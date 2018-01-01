 Порошенко поздравил Болгарию с председательством в ЕС: "Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.
"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете Европейского Союза.
Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины.
В единении наша сила!" - написал Порошенко.
значить болгарія проти України.....
поздравте порошенка.
"Президент встречает... кого?! Анатолия Кучера? Алкаша, который во всех интервью поливает грязью ВСУ? Алкаша, которого взяла на боевом дежурстве пьяным вражеская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. - "ГОРДОН"), потом зашла в блиндаж и добила двух спящих бойцов, которых я сдергивал в блиндаже, чтобы убедиться, что "200-е" не заминированы. Алкаша, которого я убрал из своего подразделения ввиду того, что я не видел его трезвым", - написал он.
По словам Прокопчука, ему "искренне стыдно".
"Я уверен, что среди освобожденных пленных есть достойные люди", - отметил он.
Відтепер абонплата в тарифі "Домашній безліміт" для жителів міст становить 73 грн на місяць, для жителів села - 67,99 грн. Тариф "Домашній базовий" - відповідно 68 грн та 63 грн.
Граничні ціни на стаціонарний телефонний зв'язок затвердила Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації.
У прес-службі "Укртелекому" раніше запевнили, що нові ціни будуть на рівні собівартості надання послуг.
Розмови по телефону стануть дорожчими для українців
востаннє "Укртелеком" підвищував тарифи на свої послуги в жовтні 2017 року..
Любит петю украинский народ .
Нашли голой в реке: подробности смерти известной правозащитницы НоздровскойПропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую нашли мертвой раздетой в реке под Киевом Ее тело обнаружили в близи села Демидов Вышгородского района Киевской области около 12:00 дня 1 января. Эту информацию подтвердил председатель профсоюза МВД Илья Кива.По предварительной версии, как рассказал Кива, тело Ноздровской сбросили с моста в реку.Основная версия, которую рассматривают правоохранители, - это убийство, связанное с ее профессиональной деятельностью.«Общественность организовала поиски и сегодня планировалось обыскивали ближайшие районы. Был достаточно сложный судебный процесс, в котором Ирина проходила как свидетель, она не давала «замылить» дело, что могло послужить причиной ее смерти. Судебное заседание было 28 декабря, после этого она исчезла», - рассказал Кива.
Представитель полиции Киевской области Николай Жукович добавил, что причины смерти покажет судебно-медицинская экспертизаУ Ноздровской осталась несовершеннолетняя дочь Анастасия.Как сообщалось ранее, Ноздровская пропала 29 декабря. Она поехала на работу, а домой не вернулась. Последний раз выходила на связь в 5 часов вечера, после этого телефон был выключен.
Отметим, недавно Ноздровская судилась с племянником судьи Вышгородского суда, сбившим насмерть сестру Ирины и оставил сиротой 4-летнего мальчика. Процесс был долгий и тяжелый. Тогда в зале суда ей откровенно угрожали. «Ты плохо закончишь», - сказали родственники осужденного наркомана...
не скули...)
ато потом вам свадьбу играть...
Очень грустно, когда жадный и глупый человек думает, что он хитрый…