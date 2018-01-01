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 Financial Times признала Украину первой по улучшению делового климата, - Гройсман

По версии издания Financial Times Украина заняла лидирующее место в рейтингах стран по улучшению делового климата.

Об этом сообщил в Facebook украинский Премьер Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

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"Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими", - отметил он и опубликовал данные рейтинга.

Financial Times признала Украину первой по улучшению делового климата, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042526
 
 
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Наверное поэтому при плохом климате в Украину инвестировали 10млр $ а год , а при хорошем два? Халва,халва но вкус то и запах гавна мистер Гройсман. У всех работы стало меньше,достойной оплаты нет. Ваша минималка в 1,5 раза ниже чем при Батоне по паритету покупательной способности. Как вы надоели со своей демагогией,при виде ваших лиц выворачивает. Такой наглой брехней еще никто из предыдущих не отличался. Вы понимаете насколько вы омерзительны?
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ця Таблиця - це просто показ змін в порівнянні з 2010 р. В Україні щось змінилось під тиском людей, то ми й вийшли на перше місце. АЛЕ: в порівнянні з Чехією - ми далеко позаду бо їхні нинішні зміні незаначні бо ве в 2010 р. там були всі умови для ведення бізнесу.
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Когда выступает этот кадр, переключаю ТВ на другой канал.
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В Чехии значит были условия.
А в Болгарии прсмотрите были ?
Все же это интересный вопрос почему немецкий бизнес не вложил миллиарды в эти страны, а вложил в РФ.
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По той же причине, что и в Китай. Рынок большой
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Халявные неограниченные ресурсы и возможность "порешать" с воровитыми чиновниками
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Потому,что основой являлись энергоресурсы РФ,всё остальное вторично.
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Да просто как колумбово яйцо - в Параше инвестиции отбиваются уже в первый год и впоследствии начинают приносить чистую прибыль. В других же странах инвестиции не отобъёшь и за 10 лет, а прибыль светит в далёкой перспективе. А вложенные инвестиции в Украину в принципе даже вернуть нет возможности не говоря уже о прибыли - согласно принятым законам. Ну и кто будет в нее что-то вкладывать?
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Да все замечательно. Только развитию страны мешают всякие пенсионеры и прочие льготники. Ах да - еще мешает наличие праздничного выходного дня на 1 мая. А так - было бы процветание как в Германии!
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.. с точки зрения чиновников стране нужны только они (понятное дело), ИТ-ишники (для притока валюты в страну) и проститутки (для привлечения сюда секс-туристов со всего мира и как следствие валюты). Все остальные - мешают развитию Украины.
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Болгарию часто называют самой бедной страной Евросоюза. И неудивительно, ведь экономика этого государства зависит от поступлений средств из еврофондов, уходящих на реализацию государственных инфраструктурных проектов.
Одной из серьезнейших проблем является высокая доля безработных среди населения трудоспособного возраста. Кроме того, отсутствуют госинвестиции, которые бы улучшали бизнес-климат в стране. В 2013 году уровень безработицы снова достиг нового рекорда. Так, в апреле он составил 12,3 %. А среди молодежи данный процент вообще равен 28, 9. И это только официальная статистика. Цифры неофициальных данных намного выше. Сложившейся ситуация во многом спровоцирована структурой болгарской экономики и рынка труда, сложными регуляторными механизмами, а также нехваткой крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые бы помогли в борьбе с безработицей.
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Ярчайший пример, как полную *опу превратить в пэрэмоху для лохов...
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Рынок больше ?

Сам ЕС это больше чем РФ раза в четыре кажется.
И там ладно полудохлая греция, а восточная часть ЕС?
Болгария, Румыния, Латвия и т.д.

Неужели в РФ климат лучше ,?
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А что за коктейль Гройсман выпил на Новый год? Может пейотный кактус пожевал? Он уже в иной реальности чем мы?
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Германия никакой не гарант. Она лишь участник позорных соглашений с поросенком. Тем не менее, даже этот позорный, с моей точки зрения, факт не помешал правительству Германии предъявить поросенку ультиматум - страна или бизнес. Гнойсмана это также касается.

Поросенком это ты торгового партнера Германии путина та́к называешь ?
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Найкраща за поліпшенням, і мало не найгірша за станом. Гірше лише Таджикістан та Узбекістан. Намає ще чим пишатися.
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Перекладу на нормальну мову те, що сказав неук-Гройсман, котрий скурив Буквар і не спромігся закінчити школу а не те, що написано в "Тіme":

"Темпи розвитку" можна порівняти за "прискоренням швидкості руху" автомобіля.
Тобто якщо авто рухаєтеся з постійною швидкістю в 100 км/год , то його "прискорення" буде дорівнювати "0".
Якщо ж ваше "прискорення" зі стану спокою буде "найвищим" і дорівнюватиме 5 км/год, то швидкості в 100 км/год ви досягнете лише через 20 годин (!).
Правда за цей час сусіднє авто віддалиться від вас на 1900 км.
А щоб вам його наздогнати то потрібно рухатись, до прикладу, зі швидкістю 105 км/годину цілих 380 (!) годин або майже 16 днів. І це за умови, що "втікач" не збільшуватиме швидкості.

Або інший приклад: Якщо ви занурились на дно басейну (або вас занурив тренер на прізвище Поросенко чи Контарева) і знаходитесь на глибині 5 метрів від поверхні води, то ваші темпи руху до поверхні будуть самі вищі порівняно з тими, хто вже плаває....
Але це ще зовсім не означає, що ви випливете...
Всі зрозуміли в які ми ж...пі?
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ти кому це писав ...у цього мудака кавуни з баржі по 7грн. були дешевшими ніж до баржі по 4 грн. ...а ти тут йому вищу математику для четвертого (чи третього) класу "курс" читаєш
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Хаха, Украина из всех обошла только Туркмению и наравне с Усбекистаном.))
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Міняючи шило на мило, українці вийшли в лідери ведення бізнесу Financial Times визнала Україну першою з поліпшення ділового клімату, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9743
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Да просто как колумбово яйцо - в Параше инвестиции отбиваются уже в первый год и впоследствии начинают приносить чистую прибыль. В других же странах инвестиции не отобъёшь и за 10 лет, а прибыль светит в далёкой перспективе. А вложенные инвестиции в Украину в принципе даже вернуть нет возможности не говоря уже о прибыли - согласно принятым законам. Ну и кто будет в нее что-то вкладывать?

А зачем тогда вы требуете борьбу с коррупцией и реформы ( от Украины) ?
Что бы инвестиции не отбивались ?
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Мы находимся в глубоком и длинном тонеле, Грося кричит, что видит свет в конце тонеля. И это правда, только это не конец тонелля , а приближающейся поезд......
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А зачем тогда вы требуете борьбу с коррупцией и реформы ( от Украины) ?
Что бы инвестиции не отбивались ?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Как-то логически можете объяснить связь между этими вопросами.
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Тунель только не прямой ,а в виде лабиринта.
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Это тебе немецкие флажки пусть обьясняют почему им выгоднее делать инвестиции в коррумпированную страну, но они требуют борьбу с коррупцией ,что бы инвестиции в Украину пришли.
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Начнём с того,мы не знаем какие преференции имеет конкретно Германия в РФ
Далее,основой между Германией и РФ является поставка энергоресурсов и естественно Германии хочется отбить это бабло через свои компании.
Поэтому, выбирая между двумя коррумпированными государствами, они выбрали РФ.
На Германии свет клином не сошёлся,но правительству, чтобы Украина стала привлекательной для инвесторов, нужно создать нормальный бизнес климат.
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как считаете: пора формировать новую команду для управления страной, или по-прежнему будем тасовать засаленую колоду с тузами, королями, дамами и шестёрками?
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Ну, а что им ещё говорить? О том, сколько они увели в оффшоры? Естественно, что придерживаясь старой совковой школы, они будут твердить о небывалых успехах страны под их чутким руководством. Как и все предшественники до сих пор.
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к стати, если посчитать все успехи от Кравчука до Порошенко то, США и Япония остались далеко за кормой.
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Вы бы могли это доказать "холодильником" или это такой троллинг?
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еще совсем недавно в каждой семье был маленький "Саратов", теперь же кругом двухкамерные. Остается самая малость - брать продукты в кредит.
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Вначале писали много и много возмущались. очень сопереживали. Сейчас эта тема сжалась. Причиной многие считают существующий режим.

Т.е. вы хотите сказать что существующий режим не нравится вашему коррумпированному партнеру ( где инвестиции отбиваются за один год ) - это случайное совпадение ?
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Далее,основой между Германией и РФ является поставка энергоресурсов и естественно Германии хочется отбить это бабло через свои компании.

Там кроме энергоресурсов уже немецкие холодильники российского производства продают.
Если бы они выбрали себе РФ для инвестиций вопрос бы так не стоял, это их дело, но Германия гарант минских соглашений и вот немецкий наш друг говорит что тема конфликта затухла потому что у нас режим коррумпированный,а учитывая что Украина с точки зрения инвестирования их не интересует, то какая им разница ?
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На Германии свет клином не сошёлся,но правительству, чтобы Украина стала привлекательной для инвесторов, нужно создать нормальный бизнес климат.

С этим я не спорю, но мнение Германии хотелось бы слышать в последнюю очередь.
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Украина не такое сильное государство,что бы не слушать мнение таких стран,как Германия.
А Германия будет строить свои отношения с РФ исходя из собственных экономических интересов,придерживаясь правил,которые диктуют США.Многие не понимают ,что такое инвестиции,а ведь весь экспорт-импорт,это и есть инвестиции.Другое дело куда уходят эти инвестиции и почему они не проявляются у нас в виде новых производств.Конечно на крупные проекты нужны серьёзные игроки.
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Судя по этому рейтингу, самые передовые страны мира - Украина, Узбекистан, Беларусь. Что-то тут не то.
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bocman2106
Россия за последние годы совершила пять ошибок по отношению к Украине, которые будут иметь долгосрочное значение!!! Первая ошибка России - это развязывание информационной войны украинофобского, а затем и агрессивно-враждебного по отношению к Украине содержания с целью противопоставления ее русскоязычного и украиноязычного населения!!! Рано или поздно, очевидно уже в связи с произведенными геополитическими изменениями в Украине, Россия вынуждена будет свернуть нагнетание агрессии внутри российского народа для того, чтобы эта агрессия ее саму не разорвала изнутри!!! Тогда очень быстро обманутое русскоязычное население Украины поймет, что Россия его развела!!! Что никакой угрозы фашизма в Украине не было и нет!!! Вторая ошибка России - это непризнание гражданского протеста 2013-2014 годов и последующей за тем революции как народной!!! Россия выступила как реакционная и контрреволюционная сила в революции, которая является неизбежной также и для нее!!! Революция 2013-2014 годов Украине выступала в форме свержения олигархически- полицейско-бандитского режима!!! То есть такого режима, который существует и в России!!! Однако, существует и более существенное содержание этой революции!!! Мировое столкновение старой унитарной территориальной национальной идентичности и новой политарной сетевой корпоративно- сообщественной идентичности!!! Третья ошибка России - это то, что она приютила кровавого диктатора Януковича у себя в государстве и использовала его с целью расколоть Украину!!! Отверженный целой страной, скитавшийся по всей стране и не нашедший пристанища нигде, Янукович получил государственную защиту в России!!! Из чувства мести Янукович выступил с публичным призывом на разрушение изгнавшей его Украины!!! А Россия поддержала этот призыв!!! Таким образом, Россия встала на позицию поддержки неправедной мести отверженного в своей стране кровавого диктатора!!! Эту неправедность понимают не только в Украине и во всем мире, но даже в самой России!!! Эта позиция в совокупности с антиукраинской ложью, которой не верит никто в мире, кроме зомбируемых телевидением россиян и русскоязычных украинцев, является моральной червоточиной!!! Которая рано или поздно разъест основание любого геополитического проекта, который из этого вырастает!!! Четвертая ошибка России - то, что Россия воспользовалась слабостью Украины после революции и захотела реализовать свои геополитические амбиции!!! Режим Януковича довел экономику страны до банкротства и дефолта, разрушил армию, коррумпировал властную вертикаль, привел к утрате доверия к силовым органам!!! Украина оказалась слабой как никогда!!! Она очень надеялась если не на руку дружбы, то хотя бы на настороженное невмешательство!!! Вместо этого Россия подло ударила в спину Украине!!! Даже при том уровне зомбирования массового сознания в России, которое обеляет власть и очерняет внешних врагов, российский народ это прекрасно понимает!!! И воспринимает попытки аннексии территорий Украины как направленные на сохранение коррупции чиновников, воровства олигархов и государственного бандитизма в России за счет победоносного присоединения территорий!!! Подлый удар России в спину Украины ставит крест на дружбе российского и украинского народа!!! Он разрушает то доверие, которое вы со стороны Украины пытались сохранять несмотря ни на что!!! Пятая ошибка России - то, что Россия выбрала самый низменный способ осуществления аннексии и дезорганизации территории Украины!!! Вопрос с Крымом и с Юго- Востоком Украины даже силовым образом можно было решать по-разному!!! Однако Россия избрала путь издевательств и унижения украинцев!!! Именно так воспринимаются украинцами действия России по отношению к Украине!!! Россия выбрала путь исторического унижения для Украины!!! Россия сама заслужила историческое унижение!!! Вся социальная энергия, напитанная несправедливостью, унижением, болью и местью - всем тем низменным, что породила Россия, теперь будет обращена на саму Россию!!! Против этой негативной социальной энергии России не сможет устоять!!! Эти ошибки России являются не только ошибками российской власти, которая принимала все эти решения в отношении России и Украины!!! Эти ошибки также являются ошибками российской элиты, которая создала массовое имперское оболванивание российского народа, отлучив при этом от народа собственных интеллектуалов!!! Не может не удивлять то глупое, низменное и маниакальное упорство, с которым российская элита пытается цепляться за старые догмы имперского видения мира!!! И как это ни прискорбно, российские интеллектуалы должны будут разделить ответственность за ошибки своего народа и своей власти!!! Потому что им не удалось построить новое неимперское видение будущего России!!! А это означает интеллектуальное поражение России в долгосрочной перспективе!!! Эти ошибки России не являются такими, которые можно компенсировать путем дипломатических переговоров с Украиной или некоторых политических действий по отношению к ней!!! Эти ошибки уже нельзя исправить!!! Можно лишь уменьшить вред от них!!! Это ошибки, которые нанесли непоправимый вред Украине!!! Это ошибки, которые надолго травмируют самосознание России!!! Это исторические ошибки России!!! И они будут иметь негативные исторические последствия для самой России!!!﻿

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А Германия будет строить свои отношения с РФ исходя из собственных экономических интересов,придерживаясь правил,которые диктуют США.

Посмотрим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныFinancial Times признала Украину первой по улучшению делового климата, - Гройсман
 
 
 
 
 
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