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 Общество
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Все про:медицина (1495) реформы (2839)

 Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы

С 1 января 2018 года в Украине вступает в действие медицинская реформа - одна из главных реформ, которую президент Петр Порошенко подписал в последние дни 2017 года. Украинцам обещают бесплатные визит к семейному врачу, экстренную помощь и роды. За остальные услуги придется платить.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, таким образом украинцев ожидает целый ряд изменений в медицинской отрасли. День старта реформы.

С 1 января 2018 года принцип "деньги ходят за пациентом" заработает для первичного звена медицинских работников. Для рядовых украинцев это означает, что после объявления министерством здравоохранения так называемой приписной кампании они должны найти себе семейного врача или терапевта или педиатра для своего ребенка и подписать с ним соглашение.

В случае переезда или неудовлетворительного восприятия качества медицинских услуг человек сможет заключить договор с другим врачом.

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Предварительное соглашение при таких условиях автоматически отменяются. При необходимости украинцы могут обращаться к специалистам там, где им это будет удобно, - необходимости посещать врача по месту регистрации или проживания не будет. Эти услуги будут бесплатными - соглашения будут необходимы для того, чтобы определять компенсацию для врачей.

Министерство здравоохранения сделало соответствующие расчеты - государство будет платить врачу ежегодно 370 гривень в год за одного пациента без учета соответствующих возрастных коэффициентов.

С 2019 года эту сумму планируют увеличить до 450 гривень ежегодно. Зато расчеты для вторичного и третичного звена медицинской помощи до сих пор продолжаются и, согласно ожиданиям министерства, на это уйдет еще около двух лет. Поэтому пока что вторичное и третичное звено будут работать в старом режиме и только с 2020 года перейдут на новые принципы работы.

После этого пациент будет подписывать с медицинскими учреждениями соглашения, в которых будет указываться перечень услуг и лекарств, которые можно получить бесплатно, а выбирать больницу можно будет без учета места проживания или регистрации. Впрочем воспользоваться помощью специализированного врача после введения реформы можно будет только после назначения семейного врача, терапевта или педиатра.

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Если вопреки решению врача первичного звена, пациент обратится к профильному специалисту самостоятельно, он должен самостоятельно оплатить его услуги. Без дополнительных отчислений.

Несмотря на тот факт, что отныне медицинские услуги формально будут предоставляться на страховой основе, никаких дополнительных отчислений за это украинцы не будут делать. Благодаря реформе будет создана Национальная служба здоровья (НСЗУ), что фактически будет выполнять роль страховщика. Деньги на покрытие расходов будут поступать в эту финансовую организацию из государственного бюджета. Фактически те налоги, которые платят граждане Украины, и будут своеобразными "страховыми взносами", которые пойдут на их медицинское обслуживание.

Если раньше государство содержало медицинские учреждения, то теперь бюджетные средства будут идти на закупку в медицинские учреждения их услуг. Государство будет платить за услуги не только государственным и коммунальным, но и частным медицинским учреждениям. По замыслу авторов реформы, это должно заставить медицинские учреждения бороться за пациентов, избавит от необходимости финансирования больниц, которые не имеют нагрузки, на которое они рассчитаны, а также даст свободу врачам, которые смогут предоставлять собственные услуги как частные предприниматели. Читайте также Гройсман уверен, что медреформа освободит украинцев от постоянных поборов.

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Предполагается, что к бесплатным услуга относятся неотложная, первичная и паллиативная медицинская помощь. Это означает, что все обращения к семейному врачу, педиатру и терапевту, срочные операции, а также уход и обезболивание для тяжело и смертельно больных останутся бесплатными.

В перечне будет специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, медицинская реабилитация, медицинская помощь детям до 16-ти лет, а также роженицам.

В министерстве здравоохранения заявляют - перечень бесплатных услуг будет единым по всей стране, и они будут вычисляться по единой тарифной сетке, независимо от места предоставления услуги.

Часть услуг все же станет официально платными. В министерстве здравоохранения прогнозируют, что речь пойдет, прежде всего, об эстетической хирургии и стоматологии за исключением экстренных случаев.

В перспективе пациенты почувствуют на себе введение электронной системы здравоохранения eHealth. Благодаря ей медицинские карты украинцев будут электронными, а записаться на визит к врачу можно будет онлайн. Также благодаря этой системе пациенты смогут отслеживать наличие в конкретных больницах бесплатных лекарств. Система eHealth также заработает не сразу. Планируется, что первыми в ней начнут регистрироваться педиатры, семейные врачи и терапевты, а уже потом к ней присоединятся специализированные врачи. Правда, скорость присоединения зависит и от наличия соответствующей техники - далеко не все больницы сейчас оборудованы компьютерами и доступом к интернету,

Источник: https://censor.net.ua/n3042503
 
 
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богатые
Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы - Цензор.НЕТ 16

а почему они богатые? потому что богоизбранные.
а бедные и больны помрут, ибо они не угодны Богу.
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Пока наши барыги будут лечиться в клинике Шарите, медицины у нас не будет! Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы - Цензор.НЕТ 8671
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К этому всё и идёт! Основные методы лечения - это бег на месте, обливания и утренняя зарядка! Супрун - это доктор Менгеле! Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы - Цензор.НЕТ 2478
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Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы

за все,как и всегда Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы - Цензор.НЕТ 6528
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Щось гарне хотілося сказати про порошенка. Та чогось одні матюки виходять.
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Самый лучший препиздент за историю независимости. Не?
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Так ты сильно не переживай. Скоро косатую себе выберешь! Если конечно повезет!
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Это называется пипец здоровью нации....
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Так у нас такая же система и ничего люди живут до ста лет.
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Гроші ходять не за пацієнтом, а біжать до лікаря.)))
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"Гройсман уверен, что медреформа освободит украинцев от постоянных поборов."..... я поржал Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы - Цензор.НЕТ 6455 Источник: https://censor.net.ua/n3042503
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Гройсман уверен, что медреформа освободит украинцев от постоянных поборов...
Не от поборов, а от всех земных проблем...
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То шо, генплокулол вже не буде в Голландію на обстеження за наш кошт літати? )
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Разве можно получить,что-то хорошее от инородцев ? К тому же с инородным мышлением.
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ЭТО ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО ЗНАТЬ ПРО "МЕДРЕФОРМУ"

Конституція України
Стаття 49.Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
Уголовный кодекс УкраиныСтатья 184. Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь

1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -
наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения - наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
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НИ КОНСТИТУЦИЮ, НИ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС - НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!
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Лазоренко наверно жалеет что чуток поспешил ...сколько он там 400 лямов зеленки взял (на то время курс был 1.8 ) а щас и ярд возьми никто не заметит а если заметят то 10 лямов откуп ...вот такая вам винницкая арифметика
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за что будут платить украинцы
***
За свою байдужість і безвідповідальність перед майбутніми поколіннями.
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Особенно онлайн записью воспользуются старики в селах. А если даже запишутся на прием, то вторая часть "попади в областной центр в больницу" практически не осуществима.
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Онлайн система очень важна. Помимо записи, онлайн будут проводиться первичные консультации для жителей сельской местности. Для большинства заболеваний, набор симптомов всегда стандартен и характерен. Врач сможет оценить состояние пациента, сделать предварительную оценку диагноза, и дальше решить: нужно ли тянуть пожилого человека в клинику за полсотни километров от дома, и насколько срочно требуется внимание врача.
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А кто в селах записывается на прием? Чушь не городи...
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Всё правильно; так устроена система в западных, социально-ориентированных странах.
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Так там и врачебные услуги по совсем другим масштабам оплачиваются. Всё пропорционально.
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У них там в Австрали суровая природа - бессмысленная и беспощадная, не обращайте внимание, на это пишущее кенгуру!
Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы - Цензор.НЕТ 3117
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Я специально сопоставлял эту нечисть и аналогичную ситуацию в Германии. Вы врете. С какой целью для меня загадка
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Германия богаче. Важен общий курс, и он в правильном направлении:
терапевт, педиатр, срочная хирургия - бесплатно; остальное в порядке очереди; не хотите ждать - платите.
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Перестаньте нести ахинею. Противно...
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Перестаньте здесь зрадофильствовать.
Ваш Михо облажался. Сидите там и обтекайте, глобализаторы недоделанные.
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Поздравляю австралийских аборигенов, пасущихся на сайте Цензор, которые "все знают" как на западе, кроме того, какие зарплаты на западе

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У вас там в Питере белые ночи. Говорят что очень красиво.
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У на с там в Киеве, а у вас - постоянно в Австралии, кенгкуру недоделанное!
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Хамло ПТУшное, на какой только помойке вас набирают.
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Это москвич бывший. Там скрепа канкретная в голове.
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Остался сущий пустяк - отменить Конституцию Украины. В частности ст.49 ...
Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.
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а зачем ее отменять? Ее давно уже тяжелым болтом придавили, что и не откроешь))
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Бесплатно - означает что из госбюджета. Всё уже перечислено в статье, читайте.
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"эстетической хирургии"...е-мое...а как же, гурманы и эстеты, из среды гинекологов и проктологов? ))
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Якщо раніше давали лікарю в кишеню 700 гривень, то тепер будуть за теж саме в касу платити 1500. Ось і вся реформа.
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я буду платити в касу .зате НЕ БУДУ платити на кишеню лікарю і це мені подобається
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Вам буде легше від цього? І в два рази дорожче.
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А отчего в этом "радужном" пояснении не отписали, что отныне для всех семейных эскулаптей будут действовать огрничительные списки дорогих лекарств, которые они вообще не имеют права прописывать?
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А до этого прописывали? До этого врачи сидящие у аптекарях на откатах наоборот выписывали самые дорогие лекарства, которые и вреда не приносят но и не лечат.
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20 копеек вам на аборт для жены вашей,остальные 10 копеек на МОЗГИ СОВЕТСКИе Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы - Цензор.НЕТ 2923ТУПЫЕ
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БЛАГИМИ НАМІРАМИ ВСТЕЛЕНА ДОРОГА ДО ПЕКЛА.
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Не вижу повода сокрушаться. До этого бесплатной была только старая советская панцерная кровать с дырявым матрасом и обосцанными пододеяльниками. Да, еще можно было бесплатно постоять в очереди до "специалиста" который "назначал" лекарства и любезно настоятельно рекомендовал купить их именно в "той" аптеке, за углом.
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А теперь и сов кровать с обосц пододеяльником будут за деньги... вот и вся реХворма...
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Как же хочется что бы эти врачи лечили семьи порошенки порубия гройчсмана и васех остальных шакалов.
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К сожалению, даже на профилактическое обследование они летают на персональных самолетах за рубеж.
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А если человек в командировке, в гостях, путешествует? Не дай бог, ему заболеть. В этом случае ему придется платить по полной.
Тихий геноцид.
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Вы читали наискосок, что ли ?
"... к бесплатным услугам относятся неотложная, первичная и паллиативная медицинская помощь"
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порох и его банда просто Украинцев хочет убить .
пАдаль ты такая порох. тЕбе смерть кАдаффи покажется мелочью.
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85 % лекарств у нас подделка , уже и корвалол подделают копеечный .
Чем они лечить людей собираются ?
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