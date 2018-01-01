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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Болгария (294) Порошенко (14051) Евросоюз (11629)

 Порошенко поздравил Болгарию с председательством в ЕС: "Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Болгарию с первым в ее истории председательством в Совете Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

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"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете Европейского Союза.

Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины.

В единении наша сила!" - написал Порошенко.

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Отметим, что Болгария продолжила председательство в ЕС после Эстонии. Через полгода, с 1 июля 2018-го, эту эстафету примет Австрия.

Порошенко поздравил Болгарию с председательством в ЕС: Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042523
 
 
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БОЛГАРІЯ виступає за зняття санкцій з росії!!!!

значить болгарія проти України.....
поздравте порошенка.
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18 сентября 2017 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что время председательства Софии в Совете Евросоюза нужно использовать для отмены антироссийских санкций.
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Так і є. Але санкції з росії не знімуть.
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вы почитайте, только не гордона а саму статью от болгар. там не так все однозначно написано.
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Освобожденный 27 декабря на Донбассе украинский военный Анатолий Кучер попал в руки боевиков, напившись на боевом дежурстве. Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО, офицер 54-й бригады Андрей Прокопчук.
"Президент встречает... кого?! Анатолия Кучера? Алкаша, который во всех интервью поливает грязью ВСУ? Алкаша, которого взяла на боевом дежурстве пьяным вражеская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. - "ГОРДОН"), потом зашла в блиндаж и добила двух спящих бойцов, которых я сдергивал в блиндаже, чтобы убедиться, что "200-е" не заминированы. Алкаша, которого я убрал из своего подразделения ввиду того, что я не видел его трезвым", - написал он.
По словам Прокопчука, ему "искренне стыдно".
"Я уверен, что среди освобожденных пленных есть достойные люди", - отметил он.
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Користувачам стаціонарних телефонів доведеться платити більше за зв'язок https://tsn.ua/groshi/koristuvacham-stacionarnih-telefoniv-dovedetsya-platiti-bilshe-za-zv-yazok-1075310.html .Урааааааааа!!!!!!!!!! Перемога !!!!!!!!!!!.
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"Укртелеком" від 1 січня 2018 року підвищив на майже 7-15% ціни на стаціонарний телефонний зв'язок.

Відтепер абонплата в тарифі "Домашній безліміт" для жителів міст становить 73 грн на місяць, для жителів села - 67,99 грн. Тариф "Домашній базовий" - відповідно 68 грн та 63 грн.

Граничні ціни на стаціонарний телефонний зв'язок затвердила Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації.

У прес-службі "Укртелекому" раніше запевнили, що нові ціни будуть на рівні собівартості надання послуг.
Розмови по телефону стануть дорожчими для українців
востаннє "Укртелеком" підвищував тарифи на свої послуги в жовтні 2017 року..
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Порошенко привітав Болгарію з головуванням у ЄС: "Очікую прогресу в нашому амбітному порядку денному" - Цензор.НЕТ 1071 Джамал
Любит петю украинский народ .
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"Любов" взаємна...Це ж як треба зневажати і ненавидіти українців, щоб навіть у своє, нікому непотрібне "поздоровлення", встромив байку про "кабальні газові угоди".І тут же підвищення цін на все, податки агресору, офшори, майже щоденні похорони хлопців, мародерство і брехня, брехня... Здохни, виродку! Дай, Боже, хоч краплю розуму однотуровим дебілам, щоб на наступних виборах знову не наробили такої біди.
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Я так тоже делаю когда вижу петину пыку по телику.
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...Нашли голой в реке: подробности смерти известной правозащитницы НоздровскойПорошенко поздравил Болгарию с председательством в ЕС: "Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня" - Цензор.НЕТ 2234
Нашли голой в реке: подробности смерти известной правозащитницы НоздровскойПропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую нашли мертвой раздетой в реке под Киевом Ее тело обнаружили в близи села Демидов Вышгородского района Киевской области около 12:00 дня 1 января. Эту информацию подтвердил председатель профсоюза МВД Илья Кива.По предварительной версии, как рассказал Кива, тело Ноздровской сбросили с моста в реку.Основная версия, которую рассматривают правоохранители, - это убийство, связанное с ее профессиональной деятельностью.«Общественность организовала поиски и сегодня планировалось обыскивали ближайшие районы. Был достаточно сложный судебный процесс, в котором Ирина проходила как свидетель, она не давала «замылить» дело, что могло послужить причиной ее смерти. Судебное заседание было 28 декабря, после этого она исчезла», - рассказал Кива.
Представитель полиции Киевской области Николай Жукович добавил, что причины смерти покажет судебно-медицинская экспертизаУ Ноздровской осталась несовершеннолетняя дочь Анастасия.Как сообщалось ранее, Ноздровская пропала 29 декабря. Она поехала на работу, а домой не вернулась. Последний раз выходила на связь в 5 часов вечера, после этого телефон был выключен.
Отметим, недавно Ноздровская судилась с племянником судьи Вышгородского суда, сбившим насмерть сестру Ирины и оставил сиротой 4-летнего мальчика. Процесс был долгий и тяжелый. Тогда в зале суда ей откровенно угрожали. «Ты плохо закончишь», - сказали родственники осужденного наркомана...
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Да пошло ты одному животному в трещину.
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это ты оттуда вещаешь - грейся там и не скули...)
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Так скиглиш якраз ти , а я з тебе сміюсь як з дурника.
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да дурачки всегда смеются - но не скули...\ато - помогите заспамили, вытащите...)))\
не скули...)
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она у нас теперь - дура, великая осляндия. и скулить боянистка начала после выписывания великих пилюлей)))
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Вот это супер так супер , по поводу осляндии.Не в бровь . а в глаз. И как этому чувачку з Харькова такая погремуха к лицу.
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не я, не претендую. NNN сказанул - и прилипло)))
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вы давайте тут сами без меня - только без извращений...)))
ато потом вам свадьбу играть...
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...кто о чем думает и у кого что болит.А вот с осляндией по ходу все ясно. Беги , убогий, посмотри 5-й кАнал и успокой свою мерзкую душеньку.
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не. осляндия теперь ходит только на...эйяфьятлайокудль, по приказу, возвращается и опять пешей прогулкой туда же. она у нас теперь турыстка
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Ти ж в мене запитуєш. Не хочеш відповідати, бо цього небуде. Зрозуміла відповідь.
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Мечешься - употребляй сильные средства! Порошенко привітав Болгарію з головуванням у ЄС: "Очікую прогресу в нашому амбітному порядку денному" - Цензор.НЕТ 9698
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Щось на цій гілці багато порохопсів вонючих лазить. Піду краще телика подивлюсь. Порошенко привітав Болгарію з головуванням у ЄС: "Очікую прогресу в нашому амбітному порядку денному" - Цензор.НЕТ 3397
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Чурбаньйо кацапське поняття не має, що Болгари - ЦЕ ВЕЛИКА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!
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Болгарія завжди переслідувала виключно СВОЇ власні інтереси, бо прекрасно розуміла - вона Росії потрібна лише як плацдарм. Якби вона була не на Балканах і не "нависала" над Босфором та Дарданеллами - потрібна б вона була Росії, "як собаці п"ята нога"... Тому вона в Першу світову забезпечувала німецький флот портами, вугіллям, а австро-угорську - м"ясом та м"ясними консервами (в основному - свининою). А в Другу світову армії та флоти країн "Осі" - портами, вугіллям, нафтопродуктами, продовольством... Так що "кремлівське охвістя" та місцеві "зраднюки" можуть "іти лісом за сивим бісом...".
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Очень грустно, когда жадный и глупый человек думает, что он хитрый…
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венгры сами тоже много говорили, а потом до Еврооюза с протянутой рукой....дайте не минайте. Так что говорить можно, поправить есть кому.
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А до чого тут модяри? Вони самі по своєму. Влізли в Європу і хай їм добре буде. Мають свій говір той A magyar nyelvű szintetikus utótagokat az előtagokkal és mindenféle rongyokkal együtt temették el - і хай тішуться ним. А нам своє робити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил Болгарию с председательством в ЕС: "Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня"
 
 
 
 
 
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