила пять ошибок по отношению к Украине, которые будут иметь долгосрочное значение!!! Первая ошибка России - это развязывание информационной войны украинофобского, а затем и агрессивно-враждебного по отношению к Украине содержания с целью противопоставления ее русскоязычного и украиноязычного населения!!! Рано или поздно, очевидно уже в связи с произведенными геополитическими изменениями в Украине, Россия вынуждена будет свернуть нагнетание агрессии внутри российского народа для того, чтобы эта агрессия ее саму не разорвала изнутри!!! Тогда очень быстро обманутое русскоязычное население Украины поймет, что Россия его развела!!! Что никакой угрозы фашизма в Украине не было и нет!!! Вторая ошибка России - это непризнание гражданского протеста 2013-2014 годов и последующей за тем революции как народной!!! Россия выступила как реакционная и контрреволюционная сила в революции, которая является неизбежной также и для нее!!! Революция 2013-2014 годов Украине выступала в форме свержения олигархически- полицейско-бандитского режима!!! То есть такого режима, который существует и в России!!! Однако, существует и более существенное содержание этой революции!!! Мировое столкновение старой унитарной территориальной национальной идентичности и новой политарной сетевой корпоративно- сообщественной идентичности!!! Третья ошибка России - это то, что она приютила кровавого диктатора Януковича у себя в государстве и использовала его с целью расколоть Украину!!! Отверженный целой страной, скитавшийся по всей стране и не нашедший пристанища нигде, Янукович получил государственную защиту в России!!! Из чувства мести Янукович выступил с публичным призывом на разрушение изгнавшей его Украины!!! А Россия поддержала этот призыв!!! Таким образом, Россия встала на позицию поддержки неправедной мести отверженного в своей стране кровавого диктатора!!! Эту неправедность понимают не только в Украине и во всем мире, но даже в самой России!!! Эта позиция в совокупности с антиукраинской ложью, которой не верит никто в мире, кроме зомбируемых телевидением россиян и русскоязычных украинцев, является моральной червоточиной!!! Которая рано или поздно разъест основание любого геополитического проекта, который из этого вырастает!!! Четвертая ошибка России - то, что Россия воспользовалась слабостью Украины после революции и захотела реализовать свои геополитические амбиции!!! Режим Януковича довел экономику страны до банкротства и дефолта, разрушил армию, коррумпировал властную вертикаль, привел к утрате доверия к силовым органам!!! Украина оказалась слабой как никогда!!! Она очень надеялась если не на руку дружбы, то хотя бы на настороженное невмешательство!!! Вместо этого Россия подло ударила в спину Украине!!! Даже при том уровне зомбирования массового сознания в России, которое обеляет власть и очерняет внешних врагов, российский народ это прекрасно понимает!!! И воспринимает попытки аннексии территорий Украины как направленные на сохранение коррупции чиновников, воровства олигархов и государственного бандитизма в России за счет победоносного присоединения территорий!!! Подлый удар России в спину Украины ставит крест на дружбе российского и украинского народа!!! Он разрушает то доверие, которое вы со стороны Украины пытались сохранять несмотря ни на что!!! Пятая ошибка России - то, что Россия выбрала самый низменный способ осуществления аннексии и дезорганизации территории Украины!!! Вопрос с Крымом и с Юго- Востоком Украины даже силовым образом можно было решать по-разному!!! Однако Россия избрала путь издевательств и унижения украинцев!!! Именно так воспринимаются украинцами действия России по отношению к Украине!!! Россия выбрала путь исторического унижения для Украины!!! Россия сама заслужила историческое унижение!!! Вся социальная энергия, напитанная несправедливостью, унижением, болью и местью - всем тем низменным, что породила Россия, теперь будет обращена на саму Россию!!! Против этой негативной социальной энергии России не сможет устоять!!! Эти ошибки России являются не только ошибками российской власти, которая принимала все эти решения в отношении России и Украины!!! Эти ошибки также являются ошибками российской элиты, которая создала массовое имперское оболванивание российского народа, отлучив при этом от народа собственных интеллектуалов!!! Не может не удивлять то глупое, низменное и маниакальное упорство, с которым российская элита пытается цепляться за старые догмы имперского видения мира!!! И как это ни прискорбно, российские интеллектуалы должны будут разделить ответственность за ошибки своего народа и своей власти!!! Потому что им не удалось построить новое неимперское видение будущего России!!! А это означает интеллектуальное поражение России в долгосрочной перспективе!!! Эти ошибки России не являются такими, которые можно компенсировать путем дипломатических переговоров с Украиной или некоторых политических действий по отношению к ней!!! Эти ошибки уже нельзя исправить!!! Можно лишь уменьшить вред от них!!! Это ошибки, которые нанесли непоправимый вред Украине!!! Это ошибки, которые надолго травмируют самосознание России!!! Это исторические ошибки России!!! И они будут иметь негативные исторические последствия для самой России!!!
Посмотрим.