 Медицинская реформа вступила в действие: за что будут платить украинцы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, таким образом украинцев ожидает целый ряд изменений в медицинской отрасли. День старта реформы.

С 1 января 2018 года принцип "деньги ходят за пациентом" заработает для первичного звена медицинских работников. Для рядовых украинцев это означает, что после объявления министерством здравоохранения так называемой приписной кампании они должны найти себе семейного врача или терапевта или педиатра для своего ребенка и подписать с ним соглашение.

В случае переезда или неудовлетворительного восприятия качества медицинских услуг человек сможет заключить договор с другим врачом.

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Предварительное соглашение при таких условиях автоматически отменяются. При необходимости украинцы могут обращаться к специалистам там, где им это будет удобно, - необходимости посещать врача по месту регистрации или проживания не будет. Эти услуги будут бесплатными - соглашения будут необходимы для того, чтобы определять компенсацию для врачей.

Министерство здравоохранения сделало соответствующие расчеты - государство будет платить врачу ежегодно 370 гривень в год за одного пациента без учета соответствующих возрастных коэффициентов.

С 2019 года эту сумму планируют увеличить до 450 гривень ежегодно. Зато расчеты для вторичного и третичного звена медицинской помощи до сих пор продолжаются и, согласно ожиданиям министерства, на это уйдет еще около двух лет. Поэтому пока что вторичное и третичное звено будут работать в старом режиме и только с 2020 года перейдут на новые принципы работы.

После этого пациент будет подписывать с медицинскими учреждениями соглашения, в которых будет указываться перечень услуг и лекарств, которые можно получить бесплатно, а выбирать больницу можно будет без учета места проживания или регистрации. Впрочем воспользоваться помощью специализированного врача после введения реформы можно будет только после назначения семейного врача, терапевта или педиатра.

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Если вопреки решению врача первичного звена, пациент обратится к профильному специалисту самостоятельно, он должен самостоятельно оплатить его услуги. Без дополнительных отчислений.

Несмотря на тот факт, что отныне медицинские услуги формально будут предоставляться на страховой основе, никаких дополнительных отчислений за это украинцы не будут делать. Благодаря реформе будет создана Национальная служба здоровья (НСЗУ), что фактически будет выполнять роль страховщика. Деньги на покрытие расходов будут поступать в эту финансовую организацию из государственного бюджета. Фактически те налоги, которые платят граждане Украины, и будут своеобразными "страховыми взносами", которые пойдут на их медицинское обслуживание.

Если раньше государство содержало медицинские учреждения, то теперь бюджетные средства будут идти на закупку в медицинские учреждения их услуг. Государство будет платить за услуги не только государственным и коммунальным, но и частным медицинским учреждениям. По замыслу авторов реформы, это должно заставить медицинские учреждения бороться за пациентов, избавит от необходимости финансирования больниц, которые не имеют нагрузки, на которое они рассчитаны, а также даст свободу врачам, которые смогут предоставлять собственные услуги как частные предприниматели. Читайте также Гройсман уверен, что медреформа освободит украинцев от постоянных поборов.

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Предполагается, что к бесплатным услуга относятся неотложная, первичная и паллиативная медицинская помощь. Это означает, что все обращения к семейному врачу, педиатру и терапевту, срочные операции, а также уход и обезболивание для тяжело и смертельно больных останутся бесплатными.

В перечне будет специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, медицинская реабилитация, медицинская помощь детям до 16-ти лет, а также роженицам.

В министерстве здравоохранения заявляют - перечень бесплатных услуг будет единым по всей стране, и они будут вычисляться по единой тарифной сетке, независимо от места предоставления услуги.

Часть услуг все же станет официально платными. В министерстве здравоохранения прогнозируют, что речь пойдет, прежде всего, об эстетической хирургии и стоматологии за исключением экстренных случаев.

В перспективе пациенты почувствуют на себе введение электронной системы здравоохранения eHealth. Благодаря ей медицинские карты украинцев будут электронными, а записаться на визит к врачу можно будет онлайн. Также благодаря этой системе пациенты смогут отслеживать наличие в конкретных больницах бесплатных лекарств. Система eHealth также заработает не сразу. Планируется, что первыми в ней начнут регистрироваться педиатры, семейные врачи и терапевты, а уже потом к ней присоединятся специализированные врачи. Правда, скорость присоединения зависит и от наличия соответствующей техники - далеко не все больницы сейчас оборудованы компьютерами и доступом к интернету,