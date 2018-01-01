 Financial Times признала Украину первой по улучшению делового климата, - Гройсман

Об этом сообщил в Facebook украинский Премьер Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

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"Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими", - отметил он и опубликовал данные рейтинга.