 Казахстан впервые возглавил Совбез ООН

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан, информирует Цензор.НЕТ.

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"С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь.

Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах обозначено в политическом обращении президента Нурсултана Назарбаева к СБ ООН. Их семь: I) достижение мира, свободного от ядерного оружия; II) устранение угрозы глобальной войны и урегулирования локальных конфликтов; III) продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; IV) противодействие терроризму; V) вопросы мира и безопасности в Африке; VI) обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; VII) адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

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