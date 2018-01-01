 Порошенко поздравил Болгарию с председательством в ЕС: "Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

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"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете Европейского Союза.

Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины.

В единении наша сила!" - написал Порошенко.

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Отметим, что Болгария продолжила председательство в ЕС после Эстонии. Через полгода, с 1 июля 2018-го, эту эстафету примет Австрия.